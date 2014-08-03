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Клипарт Готика. Тайна зеркал
Автор: Кай.
Источник
.
Новость отредактировал
YuliaS
- Вчера, 14:33
Вчера, 14:33 by
Сделано_в_СССР
Просмотров: 67
Комментарии: 4
+4
Ключевые слова:
Зеркала
таинство
арты
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Вчера, 16:03
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Комментариев: 6 573
На мой вкус слишком попсово по исполнению и изрядно потаскано в смысле сюжетов. Но вполне соответствует.
Анекдот вспомнился в тему:
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#2 написал:
Сделано_в_СССР
Вчера, 17:24
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Публикаций: 417
Комментариев: 3 066
Цитата: Летяга
Анекдот вспомнился в тему
+++++++++++
#3 написал:
Эвиллс
Вчера, 23:38
0
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Комментариев: 3 181
Великолепные картины! Ужасно понравились! Инфернальный плюс! +
(И утащила в закладки.)
#4 написал:
SHINJIRO
Сегодня, 00:08
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Очень красиво!+
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