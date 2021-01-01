На цепи. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:42 by

Крупными каплями шёл дождь. За несколько часов уже образовались лужи, и от дождя в них появлялись большие пузыри. Никита шел быстрым шагом, наступая в эти лужи. Он шёл к цели, и не думал больше ни о чём, кроме предстоящего дела, поэтому парень даже не заметил, что насквозь промокла его куртка, а в кроссовках начинала хлюпать вода в области пальцев. Никита никогда не занимался грабежом, в этот раз его заставили это сделать.Он сильно натянул на лицо капюшон своей чёрной промокшей куртки, что ему было еле видно дорогу, на которую он смотрел рассеяно. Ноги его сами несли к дому, за которым он наблюдал уже несколько дней.В доме, который и был его целью, по наводке девушки-наркоманки, из-за которой он попал в беду, уже несколько дней не горел свет, и никто не приходил и не выходил из дома. Его девушка в этом доме год назад работала сиделкой девочки, отец который был крупным бизнесменом. Она подробно описала своему парню план дома и сделала чертёж, на всякий случай обозначив крестиком место, где был тайник. Он находился в комнате родителей за большим зеркалом. Это был сейф, в котором мать девочки хранила свои драгоценности. Однажды сиделка случайно заметила, как женщина доставала оттуда дорогущее колье. И с этих пор эта картина не выходила у неё из головы, а парень теперь собирался взломать этот сейф, чтобы вытащить из неприятностей свою подругу, которая задолжала крупную сумму денег за наркотики. Если она не отдаст долг, то их обоих убьют.Молодой человек подошел к высокому каменному забору. У него бешено стучало сердце, в глаза сразу бросилось табличка: «Осторожно, злая собака!» Но Никита знал, что собаки на территории нет, он ни разу не видел её, когда забирался на ближайшее дерево, чтобы осмотреть двор.Парень глубоко вздохнул, стиснул зубы и толкнул калитку рукой. "Назад пути нет", - Подумал он и шагну вперёд. От сильного порыва ветра, дождь ударил ему в лицо, от чего парень попятился назад, заслонив рукой глаза, и ударился спиной об калитку, которую оставил открытой. Она с грохотом закрылась. Молодой человек замер на месте, прислушиваясь и осматриваясь по сторонам. Немного помедлив и не заметив ничего вокруг, от этого громкого звука, он осторожно направился к дому, прибавив шаг.Никита наступил на порог, как тут его осветил яркий свет. Парень подпрыгнул от неожиданности и сделал несколько шагов назад, и свет погас. "Датчик движения", - Подумал он, - "а значит, и камера", - следом пронеслось у него в голове. "Она ничего не говорила про камеру!" - запаниковал парень. Он должен был сам догадаться о камерах.Парень мялся на месте, не решаясь подойти к двери, но потом, стиснув зубы, надвинул капюшон посильнее на лицо и всё-таки подошёл к ней. Опять загорелся свет. Он достал из-за пазухи монтажу и несколько раз ударил ей по ручке двери, после слегка пнул дверь, и она приоткрылась. "Первый шаг сделан, и так просто", - подумал парень. Он сильнее приоткрыл дверь и заглянул внутрь, стараясь не дышать.Пару секунд он осматривал комнату в слабом освещении уличного фонаря, а потом вошел и закрыл за собой дверь. Свет снаружи погас, вокруг стало темно. И тут парню в нос ударил сильный запах тухлятины. Не выдержав рвотные порывы, его вырвало, от чего даже закружилась голова. Придя немного в себя и отдышавшись, он, сплевывая и откашливаясь, достал из кармана фонарик. Осветив им комнату, он увидел, что в углу, около лестницы, что-то есть. Не сводя свет фонаря с этого места, он направился туда, прикрыв нос свободной рукой, потому что запах усиливался с каждым шагом. Около ступенек, ведущих наверх, лежала овчарка со вспоротым животом и кишками наружу, в большой луже собственной крови. У Никиты снова начались рвотные позывы. Так вот почему он не видел собаку уже несколько дней.- Вот живодеры! - рявкнул он и сглотнул, продолжая прикрывать нос и рот рукой.Отойдя от животного в сторону, он достал из кармана чертёж и развернул его, посветив на него. По чертежу сейф находился на втором этаже, в спальне, и он снова, обойдя мёртвое животное, с отвращением, стал подниматься по лестнице.Он осторожно передвигался по ступенькам, освещая стены, не забывая светить себе под ноги. Ступеньки на лестнице слегка поскрипывали, когда он поднимался выше и выше, осторожно наступая на очередную из них.Поднявшись на самый верх, перед ним была большая комната, в который открылся ему жуткий беспорядок. У молодого человека округлились глаза, потому что он не ожидал такое увидеть. Он медленно прошелся взглядом по разбросанным вокруг вещам, перевернутому столу, который лежал вверх ножками. В этот момент он подумал, что похоже на то, будто здесь что-то искали, перевернув всё вверх дном, и, возможно, он не первый хочет открыть сейф. Посередине комнаты лежали цветы и разбитая вдребезги ваза, на полу валялись картины со сломанными рамками и разбитые семейные фотографии, а в углу была большая куча тряпок: одежда, покрывала, сорванные шторы с ближайшего окна. У парня тряслись руки. Он взял фонарик в зубы и снова достал чертёж своей девушки, чтобы не тратить время, и сразу зайти в нужную комнату, так как перед ним было четыре двери.Парень развернул бумажку и стал в неё всматриваться: дверь налево - детская, она была дальше от других комнат, прямо - спальня родителей, справа от родительской спальни - ещё одна спальня, а правее - кабинет отца девочки. Свернув бумажку и засунув её обратно в карман, он направился прямо - к комнате родителей. Дверь была немного приоткрыта, и парень хотел слегка толкнуть её рукой, в тот момент, когда телефон его в заднем кармане завибрировал, издав тихий звук. Он подпрыгнул от неожиданности и тихо ругнулся, у него сердце чуть не вырвалось.«Нашёл?» - на экране телефона была эсэмэска."Я в доме", - быстро напечатал он и убрал телефон обратно.Молодой человек толкнул дверь и вошел в спальню, а рядом, в куче вещей, что-то еле заметно шевельнулась.

Ключевые слова: Дождь грабитель ночь дом сейф авторская история

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