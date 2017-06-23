На цепи. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 63 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:36 by

Никита не мог пошевелиться от ужаса, сердце у него вырывалось из груди, всё тело дрожало. Существо на четвереньках заползло в комнату, громко рыча, как дикое животное, и стало фыркать. Вокруг было темно, но от уличного освещения очертания можно было различить, а фонарик Никита давно выронил, который погас от удара о пол.Существо приблизилось к кровати, и выглянуло через неё, продолжая удобно дышать и хрипеть. Парень в ужасе не сводил с него глаз. Потом оно вытянуло наверх свои руки с тонкими и когтистыми пальцами, и следом закинуло на кровать ноги. Чудовище забралась на кровать и, стоя на четвереньках, стало вглядываться в молодого человека. На лицо у него падали волосы, из-за которых невозможно было рассмотреть черты. Затем оно снова издало жуткий рык, от которого парень сжался, и начало опираться на ноги, медленно поднимаю руки вверх, готовясь к прыжку на жертву. Чудовище встало на ноги и выпрямилось в полный человеческий рост. Тут парень пришёл в настоящий ужас, поняв, что это человек. Он только сейчас заметил, что это нечто одето в шелковую ночную рубашку до колен, голубого цвета, спереди сильно испачканную тёмными пятнами. Руки и шея этого человека тоже были в тёмных пятнах, и парень догадался, что это кровь. Но чья она? Когда человек резко дернул головой, проревев, от чего волосы убрались назад, показав лицо. Никита рассмотрел в нём женские черты. Вокруг рта тоже была застывшая кровь, глаза блестели в темноте, а на ноге была тяжелая цепь, которая вела к двери, через которую она проникла в комнату.Неожиданно женщина завопила и прыгнула с кровати на Никиту, который в ужасе лежал на полу, и не мог отвести от неё глаз. Он машинально схватил то, что первым попалось ему под руку. Это оказалась его сумка, в которую он несколько минут назад складывал все содержимое сейфа. Он с размаху ударил женщину сумкой по голове. От этого она ударилась о стену и, немного приподнявшись, зарычала, как бешеная собака. Никита вскочил на ноги, крепко держа сумку в руке, и побежал. Он выбежал из комнаты, не оглядываясь. За спиной раздался жуткий рев и вопли прикованной женщины. По трубам прогремел металлический звук. Никита бежал по ступенькам, перепрыгивая через одну. И, сбежав вниз, поскользнулся у основания лестницы, рядом с которой лежала мертвая собака. Он со всего размаху упал на спину, ударившись головой о пол. В ушах зазвенело, в глазах поплыло, в груди стало нечем дышать. Сквозь звон он слышал, как женщина наверху кричала, ревела, рычала и рвалась, стуча цепью о пол и батарею, который была привязана. Она отчаянно пыталась достать парня, лежащего внизу в луже крови от дохлой собаки, но у неё не получалось. Тогда она, продолжая реветь и кричать, стала пытаться оторвать свою ногу или отгрызть её около лодыжки, время от времени оттягивая цепь изо всех сил, чтобы вырвать её от батареи.Парень потихоньку пришёл в себя, ясность ума начало к нему возвращаться. Он смахнул протухшую кровь с себя и посмотрел вверх. У основания лестницы женщина рвалась вниз. Тогда ужас снова обуял его, и он, схватив сумку, со всех ног бросился к двери. Парень выбежал на улицу, под проливной дождь, за спиной включился и погас свет. Поскальзываясь на мокрой траве, испачкав колени и руки, он снова поднимался и старался бежать как можно быстрее.Парень добежал до калитки и остановился отдышаться. Он взялся за сердце, которое вырвалось у него из груди. Дышать было совсем нечем, во рту был привкус крови. Откашливаясь и отплевываясь, он оглянулся назад, и увидел в окне второго этажа девочку, которая стучала в окно.- Черт! - Ругнулся Никита и с силой швырнул сумку в грязь. Он не мог оставить там ребёнка.

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