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Страшилки

Не смотри в глазок

[b]Насте недавно исполнилось 16 лет, и на такой праздник она решила пойти погулять, но вдруг у её родителей появились планы, и они быстро уехали, оставив Настю дома за главную. На ночь к девушке пришла её подружка, с которой они втихаря выкурили пару сигарет и выпили вина. После ухода своей подружки, Настя включила телик и принялась общаться со своим парнем в ВК. Родители обещали вернуться утром, поэтому девушка осталась ночевать одна.

В два часа ночи кто-то постучал в дверь. Настя вскочила с дивана из-за неожиданности данного действия, подошла к двери и потянулась открывать замок, как вдруг поняла, что ещё не знает кто там. Она не очень громко пискнула: "Кто там?" - в ответ - тишина. Настя несколько минут промешкалась перед дверью и посмотрела в глазок. По спине Насти пробежали мурашки, потому, что перед её дверью никого не было. Девушка подумала, что просто показалось, и решила вернуться на диван, как вдруг в дверь кто-то постучал, но в два раза сильнее. Настя обомлела от такого стука, живенько подскочила к двери и взглянула в глазок. Опять пустота. Тухлая лампочка в подъезде едва освещала перила, но никого не было. Настя взяла в руки телефон и начала звонить своей маме. Во время звонка девушка рассказала матери о том, что кто-то стучит ей в дверь, а когда она смотрит в глазок - никого. Мама не поверила Насте и погнала её спать. Настя послушалась, выключила телефон, проверила замок и легла на диван, укрывшись одеяльцем.

Наутро Насте было очень плохо. Посмотревшись в зеркало, она обомлела. Её веки были очень синими. Её кожа была бледна. Её глаза... Глаза были пустыми! Она просто ничего нормально не могла делать. Даже ходьба удавалась ей с трудом. Ближе к часу дня родители Насти приехали домой. Она рассказала обо всём маме, а та, в свою очередь, повела Настю к знахарке. Знахарка провела какой-то "глупый", по думе Насти, обряд и... Не поверите! Насте стало намного лучше!



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:44 by crewПросмотров: 118Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дверь глазок стук авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:32
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Комментариев: 12 945
А что это за скобочка? Для чего? - [b]Насте недавно исполнилось 16 лет,...

Как то не зашла страшилочка....
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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