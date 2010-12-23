Няня

Serg2001 Просмотров: 651 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 07:54 by

Насте было 18 лет, а ее сестрёнке 6. Лиза часто болела, пару дней ходила в детский сад, а потом дня три дома. Зимой Лиза болела чаще, чем летом. Они жили в частном секторе, в большом доме. Настя училась в колледже и не могла приглядывать за сестрёнкой. Поэтому родители наняли няню для Лизы. Няне было лет 50, бывшая учительница младших классов. Образованная женщина, она занималась с Лизой, готовила её к школе. Она часто называла ее Лерой, а потом извинялась.Няня приходила к 8 утра и уходила в 8 вечера. У нее никого не было, она жила одна. Готовить и убирать в ее обязанности не входило, если только она сама этого не захочет. А она хотела, она пекла пирожные и печенье. Девчонкам она очень понравилась. Шли дни и все было хорошо. Все привыкли к новой жизни. Родители много работали, а девочки всегда были с любимой няней. Потом Настя начала замечать, что сестрёнка часто с кем-то разговаривает. Настя спросила Лизу, а она ответила что у неё есть подруга с которой её познакомила няня. Подружку зовут Лера, и они всегда должны быть вместе. Настя стала наблюдать за сестрёнкой и за няней.Лиза настояла, чтоб няня поселилась у них, она была только "за", так как дом был большой, то родители выделили комнату для няни. Лиза очень привязалась к своей выдуманной подруге и к своей няне, только о них и говорила. Настя начала замечать, что няня все чаще называет сестрёнку Лерой. Как-то вечером няня с Лизой ушли гулять, Настя занималась. Когда она посмотрела на часы, то время было уже 10 часов вечера. Прошло три часа, как няня с сестрёнкой ушли гулять. Погода, конечно, хорошая, но не лето. Зима как ни как. Настя начала звонить няне, но она не отвечала. Позвонила маме, мама обещала быстро приехать.Пока мама ехала, няня с сестрёнкой вернулись. Сказали, что гуляли, ходили по магазинам и все такое. Вроде ничего страшного не произошло. Но когда няня опять назвала сестрёнку Лерой, то Настя насторожились, и уже не смогла молчать. Она рассказала маме про все странности. На следующий день мама осталась дома, а няне дали выходной, и она уехала. Решили поговорить с Лизой. Она долго не хотела рассказывать, но потом рассказала. Няня возила её к себе домой, чтоб поговорить с Лерой. Лера и так всегда с ними, но так надо. Отец девочек работал каким-то начальником, было много связей, и он кому-то позвонил. Хотели узнать подробнее про их няню. И узнали страшное, у нее давно уже погибла дочка, ей было 8 лет. И после этого эта женщина умом тронулась. Она занялась черной магией, и хотела чтобы душа ее умершей Леры переселилась в Лизу. Лизу она возила к себе домой для какого-то ритуала. Она сама в этом призналась, и не видела в этом нечего плохого, хорошо, что Настя вовремя все заметила. Как дальше сложилась жизнь няни, Настя не знает. Но думаю, что её отправили на лечение. А Лизу водили к психологу, сейчас с девочкой все хорошо. Она забыла, и про няню, и про Леру.

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