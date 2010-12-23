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Истории из жизни

Няня

Насте было 18 лет, а ее сестрёнке 6. Лиза часто болела, пару дней ходила в детский сад, а потом дня три дома. Зимой Лиза болела чаще, чем летом. Они жили в частном секторе, в большом доме. Настя училась в колледже и не могла приглядывать за сестрёнкой. Поэтому родители наняли няню для Лизы. Няне было лет 50, бывшая учительница младших классов. Образованная женщина, она занималась с Лизой, готовила её к школе. Она часто называла ее Лерой, а потом извинялась.

Няня приходила к 8 утра и уходила в 8 вечера. У нее никого не было, она жила одна. Готовить и убирать в ее обязанности не входило, если только она сама этого не захочет. А она хотела, она пекла пирожные и печенье. Девчонкам она очень понравилась. Шли дни и все было хорошо. Все привыкли к новой жизни. Родители много работали, а девочки всегда были с любимой няней. Потом Настя начала замечать, что сестрёнка часто с кем-то разговаривает. Настя спросила Лизу, а она ответила что у неё есть подруга с которой её познакомила няня. Подружку зовут Лера, и они всегда должны быть вместе. Настя стала наблюдать за сестрёнкой и за няней.

Лиза настояла, чтоб няня поселилась у них, она была только "за", так как дом был большой, то родители выделили комнату для няни. Лиза очень привязалась к своей выдуманной подруге и к своей няне, только о них и говорила. Настя начала замечать, что няня все чаще называет сестрёнку Лерой. Как-то вечером няня с Лизой ушли гулять, Настя занималась. Когда она посмотрела на часы, то время было уже 10 часов вечера. Прошло три часа, как няня с сестрёнкой ушли гулять. Погода, конечно, хорошая, но не лето. Зима как ни как. Настя начала звонить няне, но она не отвечала. Позвонила маме, мама обещала быстро приехать.

Пока мама ехала, няня с сестрёнкой вернулись. Сказали, что гуляли, ходили по магазинам и все такое. Вроде ничего страшного не произошло. Но когда няня опять назвала сестрёнку Лерой, то Настя насторожились, и уже не смогла молчать. Она рассказала маме про все странности. На следующий день мама осталась дома, а няне дали выходной, и она уехала. Решили поговорить с Лизой. Она долго не хотела рассказывать, но потом рассказала. Няня возила её к себе домой, чтоб поговорить с Лерой. Лера и так всегда с ними, но так надо. Отец девочек работал каким-то начальником, было много связей, и он кому-то позвонил. Хотели узнать подробнее про их няню. И узнали страшное, у нее давно уже погибла дочка, ей было 8 лет. И после этого эта женщина умом тронулась. Она занялась черной магией, и хотела чтобы душа ее умершей Леры переселилась в Лизу. Лизу она возила к себе домой для какого-то ритуала. Она сама в этом призналась, и не видела в этом нечего плохого, хорошо, что Настя вовремя все заметила. Как дальше сложилась жизнь няни, Настя не знает. Но думаю, что её отправили на лечение. А Лизу водили к психологу, сейчас с девочкой все хорошо. Она забыла, и про няню, и про Леру.

Сегодня, 07:54 by Serg2001Просмотров: 651Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Няня магия сестрёнка ритуал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:11
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2948|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
Вот слава богу что няню енту в психушке заперли. Иш чего удумала, переселение душ замутить собралась, поганка. Вообще за всю свою жизнь я пришла к выводу что все училки они шизанутые какие то. Сынок, ты со мной согласный?Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Летяга
Сегодня, 09:26
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10511|-4)
Публикаций: 900
Комментариев: 9 275
Цитата: Баба Клава
я пришла к выводу что все училки они шизанутые какие то

С такой работой тяжело не шизнуться, особенно теперь. Родители как будто решили выместить все свои детские школьные обиды на училках собственных детей)) Но школа в текущем виде - зло. Причём сразу для всех участников процесса))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#3 написал: Serg2001
Сегодня, 09:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Цитата: Баба Клава
Вот слава богу что няню енту в психушке заперли. Иш чего удумала, переселение душ замутить собралась, поганка. Вообще за всю свою жизнь я пришла к выводу что все училки они шизанутые какие то. Сынок, ты со мной согласный?Плюс за историю.

Бабуль , я согласен. Учителя все немного двинутые, но есть и исключения. Но их мало.
Зарегистрирован: 12.10.2020
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:38
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2948|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 855
Цитата: Летяга
С такой работой тяжело не шизнуться, особенно теперь. Родители как будто решили выместить все свои детские школьные обиды на училках собственных детей)) Но школа в текущем виде - зло. Причём сразу для всех участников процесса))

У нас в школе родители учителей не трогают. Вообще. Я сама удивляюсь. Зато училки над детьми и родителями издеваются не по детски. Все как сговорились. Не школа а ад адский. Мне б до мая дотянуть и все, я свободна буду. Наверно в каждой школе свои трудности. Я свою дочку на надомку перевела, стало намного легче. У нее даже болезни некоторые прошли. Да, школа это зло, я согласна.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 747
Цитата: Баба Клава
Вообще за всю свою жизнь я пришла к выводу что все училки они шизанутые какие то.

Не более, чем мы с вами. Если вам не нравилась школа, то не фиг было туда ходить, портить атмосферу. Есть прекрасные учителя, есть скверные педагоги - эти две линии достаточно редки. Хороший педагог определяется своей дальновидностью. Плохой - своей глупостью. Как первый излучает дар, так второй забирает дар. У этих учителей можно научиться двум важным вещам в жизни: у первого - ответственности, а у второго - манипулированию.
Всякий человек, который тебе встречается в жизни - учитель. Няня - была учителем для родителей Лизы-Леры: нужно быть внимательным к каждому человеку. Для Насти учителем ответственности. Для Лизы - возможности выбора.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 16:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 524
Опять невидимая девочка. weary
Я не знаю, что тут сказать уже.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: NatLi
Сегодня, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 64
Цитата: Jako tako
Опять невидимая девочка. weary
Я не знаю, что тут сказать уже.

Творческая история.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#8 написал: Befana
Сегодня, 20:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 44
+ В таком возрасте дтям можно внушить многое, если учесть что девочка часто болела и посему с ровесниками общалась мало, то с радостью поверила в свою новую "подружку". Либо действительно была попытка подселения души, полноценное переселение в таком возрасте уже поздновато делать))
Зарегистрирован: 4.10.2016
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