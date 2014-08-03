Исчезновение людей по одному сценарию

Летяга Просмотров: 296 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 06:42 by

Дэвид Паулидес работал в правоохранительных органах более 20 лет. Он изучил случаи пропавших без вести людей в Северной Америке и обнаружил странные закономерности.Местные власти рассматривают каждый случай изолированно, но Паулидес попытался составить единую картину, и картина получилась загадочная.- Это напоминало сюжет из «Секретных материалов», - сказал Паулидес в Университете Торонто 21 мая. Он собрал 2000 случаев с общими мистическими деталями.Исчезновения происходили в определённых местах, чаще у водоёмов в парках. Когда людей находили живыми, у них были провалы в памяти. Если их находили мёртвыми, то причину смерти были трудно определить. Иногда людей находили в местах, до которых невозможно добраться пешком, или в местности, которую уже тщательно обыскали.Паулидес приводит случай, когда тело маленького мальчика нашли на стволе упавшего дерева. Это дерево лежало вдоль тропы, которую обследовали несколько раз.- На людях часто отсутствовала часть одежды и обувь. Собаки не могли взять след пропавшего человека, - говорит Паулидес. - Некоторые ищейки странно себя ввели: ходили кругами, петляли, а потом садились.Следователи не находили следов. Исчезновения людей происходили в местности, где не обитают опасные дикие животные. На найденных телах отсутствовали физические повреждения.Спутники пропавших повторяли фразу: «Почему-то вышло так, что мы разделились».Паулидес детально изучил десятки случаев, получил официальные отчёты, некоторые из которых были сильно отредактированы, беседовал с местными следователями, опрашивал свидетелей, говорил с медэкспертами. Он отметил: «Здесь речь идёт только о 2% из 2000 дел, которые я изучал».Он начал изучать подобные случаи в 2009 г., когда ушёл на пенсию со своей работы в полицейском участке Сан-Хосе. Два смотрителя парка сказали ему, что, по их мнению, некоторые дела о пропавших без вести заслуживают дальнейшего расследования.С тех пор Паулидес расширил область исследований на городские районы, где происходили похожие случаи, и далеко не все из них в наше время. Он нашёл упоминания о похожих исчезновениях в XIX веке.Паулидес рассказал о случаях, когда человек находился в одном месте, а спустя короткое время ― уже в другом. Особенно загадочно исчезновение двух маленьких детей, которые не могли пройти такие расстояния.13 июля 1957 г. в районе Твин-Лэйкс у гор Сьерра-Невада пропал 2-летний Дэвид Аллен Скотт. Отец наблюдал за ребёнком, потом на минутку заглянул в автофургон. Когда он вышел, мальчика нигде не было.Это не очень большой район с хорошей видимостью. Но поисковая команда нашла мальчика только спустя три дня, когда они преодолели соседнюю гору, спустились к её подножию и потом поднялись на вершину другой горы.«Ребёнок не мог самостоятельно преодолеть такое расстояние», ― говорит Паулидес. Очевидно, что мальчик добрался до этого места не в одиночку.Другой 2-летний мальчик, Кейт Паркинс, пропал у своего дома в Риттере 10 апреля 1952 г. Он побежал за сарай и исчез. Его нашли 19 часов спустя, в 24 км от дома, лежащим лицом вниз на покрытом льдом пруду, ребёнок был жив.- Тела пропавших людей часто находят в воде, но это не похоже на утопление, - говорит Паулидес.Многие изученные детективом случаи произошли в районе Великих озёр, а также у городских каналов или водоёмов.Джелани Брисон, 24-летний студент и футболист, был найден в пруду на поле для гольфа в Анока, Миннесота. Последний раз его видели в доме друзей 17 апреля 2009 г. в 22:30. Следователи нашли его кепку в одном из дворов вблизи поля, обувь ― в другом дворе.В эти дни постоянно шёл дождь, и поле для гольфа было забрызгано грязью, но носки Бринсона были чистыми. Очевидно, что он не пришёл в это место, а был привезён и сброшен в пруд кем-то.«Он не утонул», ― говорит Паулидес. Причину смерти не удалось определить. Это один из многих таких случаев в районе.Паулидес написал несколько книг, одна их них ― «Пропавшие без вести: странные совпадения». В ней говорится о молодых мужчинах, которые пропадают в городских районах у воды. Большинство случаев приходится на штаты Миннесота и Висконсин.Всё происходит по одному сценарию: молодые парни выпивают в баре с друзьями. Никто не помнит, как они ушли. Спустя несколько дней их находят мёртвыми в воде. На первый взгляд, самое логичное объяснение: они утонули из-за алкогольного опьянения. Но Паулидес говорит, что не всё так просто.Часто молодой человек числится пропавшим несколько дней. Потом его тело находят в воде. Но, согласно анализу патологоанатомов, тело пролежало в воде только день или два. Нередко такое случается в парках или лесных районах.Похожие инциденты происходят не только в Северной Америке, но и других странах мира, однако Паулидес не изучал детально зарубежные дела.Дело о «смертях в Манчестерском канале» недавно привлекло внимание в Великобритании. По сообщениям английских газет, за последние несколько лет в канале Манчестера найдены десятки тел, в основном мужчин. Журналисты предположили, что это дело рук серийного убийцы, которого прозвали Сбрасыватель.Но, по словам Паулидеса, это мелкий канал, и непонятно, как мужчины могли утонуть в нём.Многие люди дают сверхъестественные объяснения исследованию Паулидеса, например, похищения снежным человеком или инопланетянами.Сам Паулидес настроен сдержанно: «Ребята, я никогда не выдвигал никаких теорий. Я просто описываю факты. Что будет, если выдвину какую-то гипотезу, а на следующий день кто-то докажет, что это невозможно. Авторитет исследования будет подорван».Но он намекнул, что не отрицает паранормальные факторы.В письме «Великой Эпохе» он пишет: «Конечно, для многих случаев легко найти рациональное объяснение, но когда речь идёт о сотнях одинаковых инцидентов, перспектива меняется».Автор - TRIGRAMMA.

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