На цепи. Часть 1

На цепи. Часть 1Крупными каплями шёл дождь. За несколько часов уже образовались лужи, и от дождя в них появлялись большие пузыри. Никита шел быстрым шагом, наступая в эти лужи. Он шёл к цели, и не думал больше ни о чём, кроме предстоящего дела, поэтому парень даже не заметил, что насквозь промокла его куртка, а в кроссовках начинала хлюпать вода в области пальцев. Никита никогда не занимался грабежом, в этот раз его заставили это сделать.
Он сильно натянул на лицо капюшон своей чёрной промокшей куртки, что ему было еле видно дорогу, на которую он смотрел рассеяно. Ноги его сами несли к дому, за которым он наблюдал уже несколько дней.
В доме, который и был его целью, по наводке девушки-наркоманки, из-за которой он попал в беду, уже несколько дней не горел свет, и никто не приходил и не выходил из дома. Его девушка в этом доме год назад работала сиделкой девочки, отец который был крупным бизнесменом. Она подробно описала своему парню план дома и сделала чертёж, на всякий случай обозначив крестиком место, где был тайник. Он находился в комнате родителей за большим зеркалом. Это был сейф, в котором мать девочки хранила свои драгоценности. Однажды сиделка случайно заметила, как женщина доставала оттуда дорогущее колье. И с этих пор эта картина не выходила у неё из головы, а парень теперь собирался взломать этот сейф, чтобы вытащить из неприятностей свою подругу, которая задолжала крупную сумму денег за наркотики. Если она не отдаст долг, то их обоих убьют.
Молодой человек подошел к высокому каменному забору. У него бешено стучало сердце, в глаза сразу бросилось табличка: «Осторожно, злая собака!» Но Никита знал, что собаки на территории нет, он ни разу не видел её, когда забирался на ближайшее дерево, чтобы осмотреть двор.
Парень глубоко вздохнул, стиснул зубы и толкнул калитку рукой. "Назад пути нет", - Подумал он и шагну вперёд. От сильного порыва ветра, дождь ударил ему в лицо, от чего парень попятился назад, заслонив рукой глаза, и ударился спиной об калитку, которую оставил открытой. Она с грохотом закрылась. Молодой человек замер на месте, прислушиваясь и осматриваясь по сторонам. Немного помедлив и не заметив ничего вокруг, от этого громкого звука, он осторожно направился к дому, прибавив шаг.
Никита наступил на порог, как тут его осветил яркий свет. Парень подпрыгнул от неожиданности и сделал несколько шагов назад, и свет погас. "Датчик движения", - Подумал он, - "а значит, и камера", - следом пронеслось у него в голове. "Она ничего не говорила про камеру!" - запаниковал парень. Он должен был сам догадаться о камерах.
Парень мялся на месте, не решаясь подойти к двери, но потом, стиснув зубы, надвинул капюшон посильнее на лицо и всё-таки подошёл к ней. Опять загорелся свет. Он достал из-за пазухи монтажу и несколько раз ударил ей по ручке двери, после слегка пнул дверь, и она приоткрылась. "Первый шаг сделан, и так просто", - подумал парень. Он сильнее приоткрыл дверь и заглянул внутрь, стараясь не дышать.
Пару секунд он осматривал комнату в слабом освещении уличного фонаря, а потом вошел и закрыл за собой дверь. Свет снаружи погас, вокруг стало темно. И тут парню в нос ударил сильный запах тухлятины. Не выдержав рвотные порывы, его вырвало, от чего даже закружилась голова. Придя немного в себя и отдышавшись, он, сплевывая и откашливаясь, достал из кармана фонарик. Осветив им комнату, он увидел, что в углу, около лестницы, что-то есть. Не сводя свет фонаря с этого места, он направился туда, прикрыв нос свободной рукой, потому что запах усиливался с каждым шагом. Около ступенек, ведущих наверх, лежала овчарка со вспоротым животом и кишками наружу, в большой луже собственной крови. У Никиты снова начались рвотные позывы. Так вот почему он не видел собаку уже несколько дней.
- Вот живодеры! - рявкнул он и сглотнул, продолжая прикрывать нос и рот рукой.
Отойдя от животного в сторону, он достал из кармана чертёж и развернул его, посветив на него. По чертежу сейф находился на втором этаже, в спальне, и он снова, обойдя мёртвое животное, с отвращением, стал подниматься по лестнице.
Он осторожно передвигался по ступенькам, освещая стены, не забывая светить себе под ноги. Ступеньки на лестнице слегка поскрипывали, когда он поднимался выше и выше, осторожно наступая на очередную из них.
Поднявшись на самый верх, перед ним была большая комната, в который открылся ему жуткий беспорядок. У молодого человека округлились глаза, потому что он не ожидал такое увидеть. Он медленно прошелся взглядом по разбросанным вокруг вещам, перевернутому столу, который лежал вверх ножками. В этот момент он подумал, что похоже на то, будто здесь что-то искали, перевернув всё вверх дном, и, возможно, он не первый хочет открыть сейф. Посередине комнаты лежали цветы и разбитая вдребезги ваза, на полу валялись картины со сломанными рамками и разбитые семейные фотографии, а в углу была большая куча тряпок: одежда, покрывала, сорванные шторы с ближайшего окна. У парня тряслись руки. Он взял фонарик в зубы и снова достал чертёж своей девушки, чтобы не тратить время, и сразу зайти в нужную комнату, так как перед ним было четыре двери.
Парень развернул бумажку и стал в неё всматриваться: дверь налево - детская, она была дальше от других комнат, прямо - спальня родителей, справа от родительской спальни - ещё одна спальня, а правее - кабинет отца девочки. Свернув бумажку и засунув её обратно в карман, он направился прямо - к комнате родителей. Дверь была немного приоткрыта, и парень хотел слегка толкнуть её рукой, в тот момент, когда телефон его в заднем кармане завибрировал, издав тихий звук. Он подпрыгнул от неожиданности и тихо ругнулся, у него сердце чуть не вырвалось.
«Нашёл?» - на экране телефона была эсэмэска.
"Я в доме", - быстро напечатал он и убрал телефон обратно.
Молодой человек толкнул дверь и вошел в спальню, а рядом, в куче вещей, что-то еле заметно шевельнулась.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:42 by Estel_NПросмотров: 50Комментарии: 0
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