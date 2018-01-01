По ночам никого хорошего в лесу не встретишь.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:36

sevizor Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:36 by

Тогда я ещё учился в институте на первом курсе, на улице тёплый май, можно ходить в футболке, одним словом - приятная жизнь, но этой жизни мешала защита диплома. Как только мы с моими однокурсниками защитили дипломы, мы решили отметить это событие, ну, шашлык, пиво, лес, девчонки и т.д. Приехали мы на лесную поляну, расположились, поставили мангал и начали отдыхать.К вечеру мы выпили несколько ящиков пива, как ни странно, но к концу дня это пиво попросилось наружу, я, как хромая лошадь, пошагал в чащу леса, чтобы отлить. Пройдя минут 5, я остановился, сделал дело и понял, что заблудился в лесу...Осмотревшись я самоуверенно пошёл прямо, но уже через 25 минут хождения по уральскому лесу я понял, что эта самоуверенность довела меня в то место, где не светит солнце. От смелости и самоуверенности не осталось и следа, как только я увидел надпись на берёзе, выцарапанную надпись: "Дальше смерть", однако разум, затуманенный алкоголем, решил, что это просто прикол, и моё тело побрело дальше.Пройдя метров 20, я увидел фигуру человека, который стоит на четвереньках, подумав, что это мой однокурсник, который напился, я начал ржать. Но это существо моментально повернуло голову, и тут я понял, что это далеко не мой однокурсник, это какая-то тварь, которая жрёт лису... Мой ржач сразу сменился криком, мой уже отрезвевший разум сразу принял решение бежать, убегая от этой твари, я обернулся и понял, что этих уродов уже двое, и они не собираются сбавлять темп. Спустя несколько поворотов я споткнулся об острую корягу, поняв, что это конец, я взял первое, что попалось под руку -большая ветка, но, осмотревшись, я понял, что они отстали, зря я расслабился, так как эти упыри вцепились мне в плечи...Вот я лежу на холодной сырой земле, эти твари грызут меня, попутно лупя меня своими лапами, дабы я не мешал их пиру. Они не доели меня, лежащий на земле... я проснулся на этой же земле на закате, но я уже понимал, что я - не я вовсе...

Ключевые слова: Лес упыри пир авторская история

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