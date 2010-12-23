Слесарь-экзорцист Степаныч

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:22 by

Есть в нашем ЖКХ слесарь Василий Степанович (для своих Степаныч) - замечательный мужчина сорока лет от роду. Дело своё знает, люди им довольны, прогулов нет.Но вот стало у Степаныча больше свободного времени, занять себя нечем - а тут как раз вакансия экзорциста появилась. Он чуть с дворником за неё не подрался - мол, у меня кредит, ипотека, мне нужнее. Выбил-таки.Каждую неделю Степаныч сдаёт отчёт о своей работе. И вот, читая очередной отчёт, я подумал, а почему бы не поделиться некоторыми записями с народом? Пусть люди знают, что мы в нашем ЖКХ не просто так зарплату получаем. Боремся, так сказать, с людскими проблемами.Адреса и время событий изменены.Суббота. 14:27Иркутская 37А.Позвонил вежливый мужчина - дочь (двадцать шесть лет) забралась на потолок. Шипит, ругается на непонятном языке (может и не матом, но судя по тону - ещё как матом).Приехал. Звонивший (отец девушки) шёпотом поинтересовался, не может ли это быть результатом укуса радиоактивного паука. Разрушил надежды словами, что, судя по симптомам - её укусил разве что местный алкаш Федя и возможные в таком случае способности супергероя из неё не сделают. Разве что в конкурсах “кто больше выпьет”, участвовать. Может и самого Федю победит.Демона изгнал, девушка получила лишь лёгкие повреждения головы (стукнулась о пол при падении - потолки почти три метра).Вторник. 11:04Типографская 2.Позвонили обеспокоенные жильцы - четыре дня назад похоронили одинокую старушку со второго этажа, а сегодня она вернулась.Приехал. Связанная старушка лежала на лавке у подъезда и ругалась матом. Через кляп. На вид - как живая.Оказалось и правда живая - сестра-близнец покойной, приехала из-за границы, на похороны не успела. На предложение жильцов всё-таки попробовать изгнание, грубо, но интересно, рекомендовала всем самоизгнаться в одно место. Рекомендации не последовал.Пятница. 18:24Мыльная 28.Позвонил мужчина. Плачущим голосом сказал, что у него мало времени, попросил срочно приехать и положил трубку, назвав адрес.Приехал. Дверь открыл Мужчина с большой буквы - рост чуть больше двух метров, шире дверного проёма. В комнате военная форма висит - я столько наград даже на картинках не видел.Оказалось, что звонил не он - звонил вселившийся в него демон. Воспользовался единственным моментом слабости и вселился. Тринадцать лет назад. Один раз удалось получить контроль над телом и сразу звонить нам, сам вылезти не может. Мужик попросил не изгонять - один живёт, скучно, а так хоть поговорить есть с кем.Четверг. 13:20Зелёная 2.Позвонила женщина - её сын уже третий день то кричит, то плачет, из комнаты не выходит.Приехал. Зашёл в комнату - парень, лет шестнадцати, играет в третий дарк соулс. Вышел из комнаты, объяснил его матери, что помочь ничем не могу - сам трижды пытался пройти и ничего не вышло. Посоветовал просто ждать.Воскресение. 08:40Кукольная 17.Позвонил молодой человек, пожаловался на странное поведение бабушки.Приехал. Странное поведение заключалось в хождении по потолку и поедании сковородки. Предложил соус - получил ручкой от сковородки по голове. Пригрозил молитвами и святой водой - отобрала бутылку, отхлебнула и поморщилась. Сказала не брать там, где беру - халтурят при освящении. Разговорились. Вселившийся рассказал, что бабушка его обидела - смотрела фильм с Киану Ривзом и сказала, что так не бывает. А он как раз мимо пролетал, услышал, обиделся и вселился. Пообещал до вечера походить, а потом сам вылезет.Посмотрел на часы - даже если сейчас начну, всё равно до вечера провожусь. Поверил на слово. Посоветовал внуку женщины купить что-нибудь от тяжести в животе и попросил позвонить через пару часов.[img]https://sun9-34.userapi.com/impg/c857720/v857720770/23055a/rKVozjEGcJc.jpg?size=1280x1018&quality=96&sign=5193473fc3bd5a8bb2a8395af9a27414[/img]Автор - Роман Седов.

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