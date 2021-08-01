Холодно

Летяга Просмотров: 96 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:53 by

Погода поменялась. Прямо как по мановению волшебной палочки, в один миг – только что от жары плавились провода и вдруг небо за несколько минут затянули чёрные тучи, поднялся ветер, того и гляди могла начаться гроза.То, что погода поменялась, было, пожалуй, единственным положительным моментом. Дежурство было дурное и без этого вызова, а теперь могло стать самым худшим в году. А то и в целой пятилетке – пять трупов для этого города уж слишком круто.Следователь вышел из дежурной «волги», придерживая рукой срываемый ветром галстук. Пиджака на нём не было – с учётом последних дней он его бросил в кабинете, резонно рассудив, что последнюю неделю жарко было даже ночью. Прикрывшись портфелем от летящего с уже не таким тёплым, как полчаса назад, ветром песка, он шагнул к натянутой ленте, которую заботливо приподнял молодой милиционер из оцепления, судя по глазам пребывавший в лёгком шоке.– Кто от вас тут главный?– Вот там с уголовного розыска – патрульный махнул рукой в сторону нескольких мужчин, стоящих плотной группой и курящих в кулаки – А из управления – все наверху!– Спасибо…– Здорова, мужики! – поздоровался следователь с курящими, действительно оказавшимися оперативниками из городского розыска.– И вам… – нестройно ответили опера. Следователь был уверен, что они несказанно рады тому, что на место уже прибыли из управления.– Что скажете?– Да ничего особенного не скажем – выдвинулся вперёд старший в их группе – Нас почти сразу оттёрли. Там наверху – эксперты и группа с УУРа. А мы кинологов ждём, а потом на обход.– Ясно… – ни хрена пока было не ясно, но как ещё ответить? – Пойду и я…Поднимающемуся на третий этаж следователю подъезд показался неожиданно чистым. На площадке между вторым и третьим ему встретились ещё двое ППСников. Эти его уже так просто не пропустили – видимо, теперь с собой у него не было служебной «волги» с узнаваемыми номерами. Пришлось показать удостоверение.– Следственный комитет!– Проходите, товарищ следователь, налево и по коридору – отозвался старший из патрульных, старшина с усталым лицом.На площадке третьего было уже не так чисто – кого-то стошнило прямо у лестницы – видимо, уж очень зрелище внутри было неаппетитное. Войдя в левый коридор, следователь тот час же столкнулся со стоящим в полумраке коридора оперативником из УУРа.– А вот и следствие! – вытирая платком пот со лба, поздоровался начальник «убойного» отдела областного уголовного розыска.– И тебе, Михалыч, привет. «Добрый вечер» сказать язык не поворачивается – отозвался следователь.– Вот тут ты прав – нихрена он не добрый… Давно кушал? – оперативник пристально посмотрел на следователя – Давно? Это хорошо. Пойдём…Следователь действительно кушал давно. Да и за годы службы повидал всякого, чтобы не похвастаться обедом, как кто-то из молодых оперативников на лестнице. Но и его отчего-то вдруг замутило и бросило в холод, несмотря на ещё, в принципе, тёплый вечер.Здоровая комната – квадратов тридцать, не меньше – была вся в крови. Даже не так – она была залита кровью. Следователь не помнил такого даже на бандитских разборках девяностых. Пять пока даже не укрытых тел, колеблющийся свет тусклых лампочек и отражающиеся в крови вспышки фотоаппаратов экспертов – ночной кошмар или фильм ужасов, которые следователь очень не любил.– В общем, картина пока такая – город заткнул ОВОшниками «семейник», они прибыли сюда где-то в районе трёх – половины четвёртого. Пока туда-сюда, опрос заявительницы – где-то ближе к четырём они сюда поднялись…– И? – спросил следователь у запнувшегося опера, докладывавшего обстановку, не отрывая глаз от тела сержанта милиции с бледным лицом и в ужасе вытаращенными глазами. В насквозь пропитанном кровью бронежилете, он так и остался сидеть у стены даже после смерти.– И всё! Дальше непонятно. Вот местный алкаш, по поводу которого и был вызов – оперативник указал на тело тощего всклокоченного алкаша в трениках с развороченной в кашу грудью. На чём держались плечи и таз, было непонятно, поскольку ниже шеи всё было, как губка, в одних сплошных дырах, вокруг части которых чернели пороховые круги – Видимо, он и напал на наряд, вон, у него до сих пор нож в руке зажат.И действительно, в руке трупа был зажат кухонный нож с коричневой деревянной рукояткой. Странно, отметил следователь, в него всадили столько пуль, что он должен был умереть ещё стоя и нож однозначно должен был вылететь из рук. Спазм какой? Надо будет «патам» отдельно это в запросе указать…– Не хило он парня расстроил… Сколько он получил? Пятнадцать пуль, двадцать?– Ну, мы пока нашли двадцать семь гильз, но магазин в автомате пустой… Видимо, три под телами – предположил опер.– Весь магазин? – следователь выпрямился и оглядел комнату – Так, в стенах четыре дырки… Но это могли быть и сквозные…– На такой дистанции – легко – заметил эксперт, снимавший труп на другом конце комнаты.– Вот-вот… Что это за алкаш был такой, что парень в него весь магазин засадил?– Не знаю… – развёл руками Михалыч – Я такого даже в Чечне не видал, хотя раз, помню, ОМОН в одного обколотого пять пуль засадил, пока тот не упал…– А остальные тела?– Им около двенадцати часов, плюс-минус час. Но по такой погоде, скорее минус… – отозвался второй эксперт, постарше – У всех ножевые, СМЭ точнее скажет, но я предполагаю, что этим же ножом.– То есть этот задохлик зарезал троих, потом напал на сержанта, смертельно его ранил и был убит. Как он умудрился? Почему раньше не умер? И где второй ОВОшник?– Сергей Михайлович, разрешите? – впервые открыл рот один из оперативников помоложе, до этого стоявший в углу – Второй сотрудник, как сказали свидетели, поднялся сюда первым. Вот тут, предположительно, на него напали, но он ушёл.– То есть как – ушёл? – следователь внимательно посмотрел на указанное место. Да, действительно, тут была лужа крови, но она не соединялась ни с одним из лежавших в комнате тел – Тут крови литра три, наверное. Как он мог уйти?– Ну, вот же следы!И в самом деле, на грязном полу обнаружились оставленные кровью, плохо различимые при скудном освещении, характерные следы «берцев». И вели они к телу сержанта, а потом к выходу из комнаты…– Блин, затоптали уже всё, небось? – почти закричал на милиционеров следователь.– Не надо нервничать! – старший из экспертов, не поднимаясь с корточек, исподлобья посмотрел на следователя – Всё отснято давно. Следы ведут на пожарную лестницу, там теряются. На земле есть пара следов от приземления, но потом везде трава. Ждём кинологов…– Понятно… – понятно было не более, чем было ясно, когда следователь впервые услышал про кинологов, но и в этот раз сказать особо было нечего.– Сергей Михайлович! – окликнул молодой голос из открытой двери в коридор старшего из оперативников – Можно вас на минутку?Следователь как раз закончил третий лист протокола осмотра места происшествия, и намеревался пойти на улицу перекурить. Протокол писался на автомате, а в голове гонялась мысль о втором бойце ОВО. Как так получилось, что он поднялся в квартиру раньше, а вышел из неё после ранения или смерти напарника? Был без сознания? Соучастник? Настоящий убийца? Нет, это уже бред…– С тобой можно? – окликнул он розыскника.– На месте следователь главный – без улыбки ответил опер и махнул рукой в сторону двери.По другую сторону коридора была комната, исходя из показаний местных, принадлежавшая непосредственно расстрелянному тощему. В отличие от места массового убийства, тут была просто комнатушка, хорошо, если шести метров площадью, с ободранными стенами и заваленная хламом по колено. В куче каких-то одеял, старых газет и пустых бутылок ковырялись два молодых опера, натянув на руки не медицинские, а хозяйственные резиновые перчатки отвратительного розового цвета.Пахло в комнате даже хуже, чем в помещении с телами, хотя тут никто не лежал по июльской жаре двенадцать часов. И тут было холоднее, сильно холоднее, чем в продуваемой ветром из открытого окна большой комнате и даже прохладнее, чем в коридоре. Северная сторона, подумал следователь, хотя уж как-то слишком, как в подвале.– Сергей Михайлович, посмотрите! – один из проводивших обыск оперов протянул начальнику толстую тетрадь в замызганной клеёнчатой обложке когда-то синего цвета.– Что это за дрянь? – натянув на правую руку перчатку, снятую, видимо, во время перекура, розыскник взял найденную тетрадь и перевернул пару страниц – Дневник?– Видимо…– Хорошо, продолжайте. Всё, кроме пустых бутылок, нам, бутылки – экспертам – поставил задачи милиционер и повернулся к следователю – Глянешь?– Давай… – тот взял тетрадь и, идя по коридору, начал на ходу читать содержимое. Сначала шёл просто бред про разноцветные круги, музыку из стен, но дальше становилось всё интереснее.– Михалыч! Послушай! – следователь вышел на лестницу, остановился, двумя пальцами вытащил из кармана рубашки мягкую пачку, вытряс из неё сигарету, сжал её зубами и наклонился к протянутому одним из ППСников огоньку зажигалки – «Пятое июня. Первый раз я услышал голос Хозяина. Он рассказал мне о Пути, по которому я должен привести к нему новых людей. Пятеро должны прийти к нему, и тогда он заметит меня и вознесёт!»– Ну, как-то сложно для алкаша, не думаешь?– И не говори – пыхнул дымом, не разжимая зубов, следователь – Он еле пишет, восемь классов максимум – и Путь какой-то… Или вот: «Шестнадцатое июня. Я предложил, чтобы они уснули, но Хозяин сказал, что, только выпустив из них яд до капли, можно наставить их на Путь и отпустить по Нему».– Ему этот Хозяин, выходит, приказал их зарезать? А яд это кровь? Очередной сатанист? – спросил старшина с усталым лицом.– Хрен его знает… – Михалыч опять снял перчатку и вытер ладонью лицо – Не похоже, те ритуалы всякие любят, а тут просто всё, почти тупо – он даже тела не трогал, как упали, так и лежат до сих пор…– «Второе июля. Я записал все Слова Хозяина в Книгу, как он и велел. Теперь осталось найти пятерых, которые придут сами, прочитать Слова и показать им Путь так, как он сказал, освободив их от яда. Хозяин говорит, что когда прозвучат Слова, они сами попросят у него показать им Путь»… Блин, он всё это спланировал… Я до последнего надеялся, что это всё просто «белочка» и галлюцинации, а тут такое… Как это докладывать-то?– Книгу, говоришь? – Михалыч сплюнул в лужу рвоты и повернулся в коридор – Савельев! Ты там книгу не находил?– Так точно, есть! – прокричали из глубины коридора.– Пошли, книгу эту посмотрим – бросил следователю оперативник и пошёл обратно в конуру убитого алкоголика.– Иду! – глубоко затянулся затрещавшей сигаретой следователь, сунул тетрадь подмышку и повернулся к стоявшим на лестнице милиционерам – Не в падлу, кликните моего водителя там, пусть через полчаса поднимается, хорошо? И что там вообще?– Опера на обходе, кинологи подъехали, собака пытается след взять, но там темно уже, да и гроза на подходе. Так что или сейчас возьмёт, или всё…– Понятно… – ответил следователь, растаптывая выплюнутый окурок. С момента приезда стало самую малость понятнее, но всё равно слишком многое оставалось неясным. Особенно оживший ОВОшник и его исчезновение в кустах лесопарка.В дверях большой комнаты Михалыч и один из его подчинённых разглядывали книгу. Особо зловещего в ней ничего не было, если бы не обстоятельства. Хотя серый томик с красной надписью «1981. Книга для записи рецептов» выглядел бы сейчас инородно и настораживающе везде, а не только в компании луж крови и мёртвых тел.– Что пишут?– Бред какой-то… Набор звуков! – ответил молодой опер.– Шъак рал ах ръик-ръим, аръауз! – спотыкаясь, выдавил из себя Михалыч – Херня какая-то… Он точно больной был!.. Такое хрен выговоришь!– Он в это верил и людей за это убил. И сильно видать верил, раз его тридцать патронов «пятёрки» не сразу завалили…– Шъак рал ах ръик-ръим, аръауз! Шъак муш-иг ах ингим ръик, аръауз!– Всё, ливануло – заметил от открытого окна эксперт, возившийся там с кофром фотоаппарата – И ветер какой холодный!..Ветер, с силой влетевший в комнату, был и вправду на удивление холодным – следователь готов был поклясться, что видел у эксперта пар изо рта.– Шъак рал ах ръик-ръим, аръауз! Ригъикъхир, ригъикъхир!По телу следователя побежали мурашки, ветер забирался под одежду и выдувал, казалось, последние крохи тепла.– Шъак рал ах ръик-ръим, аръауз! Шъак муш-иг ах ингим ръик, аръауз!– Михалыч, прекращай! И так голова болит! – крикнул следователь оперативнику, продолжавшему своё чтение, когда липко-жёлтый свет лампочек вдруг сменился на красный, как в фотопроявочной, а белые спирали в них загорелись ярко-малиновым.– Что за нафиг? – протянул молодой опер, отступая в коридор и толкая плечом своего начальника. Но тот, даже не заметив толчка, покачнулся на пятках и, перелистнув страницу, снова начал читать.– Шъак рал ах ръик-ръим, аръауз! Ригъикъхир, ригъикъхир! Шъак Маали аръим! Ригъикъхир, ригъикъхир! Шъак! Шъак Маали!..Следователь застыл на месте. Ледяной ветер пронизывал его насквозь, запульсировавшие красным светом лампочки вызвали лишающую сознания боль в висках, но даже сквозь неё он слышал голос. Голос был тихим, но его было слышно лучше, чем перешедшего на крик Михалыча.– …Шъак!.. Шъак Маали!..– Ты готов!.. Ты видел смерть, ты видел жизнь!.. Они кругом, они готовы познать путь!.. Отпусти их!.. Пусть яд уйдёт из них, и они уйдут по Пути!.. И ты вознесёшься!.. Отправь пятерых по Пути и ты вознесёшься!..Следователь понял, что голос в его голове – это тот самый Хозяин, о котором бредил в дневнике расстрелянный убийца, но это понимание было его последней самостоятельной мыслью. И когда молодой оперативник перепрыгнул через упавшего на колени Михалыча, продолжавшего читать Книгу, и бросился на следователя, тот встретил его твёрдым взглядом абсолютно чёрных глаз и вытащенным из руки трупа в центре комнаты ножом.А на улице шум дождя принизил вдруг собачий лай, переходящий в визг и раздались беспорядочные одинокие выстрелы…08/2021Автор - OldRaven999.

Ключевые слова: Убийство следователь уголовный розыск алкаш тетрадь книга хозяин

Другие, подобные истории: