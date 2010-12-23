НяняНасте было 18 лет, а ее сестрёнке 6. Лиза часто болела, пару дней ходила в детский сад, а потом дня три дома. Зимой Лиза болела чаще, чем летом. Они жили в частном секторе, в большом доме. Настя училась в колледже и не могла приглядывать за сестрёнкой. Поэтому родители наняли няню для Лизы. Няне было лет 50, бывшая учительница младших классов. Образованная женщина, она занималась с Лизой, готовила её к школе. Она часто называла ее Лерой, а потом извинялась.
Няня приходила к 8 утра и уходила в 8 вечера. У нее никого не было, она жила одна. Готовить и убирать в ее обязанности не входило, если только она сама этого не захочет. А она хотела, она пекла пирожные и печенье. Девчонкам она очень понравилась. Шли дни и все было хорошо. Все привыкли к новой жизни. Родители много работали, а девочки всегда были с любимой няней. Потом Настя начала замечать, что сестрёнка часто с кем-то разговаривает. Настя спросила Лизу, а она ответила что у неё есть подруга с которой её познакомила няня. Подружку зовут Лера, и они всегда должны быть вместе. Настя стала наблюдать за сестрёнкой и за няней.
Лиза настояла, чтоб няня поселилась у них, она была только "за", так как дом был большой, то родители выделили комнату для няни. Лиза очень привязалась к своей выдуманной подруге и к своей няне, только о них и говорила. Настя начала замечать, что няня все чаще называет сестрёнку Лерой. Как-то вечером няня с Лизой ушли гулять, Настя занималась. Когда она посмотрела на часы, то время было уже 10 часов вечера. Прошло три часа, как няня с сестрёнкой ушли гулять. Погода, конечно, хорошая, но не лето. Зима как ни как. Настя начала звонить няне, но она не отвечала. Позвонила маме, мама обещала быстро приехать.
Пока мама ехала, няня с сестрёнкой вернулись. Сказали, что гуляли, ходили по магазинам и все такое. Вроде ничего страшного не произошло. Но когда няня опять назвала сестрёнку Лерой, то Настя насторожились, и уже не смогла молчать. Она рассказала маме про все странности. На следующий день мама осталась дома, а няне дали выходной, и она уехала. Решили поговорить с Лизой. Она долго не хотела рассказывать, но потом рассказала. Няня возила её к себе домой, чтоб поговорить с Лерой. Лера и так всегда с ними, но так надо. Отец девочек работал каким-то начальником, было много связей, и он кому-то позвонил. Хотели узнать подробнее про их няню. И узнали страшное, у нее давно уже погибла дочка, ей было 8 лет. И после этого эта женщина умом тронулась. Она занялась черной магией, и хотела чтобы душа ее умершей Леры переселилась в Лизу. Лизу она возила к себе домой для какого-то ритуала. Она сама в этом призналась, и не видела в этом нечего плохого, хорошо, что Настя вовремя все заметила. Как дальше сложилась жизнь няни, Настя не знает. Но думаю, что её отправили на лечение. А Лизу водили к психологу, сейчас с девочкой все хорошо. Она забыла, и про няню, и про Леру.
Сегодня, 07:54 by Serg2001Просмотров: 651Комментарии: 8
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