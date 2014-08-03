Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Исчезновение людей по одному сценарию

Дэвид Паулидес работал в правоохранительных органах более 20 лет. Он изучил случаи пропавших без вести людей в Северной Америке и обнаружил странные закономерности.

Местные власти рассматривают каждый случай изолированно, но Паулидес попытался составить единую картину, и картина получилась загадочная.

- Это напоминало сюжет из «Секретных материалов», - сказал Паулидес в Университете Торонто 21 мая. Он собрал 2000 случаев с общими мистическими деталями.

Исчезновения происходили в определённых местах, чаще у водоёмов в парках. Когда людей находили живыми, у них были провалы в памяти. Если их находили мёртвыми, то причину смерти были трудно определить. Иногда людей находили в местах, до которых невозможно добраться пешком, или в местности, которую уже тщательно обыскали.

Паулидес приводит случай, когда тело маленького мальчика нашли на стволе упавшего дерева. Это дерево лежало вдоль тропы, которую обследовали несколько раз.

- На людях часто отсутствовала часть одежды и обувь. Собаки не могли взять след пропавшего человека, - говорит Паулидес. - Некоторые ищейки странно себя ввели: ходили кругами, петляли, а потом садились.

Следователи не находили следов. Исчезновения людей происходили в местности, где не обитают опасные дикие животные. На найденных телах отсутствовали физические повреждения.

Спутники пропавших повторяли фразу: «Почему-то вышло так, что мы разделились».

Паулидес детально изучил десятки случаев, получил официальные отчёты, некоторые из которых были сильно отредактированы, беседовал с местными следователями, опрашивал свидетелей, говорил с медэкспертами. Он отметил: «Здесь речь идёт только о 2% из 2000 дел, которые я изучал».

Он начал изучать подобные случаи в 2009 г., когда ушёл на пенсию со своей работы в полицейском участке Сан-Хосе. Два смотрителя парка сказали ему, что, по их мнению, некоторые дела о пропавших без вести заслуживают дальнейшего расследования.

С тех пор Паулидес расширил область исследований на городские районы, где происходили похожие случаи, и далеко не все из них в наше время. Он нашёл упоминания о похожих исчезновениях в XIX веке.

Тела, найденные в необычных местах

Паулидес рассказал о случаях, когда человек находился в одном месте, а спустя короткое время ― уже в другом. Особенно загадочно исчезновение двух маленьких детей, которые не могли пройти такие расстояния.

13 июля 1957 г. в районе Твин-Лэйкс у гор Сьерра-Невада пропал 2-летний Дэвид Аллен Скотт. Отец наблюдал за ребёнком, потом на минутку заглянул в автофургон. Когда он вышел, мальчика нигде не было.

Это не очень большой район с хорошей видимостью. Но поисковая команда нашла мальчика только спустя три дня, когда они преодолели соседнюю гору, спустились к её подножию и потом поднялись на вершину другой горы.

«Ребёнок не мог самостоятельно преодолеть такое расстояние», ― говорит Паулидес. Очевидно, что мальчик добрался до этого места не в одиночку.

Другой 2-летний мальчик, Кейт Паркинс, пропал у своего дома в Риттере 10 апреля 1952 г. Он побежал за сарай и исчез. Его нашли 19 часов спустя, в 24 км от дома, лежащим лицом вниз на покрытом льдом пруду, ребёнок был жив.

Связь с водой

- Тела пропавших людей часто находят в воде, но это не похоже на утопление, - говорит Паулидес.

Многие изученные детективом случаи произошли в районе Великих озёр, а также у городских каналов или водоёмов.

Джелани Брисон, 24-летний студент и футболист, был найден в пруду на поле для гольфа в Анока, Миннесота. Последний раз его видели в доме друзей 17 апреля 2009 г. в 22:30. Следователи нашли его кепку в одном из дворов вблизи поля, обувь ― в другом дворе.

В эти дни постоянно шёл дождь, и поле для гольфа было забрызгано грязью, но носки Бринсона были чистыми. Очевидно, что он не пришёл в это место, а был привезён и сброшен в пруд кем-то.

«Он не утонул», ― говорит Паулидес. Причину смерти не удалось определить. Это один из многих таких случаев в районе.

Паулидес написал несколько книг, одна их них ― «Пропавшие без вести: странные совпадения». В ней говорится о молодых мужчинах, которые пропадают в городских районах у воды. Большинство случаев приходится на штаты Миннесота и Висконсин.

Всё происходит по одному сценарию: молодые парни выпивают в баре с друзьями. Никто не помнит, как они ушли. Спустя несколько дней их находят мёртвыми в воде. На первый взгляд, самое логичное объяснение: они утонули из-за алкогольного опьянения. Но Паулидес говорит, что не всё так просто.

Часто молодой человек числится пропавшим несколько дней. Потом его тело находят в воде. Но, согласно анализу патологоанатомов, тело пролежало в воде только день или два. Нередко такое случается в парках или лесных районах.

Похожие инциденты происходят не только в Северной Америке, но и других странах мира, однако Паулидес не изучал детально зарубежные дела.

Дело о «смертях в Манчестерском канале» недавно привлекло внимание в Великобритании. По сообщениям английских газет, за последние несколько лет в канале Манчестера найдены десятки тел, в основном мужчин. Журналисты предположили, что это дело рук серийного убийцы, которого прозвали Сбрасыватель.

Но, по словам Паулидеса, это мелкий канал, и непонятно, как мужчины могли утонуть в нём.

Гипотезы

Многие люди дают сверхъестественные объяснения исследованию Паулидеса, например, похищения снежным человеком или инопланетянами.

Сам Паулидес настроен сдержанно: «Ребята, я никогда не выдвигал никаких теорий. Я просто описываю факты. Что будет, если выдвину какую-то гипотезу, а на следующий день кто-то докажет, что это невозможно. Авторитет исследования будет подорван».

Но он намекнул, что не отрицает паранормальные факторы.

В письме «Великой Эпохе» он пишет: «Конечно, для многих случаев легко найти рациональное объяснение, но когда речь идёт о сотнях одинаковых инцидентов, перспектива меняется».


Автор - TRIGRAMMA.
Источник.

Сегодня, 06:42 by ЛетягаПросмотров: 296Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Паулидес пропавшие исчезновения перемещения мальчик вода

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 06:45
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11701|-4)
Публикаций: 983
Комментариев: 9 564
Дэвид Паулидес:

Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 09:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 844
Ну вот, страшная тема для меня подъехала. Судя по всем документальным видео, которыми наполнен YouTube, в Америке очень много людей пропадает именно бесследно. Я все же думаю, что мистики в таких историях мало. Несколько историй (из тех, что смотрела) действительно странные. И тела/вещи людей были будто подброшены в странные места уже после того, как группа поиска там проходила.
В России среди знакомых тоже был жуткий случай. Парень пропал с машиной бесследно, занимался, как говорится в народе, частным извозом. Ситуация очень страшная, но можно предположить, что дело было в его машине.
Врагу такого не поделаешь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:12
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 544
Что-то знакомое в этом.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: VicZhou
Сегодня, 10:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 437
На ютюбе таких историй - пруд пруди (сорри за каламбур). Я очень люблю мистику, но, думаю, 95% её тут нет. Я даже не удивлюсь, что у похожих преступлений много разных исполнителей (тем более, если они растянуты на десятилетия). Просто есть какие-то законы и привычки, которыми люди руководствуются бессознательно. Трупы у водоёмов находят часто, но не чаще, чем закопанными в лесах, например. А в горах и на бескрайних равнинах (а Миннесота и Висконсин - это прерии, горы и леса) найти практически нереально. Отсюда процент бесследных исчезновений.
Большинство убийств и похищений совершают либо маньяки (сексуальные, шизики и проч) с конечной целью убить, либо родственники и близкие, либо криминальные элементы и мафия, у которых цели часто вращаются вокруг денег. Бывают случайные убийства, их минимум: несся по хайвею, сбил велосипедиста, отвез тело в степь и закопал. Человек не вернулся, тела не нашли.
Не вижу мистики, извините. Это скорее из рубрики "страшно интересно". Хотя, и правда интересный материал.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#5 написал: Йожык
Сегодня, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Читала я про этого мужика и его расследования. В большинстве дел, думаю, никакой мистики, а только криминал и несчастные случаи.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 993
Согласен с предыдущими комментаторами, что тут чистой воды криминал или человеческий фактор (по типу две клухи в мини пошли с палаткой в джунгли, где этих клух сожрали звери; или наркоша со своим дитём поехали кататься, батька укололся и забылся, а двух летний парень пошёл гулять и привет).
Мистики нет, но есть почерк преступления.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: daytaler
Сегодня, 13:16
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 729
Цитата: VicZhou
Большинство убийств и похищений совершают либо маньяки (сексуальные, шизики и проч) с конечной целью убить, либо родственники и близкие, либо криминальные элементы и мафия, у которых цели часто вращаются вокруг денег.

Говорите, люди пропадают?Гм.Сколько было репортажей, да и в фильмах продемонстрировано, как в Южной Америке, похищают людей на органы, невзирая даже порой на возраст.
Сергей Мавроди рассказывал, с ним сидел преступник, который избавлялся от трупов своих жертв тем, что разделывал  их тела и готовил из человеческого мяса тушенку, а потом на рынке продавал.На вопрос, а почему сам не ел, сказал, что не понравилось.Наверное мало специй добавлял.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.