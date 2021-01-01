На цепи. Часть 5

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:56 by

Дверь в спальню родителей была открыта настежь, посередине комнаты, на четвереньках, сидела женщина. Она вытащила из-под кровати тело человека, ноги которого видел Никита несколько минут назад, и тихо фырка, склонилась над ним. Потом она наклонилась ниже и вцепилась в плечо мертвому человеку. Помотав немного головой, она оторвала от него кусок мяса и начала жадно жевать его, облизывая свои окровавленные пальцы. Ей совсем не мешал есть тот факт, что этот человек уже несколько дней был мёртв и начал разлагаться. Женщина сидела полубоком к двери и не видела Катю с Никитой, которые с отвращением наблюдали за этим.Парень понял, что она их не заметила, и решил воспользоваться этим моментом, продолжая медленно ступать по лестнице. Пройдя несколько метров, парень понял, что им удалось пройти незамеченными, и за ними никто не гонится. Тогда они ускорили шаг. И вдруг ступенька под ногой Никиты предательски громко и неприятно скрипнула. Сверху сразу же раздался оглушительный рев и топот. Парень и девочка догадались, что она услышала это и бежит к ним. Они не стали медлить ни секунды и бросились бежать вниз со всех ног. Никита буквально тащил за собой девочку, которая начала кричать от страха. Он перепрыгнул через лужу крови около мертвой собаки, которая была около лестницы, и бросился бежать к входной двери. С разбегу он врезался в дверь, но она не открылась. "В чём дело?" - запаниковал парень. Он не понял, почему дверь не поддалась, ведь ручка у неё была сломана. Потом, взглянув наверх, он увидел еще один замок, который закрывался изнутри, а ключа в нём не было.За спиной не прекращался раздаваться рев и рычание женщины. Она на четвереньках начала спускаться по лестнице, волоча одну ногу. Но это не мешало ей двигаться с бешеной скоростью. Вдруг девочка дернула его за руку, потащив за собой.- Подвал, - сказала она и, забежав за деревянную дверь, Никита закрыл её на засов, а женщина всем телом врезалась в неё, не успев проникнуть внутрь следом за ними.Парень был в шоке и в ужасе, не говоря о ребёнке, который четыре дня был заперт в своей комнате, под охраной своей обезумевшей матери. Он взялся за голову, не зная, что делать, ведь в подвале им некуда было бежать. А за дверью не прекращался жуткий рев и крик. Она с разбегу толкала, пинала дверь и скреблась в неё ногтями. Парень понимал, что она очень сильная, и дверь долго не выдержит такого напора.- Есть запасные ключи, - вдруг сказала девочка, вырвав Никиту из оцепенения. - Папа держит их у себя в кабинете, я знаю где.Парень снова стал лихорадочно думать, двигаясь взад-вперёд. Чтобы добраться до ключей, им нужно снова подняться наверх. Но если они попадутся в руки сумасшедшей, то ему с ней не справиться. Он сразу заметил её нечеловеческую силу, с которой ему не совладать.Дверь вся трещала и скрипела от нападок сумасшедшей женщины, засов больше не мог сдерживать зверя.- Хорошо, мы достанем ключи, - согласился парень. - А теперь прячься и ни звука.Девочка послушалась его, но прятаться в подвале было нигде: в нём были лишь небольшие картонные коробки, которые стояли около ступенек и винный шкаф, а на стене маленькое окно с решетками на нём, через которое проникало совсем чуть-чуть ночного света.Катя залезла в одну из коробок, закрыв её, и старалась не дышать. Никита не знал, где ему спрятаться. В коробку бы он не поместился, да и она нашла бы их сразу, в одном месте, и растерзала. Поэтому он не видел больше вариантов и встал за винный шкаф, тоже стараясь не дышать. Парень понимал, что сейчас всё зависит от него, но в этом чёртовом подвале нечем было даже защищаться, он был практически пуст. «Какой-то неправильный подвал», - пронеслось в голове парня.С очередным громким криком, засов отлетел, ударившись о стену, и загремел где-то далеко на полу. Дверь в подвал открылась, запустив внутрь ещё немного тусклого света. Женщина ликующе прокричала и направилась к своим жертвам.Скрипнула ступенька. Никита понял, что она спускается вниз. Послышалось фырканье, и она уже внизу, всматривается в темноту, ища глазами первую жертву." Бедная девочка", - подумал Никита, - «она находится к ней ближе всего". А женщина не спешила идти дальше в глубину подвала. Она остановилась около ступенек и медленно, как ищейка, стала втягивать в себя воздух, принюхиваясь. Затем, как будто что-то учуяв, она обернулась, и, также, на четвереньках, подошла к коробкам. Снова принюхавшись, протянула окровавленные руки к коробке и заглянула в неё. Девочка внутри сидела ни живая ни мёртвая, прижав ладонь ко рту, чтобы не издавать звуки. Но когда она увидела бешеные глаза матери и её окровавленное лицо, она не смогла удержаться и закричала. Женщина тоже заревела своим нечеловеческим голосом и за шкирку вытащила ребёнка из коробки, и повалила её на спину. Катя кричала и отбивалась, как могла, но у неё не было шансов. Мать стала трепать и рвать в клочья куртку дочери, что над головой разлетелись куски поролона.- Мама! Мамочка! Это я! Остановись! - кричала и молила девочка.Но женщина не слышала ребёнка, она продолжала реветь и рвать на ней одежду, чтобы полакомиться свежим мясом. Тогда Никита собрал всю волю в кулак. Он схватил первую попавшуюся в темноте бутылку с вином и со всего размаху ударил нападавшую по голове. Женщина вскрикнула, обмякла и упала рядом с ребёнком, а бутылка, от удара, об голову, разлетелась вдребезги. От такого удара можно было проломить череп. Девочке в лицо попали брызги вина, и она, отплевываясь, быстро вскочила на ноги, и бросилась к Никите.

Ключевые слова: Женщина ночь дождь сумасшедшая мать девочка авторская история

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