На цепи. Часть 4

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 24 Комментарии: 2 0 Сегодня, 19:12 by

Никита вспомнил о своей девушке, которая ждала его помощи. Он достал из заднего кармана телефон, но тот был сломан - экран был разбит. Тогда Никита снова ругнулся, выбросив телефон, который ударился о каменный забор и разлетелся вдребезги. Он должен как можно быстрее вернуться, иначе они убьют девушку, решив, что он сбежал с награбленным. Тогда парень взялся за голову и стал ходить взад-вперёд, обдумывая, что делать. И снова посмотрел на окно, в котором девочка продолжала стучать. Она умоляла о помощи.Парень, собрав всю свою волю в кулак, снова направился к злосчастному дому.Он подошел к входной двери, загорелся свет. Парень не обратил внимания на освещение. Он положил сумку около двери и осторожно заглянул внутрь. "Дежавю", - усмехнулся он и сделал шаг внутрь, оставив на этот раз дверь открытой. В нос снова ударил запах тухлятины, от которой нос успел немного отвыкнуть на свежем воздухе. Он, тихо ступая, подошел к лестнице и посмотрел наверх - вокруг была зловещая тишина. "Неспроста", - подумал молодой человек. Разъяренной женщины не было видно и слышно, и Никита шагнул на лестницу. Половица слегка скрипнули, и парень замер на месте, вслушиваясь в тишину, но её больше ничто не нарушало. Тогда он стал медленно подниматься наверх. Он хотел быстро добежать до дверей в детскую, потому что заметил, что детская была единственной дверью, до который женщина не могла дотянуться из-за державший её цепи, поэтому девочка там пряталась.Никита осторожно поднялся наверх, стараясь не шуметь, и осмотрел помещение. Женщины он не увидел, но цепь лежала посередине комнаты в луже крови.- Чёрт... - парень осознал, что произошло.Тогда он быстрым шагом подошел к детской и тихонько постучал в дверь, и произнес, тихо, чтобы услышала его только девочка.- Открывай.Замок тихо щелкнул, и девочка открыла дверь. Никита быстро вошел внутрь, закрыв её обратно на ключ. Девочка плакала и вся тряслась от рыданий, по лицу катились слёзы.Парень сначала опешил, когда увидел, что ребёнка всего трясёт и содрогает от слёз. У него было море вопросов, но он не знал с чего начать спрашивать. Парень понимал, что девочка не сможет в таком состоянии что-то внятно сказать. Тогда Никита опустился на колени рядом с ребёнком и просто обнял её, стараясь немного успокоить, гладя её по волосам и спине. От объятий девочка немного расслабилась, она уткнулась лицом ему в грудь, почувствовать себя защищенной.- Как тебя зовут? - спросил Никита, когда ребёнок немного успокоился.- Катя, - вздрагивая от рыданий, ответила она.- Послушай, Катя: я тебе помогу, но и ты должна помочь мне. Ты ведь мне поможешь?Девочка закивала головой, смахивая крупные капли слез с лица.- Где твои родители?- Там, - прошептала Катя, указывая пальцем на дверь.Парень оглянулся к двери, и в его голове проскользнули нехорошие догадки. Он не знал, как правильно спросить девочку о сумасшедшей женщине.- Твой папа сейчас в доме? - надеясь на его помощь, спросил Никита.- Да, - закивала девочка.- Кто эта женщина за дверью?- Это мама, - ответила девочка и снова заплакала, закрыв лицо руками. – Папа привязал её, когда она меня укусила. – И она показала Никите руку, на который был большой красный укус.У парня округлились глаза от увиденного, этого он совсем не ожидал, хотя догадки были, но ему до последнего не хотелось в это верить. В этот момент у Никиты появилось ещё больше вопросов: что с ней случилось? Что с отцом девочки? И самый главный вопрос: где сейчас эта женщина? Разбираться в этом ему совсем не хотелось, а тем более расспрашивать ребёнка, который и так натерпелся.- Сколько ты уже прячешься? - спросил парень, чтобы понять, когда все эти ужасы начались, ведь следить за домом он начал шесть дней назад.- Четыре дня, - прошептала девочка.У парня снова округлились глаза, но ему пришлось взять себя в руки, от ясности его ума сейчас зависели их жизни. Никита взял девочку за плечи и серьезно посмотрел ей в глаза, сказав:- Помнишь, я говорил, чтобы ты мне помогла? - девочка кивнула. - Так вот: - продолжил парень, - ты сейчас должна успокоиться и не плакать, поняла? - Девочка снова кивнула. - И мы уйдем отсюда, но это нужно сделать быстро.После этого он встал на ноги, взял девочку за руку, она накинула на себя куртку, чтобы не промокнуть под дождем, и, немного помедлив, Никита повернул замок на ручке двери. Он негромко щелкнул, и парень, немного приоткрыв дверь, выглянул, посмотреть, нет ли опасности рядом. Вокруг была тишина, женщины не было видно. Тогда Никита, не отпуская руки ребёнка, сильнее приоткрыл дверь и сделал шаг из комнаты. Катя последовала за ним.Выйди из детской, в глаза парню сразу бросилась цепь, которая лежала посередине комнаты в луже крови. Взглянув на кровь, ему стало немного не по себе. Он вспомнил, что несколько минут назад, прикованная к цепи, озверевшая женщина отчаянно пыталась освободиться, отгрызая себе ногу, за которую держала её эта цепь. И, похоже, у неё это получилось, пронеслось в голове у Никиты. И он, сглотнув, крепче взял девочку за руку, и сделал еще один шаг вперед.Вокруг было темно, давно наступила ночь, в окно сильно барабанил дождь, и кроме звука дождя больше не было слышно никаких посторонних звуков. Парень вглядывался в темноту, привыкшими к ней глазами. От ночного освещения можно было немного рассмотреть помещение.Они сделали еще несколько шагов вперёд, приближаясь к лестнице, и Никита вдруг остановился, как вкопанный. У него сердце чуть не вылетело из груди, потому что слева от себя он услышал тихое фырканье. Парень понял, кто издает этот звук, и ни живой ни мертвый, повернул голову к источнику звука. Девочка в этот момент вся затряслась от страха и закрыла рот рукой, чтобы не закричать, потому что им открылась жуткая картина, от вида которой, Никиту снова чуть не стошнило.

Ключевые слова: Девочка женщина цепь сумасшедшая грабитель авторская история

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