Гаргульи

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

lauder Просмотров: 99 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:48 by

ГаргульиКашалот отступал в сторону Газели с зажатым в горсти Васькой. Кот извивался и даже пробовал кусаться, но Кашалот не обращал на это ни малейшего внимания и даже не поморщился, когда Василий таки дотянулся когтистой лапой до кашалотового предплечья и с диким воем располосовал его.- Отдай Ваську! Отдай! Я сам его унесу! Я унесу!Миха умоляюще сжимал кулачки у груди, чувствуя, как выступают бессильные слезы. Тщедушный грузчик попытался броситься на Кашалота, но он свободной ручищей легонько толкнул мелкого Миху, и тот отлетел в стопку ящиков, обрушив на себя парочку. Фамилия Кашлатов, рост под два метра и широченные плечи снимали все вопросы насчет прозвища водилы.- Дмитрий Андреевич сказал увезти на базу. Чтоб тут не было.Изъяснялся Кашалот всегда короткими односложными фразами – так было меньше заметно его заикание.Все знали, что на базе бегала свора собак и ездила тяжелая техника, и Миха понимал, что кот обречен.Зажав Ваську под мышкой, дабы тот не нанес нового ущерба, Кашалот залез в кабину и тронул машину, бросив сверху вниз равнодушный взгляд на несчастного Миху.Дмитрием Андреевичем звали нового директора, присланного взамен пожилого усатого Семеныча. Дмитрий Андреевич носил безупречные костюмы и сияющие ботинки, всем говорил «вы» и почему-то ненавидел Ваську. Миха с бухгалтершей Катей пытались отстоять Василия, приводя следующие аргументы: кот исправно ловил мышей и никогда не гадил на территории магазина. Дмитрий Андреевич соглашался, щурил глаза за дорогими очками без диоптрий на свои холеные ногти, но не переставал ненавидеть кота.- Дурной какой то, прости Господи, - сказала уборщица Мария Ивановна, увидев в окно подсобки, как директор на безлюдном дворе, быстро оглянувшись, своим безупречным ботинком пнул Василия. – И чем ему кот помешал.Рыжий Василий не мстил директору, только прятался под крылечко, завидев своего недоброжелателя и продолжал прилежно ловить мышей.Миха бросил взгляд на гаргулью, подсевшую поближе к крыльцу, она вскидывала крылья и тяжело дышала зубастой пастью. «Ну и воняет же от них» - в который раз подумал Миха. Носа у гаргулий не было, дышали они пастью, выставляя на обозрение ряд частых черных гнилых зубов. Миха никогда не видел гаргулью с целыми зубами, всегда у них из десен торчали острые грязные обломки.Кожа гаргульи липко блестела, как будто вымазанная в жидком дерьме. Миха долго считал коричневое вещество просто грязью, пока не понял, что это какие-то кожные выделения. Лапы у тварей были короткие и толстые, как у варанов, бегали они на них достаточно шустро. Особенно гадко выглядела гаргулья башка – круглый кожистый шар без глаз и носа, зато с огромным зубастым ртом, которые делил их черепушку надвое, будучи полностью открытым. Маленькие дегенеративные кожаные крылышки совсем не функционировали, но придавали гаргульям особо мерзкий вид, вызывая ассоциации с дохлой щипаной курицей.Первый раз Миха увидел гаргулью ночью, когда ему было лет пять. С замиранием сердца он долго слушал перед сном тихую возню и чуял гадкий сортирный запах, прежде чем решился встать и заглянуть под кровать. Гаргулья зашипела, ощерив мерзкую пасть, а Миха с дикими воплями побежал в комнату к матери. Сожитель матери, Геннадий, долго не разбираясь, задал пасынку трепку за то, что мешает спать после тяжелого рабочего дня. Генка злым мужиком не был и убогого мальчишку по-своему любил, но устраивать долгие разбирательства было не в его духе. Остаток ночи Миха провел в слезах без сна, опасаясь повернуться и услышать очередное шипение, сопровождаемое запахом дерьма.После этого Миха начал видеть гаргулий везде – в интернате, на улицах, в магазинах. Иногда они сидели стаями, иногда ползали под прилавком и под партами в одиночестве. Миха быстро понял, что видит их только он. Он и кошки. Гаргульи дико боялись кошек. Стоило хотя бы одному задрипанному котенку очутиться в непосредственной близости от этой твари, она улепетывала, оглядываясь, шипя и разбрызгивая жидкое дерьмо. Кошаки же гаргулий не боялись совсем. Завидев гаргулью, любой кот топорщил загривок, начинал рычать и раздраженно подвывать, становясь в атакующую позу, хотя был меньше твари раз в пять. Один раз Миха наблюдал, как крупная гаргулья, потеряв страх, пыталась вступить в схватку с большим дворовым котом. Кот полоснул когтями по ее лапе, которая мгновенно начала покрываться черными пятнами, и, тварь отступила, хромая и оглашая улицу жалобным воем. Кошачья шерсть же вызывала у них что-то вроде ожогов или аллергии, кожа покрывалась пузырями и источала больше количество коричневой дурно пахнущей смазки.И Миха решил обзавестись оберегом в виде тощего блохастого котенка с гноящимися глазами, по поводу чего мать устроила скандал.- Только через мой труп! Он тут все обоссыт! И он лишайный!У котенка действительно по всему телу светились проплешины.Геннадий был менее категоричен – осмотрев тщедушное существо, он буркнул: «да пусть остается, вылечим». Генка принес большую банку жестяную из-под селедки, нарвал туда газет, и маленькая кошечка сразу освоила импровизированный туалет. От лишая Генка лечил ее очень своеобразно – поджигал газетку в тарелке, а выделившейся смолой мазал кошке проплешины. Кошечка от подобного лечения, на удивление, не сдохла и даже обросла мягкой белой шерсткой. Мать же, позабыв все свои угрозы, привязалась к кошечке всей душой, а гаргульи навсегда исчезли из Михиного дома.Но гаргульи вовсе не были безобидны. Для самого Михи они не представляли угрозы - он вечно был в кошачьей шерсти и пах кошками, а вот для непосвященных людей твари бывали опасны. Миха видел, как стайка из трех гаргулий напала на пожилого мужика в енотовой шапке, кусая воздух вокруг его головы и груди. Мужичок встал как вкопанный, утирая пот с лица и, чуть покачиваясь, сел на тротуар. Проходившая мимо женщина с пакетом, кинулась к нему со словами «Мужчина, мужчина, вам плохо?!» Дядька же растянулся на асфальте и захрипел. Подбежали еще прохожие, кто-то вызвал скорую.Белая кошка Муська достойно оберегала своих хозяев и дом, и, прожив 15 лет, умерла на руках рыдающего Михи. С тех пор кошки в их доме не переводились, сейчас вахту нес маленький, но необыкновенно пушистый кот Прохор.Страсть Михи к кошкам никто не считал странной – ну дурачок же, олигофрен, кого ему еще любить, кому он нужен. К нему, грузчику из супермаркета, несли полечить кошку, тащили на раздачу в добрые руки котят, шли спросить, у какого ветеринара лучше кастрировать кота.Ваську он очень любил, кот хоть и был диковатый и независимый, но исправно платил благодарностью за свой Вискас и куриные головы – гонял гаргулий и зачищал склад от вездесущих мышей. Гаргульи его боялись до дрожи: Василий не просто прогонял их с огороженной территории заднего двора, но преследовал на улице и норовил изувечить.Миха сел на деревянный ящик около крылечка и пригорюнился, глядя на грязную Васькину миску.- Михаил, я вас попрошу вернуться к своим обязанностям, помогите сотрудницам распаковать паллеты с сахаром. И помните – на территории продуктового магазина должна поддерживаться соответствующая санитарная обстановка, никаким бродячим животным тут не место.Миха поднял глаза на подошедшего директора и кисло кивнул. Спорить и ругаться он не умел.Разрезая канцелярским ножом толстую пленку упаковки, он услышал причитания Кати, бухгалтера:- Да что за козел! Господи, даже кота не пожалел, его же там собаки разорвут или погрузчик переедет!Дмитрия Андреевича, несмотря на безукоризненную вежливость, в магазине не любили.- Эй, Миха, принеси один поддон со двора! – крикнула толстая продавщица Верочка, ворочая тяжелый мешок.Миха кивнул, продолжая думать о Ваське, вышел во двор и опешил.На земле корчилась огромная масса гаргулий, издававшая душераздирающие стоны и крики. Твари рвали невидимую пищу, ухали, чавкали и сопели, моментами вступая в перепалки между собой за особо лакомый кусочек. Миха подбежал к месту их пиршества и топнул ногой, гаргульи, учуяв кошачий запах, отпрянули от тела. От тела Дмитрия Андреевича, который бил каблуками своих безупречных туфель по пыльному асфальту, корчась в диком припадке, зажимал уши и выдавал обильную пену изо рта. Миха затопал и яростно закричал на тварей, они отбежали еще немного, продолжая облизываться и шипеть. Миха в развевающемся халате кинулся в подсобку вызывать скорую.- Вот ведь судьба какая … Я и не знала, что от эпилепсии помереть можно. – Катя куталась в шаль и смотрела вслед отъезжающей скорой.- Сердце не выдержало, должно быть – Тамара Алексеевна, товаровед, задумчиво щурилась на осиротевшую Васькину миску.- Мда-а-а, – протянула Катя.- Ладно. Тоже человек. – Кашалот тренькнул брелоком Газели. – Разгружайте, долго что ли я тут стоять буду.Он подошел к Михе и положил огромную ладонь на его тощее плечо.- Ты это … не злись. Васька′ я матери отдал. В деревню его увезет. На дворе будет жить. У нее с-с-скотина. Козы, утки. Я ж не зверь какой. – И улыбнулся широченной улыбкой.Автор - lauder.

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