Марьванна, или Просто рассказ об одиночестве

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 20:28 by

Марьванна стояла на обочине кладбищенской дороги, чуть в стороне от других карет скорой помощи.Красивые современные машины заинтересованно смотрели в сторону похоронной процессии. Первый раз они видели столько людей в белых халатах и в черных траурных одеяниях. Привыкшие к бешеным скоростям, к чужой боли, к чужому горю, к быстрым и четким командам своих хозяев, они впервые никуда не торопились.Яркие лучики солнца как будто игрались, перебегая с лобовых стекол на чисто вымытые капоты, скользили по бамперам и терялись где-то в дорожной пыли.Совсем молоденькие машины внимательно вглядывались во все происходящее, стараясь ничего не пропустить. Старые, умудренные, стояли тихо, с грустью высматривая своих извозчиков и тихонечко вздыхали, поглядывая на самую старшую из них - Марьванну.Марьванна считалась самой опытной и легендарной машиной во всем автопарке. Вот уже 25 лет она верой и правдой служила и докторам, и больным. И все 25 лет она была самым верным и самым преданным другом Степанычу.Степаныча любил весь персонал станции скорой медицинской помощи. Приходил он на работу задолго до начала смены и сразу шел к своей Марьванне, бросая на ходу усталым фельдшерам и диспетчерам : "Ох, чувствую - денечек будет жарким, пойду свою ласточку подготовлю."И пока шла пересменка, Степаныч о чем-то ласково разговаривал со своей Марьванной.Среди докторов ходили легенды об этой странной парочке.25 лет назад, сразу после армии, Степаныч устроился водителем на станцию скорой медицинской помощи. Мечта паренька из детского дома сбылась. Тогда он и познакомился с ней - статной "блондинкой", недавно сошедшей с конвейера автозавода и по разнарядке переданной в подчинение зав.гаражом при районной больнице."Машина с гонором, ты смотри, парень, будь с ней поаккуратней, не захочет - не поедет. Ох и намучились мы с ней,"- сказал главный механик гаража, передавая ключ зажигания пареньку.С тех пор эта парочка не расставалась.Часто водители слышали, как Степаныч разговаривает со своей машиной, а он, не обращая внимание на удивленных коллег, ей что-то долго объяснял, ласково протирая бампер и фары . "Ну ты не обижайся, сама же понимаешь - людей спасаем, нам с тобой дремать нельзя. Эх, Марь Иванна ты моя, да разве я тебя брошу, разве дам в обиду, но ты уж того - не подведи. Вот зачем в прошлый раз надулась и не заводилась, мы же с тобой главное дело делаем - людям помогаем".Так и пошло с тех пор - "Марьванна". И когда очередь подходила и нужно было выезжать на очередной вызов, диспетчер передавал кратко - "Марьванна, адрес такой то, сердечный приступ". Ни номер бригады, ни фамилия фельдшера, а просто "Марьванна". И Марьванна летела на вызов, обходя пробки и ловко управляясь во дворах и в подворотнях.А потом друзья вместе ждали, когда вернется медицинская бригада и, если все обходилось, то довольные возвращались в гараж. Пока медики пили чай и ожидали очередного вызова, Степаныч проводил время со своей верной помощницей.Много и разного повидал Степаныч на своем водительском веку. В девяностых ездил, держа монтировку под рукой. Ох, не спокойное было время. Приходилось и салон вымывать от крови раненных, и еле сдерживаться от угроз бритоголовой братвы, сопровождающей ,подстреленного в очередной разборке соратника.Времена, нравы, но людям помогать нужно было, и помогали.В канун 1995 года Степаныч женился на молоденькой медсестре Наденьке.Наденька пришла работать на станцию сразу же после окончания медицинского училища и покорила сердце парня своей скромностью.Свадьба была не пышной, да и разве в пышности дело, когда двое любят друг друга и впереди целая большая счастливая жизнь.Для такого мероприятия Марьванна нарядилась в разноцветные ленты и шарики. Чувствовала себя самым важным гостем и гордо ехала по улицам городка до самого загса.Наденьки не стало ровно через год после свадьбы. Вызванная избитым администратором в ресторан , бригада скорой помощи попала под обстрел веселящейся братвы. Шальная пуля не выбирала... Степаныч запил, не выходил на работу ровно месяц. Ровно месяц Марьванна не выезжала на вызовы, никто не мог завести машину.Вернувшись через месяц (задним числом был оформлен отпуск ), парень с головой окунулся в работу. Все сверхурочные, все выходные Степаныч проводил на службе, дома никто не ждал. Марьванна была тихой и послушной , чувствовала настрой товарища.Наступили голодные нулевые. Не хватало бензина, но люди все так же болели, все так же попадали в аварии, им все так же нужна была помощь. Выдержали и это.Сидя по вечерам в гараже, Степаныч тихо делился воспоминаниями о Наденьке, о счастье, которое было таким быстротечным. Марьванна слушала внимательно, окутывая его теплом от работающей печки.***Что что то не то первой почувствовала Марьванна.Пол года назад Степаныч первый раз опоздал на смену.Сердце машины забилось неспокойно. И когда он появился в воротах гаража, Марьванна облегченно вздохнула. Веселая повезла она бригаду на "подозрение на аппендицит", но что это - Степаныч как-то неуверенно жмет на газ, руки потные - она это почувствовала, когда подъезжали к дому больного. Пока фельдшер с медсестрой находились в квартире , Марьванна чутко прислушивалась к дыханию друга.Нет, что-то все-таки не так. Вернувшимся с неподтвержденным диагнозом медикам, Марьванна буквально кричала: "Мой друг болен! Помогите ему!" Но никто не услышал, а парень, незаметно убрав руку с левой груди, аккуратно выехал на проспект.В следующее дежурство Степаныч был как обычно собран и спокоен, успокоилась и Марьванна.***Неделю назад Степаныч не вышел на работу...Глав. врач станции , проходя мимо Марьванны, хотел что-то сказать, но махнув рукой, прошел дальше, к другой машине, опустив голову и еле заметно утерев скатившуюся слезу.«Что случилось, что происходит, где Он?» - кричала взволнованная Марьванна, не находя себе места от охватившего её ужаса и предчувствия чего-то очень страшного. «Где этот чертов ключ зажигания, где все, почему все молчат?»Сергей Иваныч - начальник гаража, и Пашка - новенький молодой водитель, залезли в салон Марьванны, что-то долго обсуждали, что-то смотрели, трогали рычаги и провода, почему-то решили поменять правое крыло и заняться переборкой двигателя."Где Степаныч?" - кричала машина."Что происходит?"- уже умоляюще спрашивала Марьванна.Повернув ключ зажигания, Пашка услышал громкий рев двигателя. Непроизвольно отшатнулся и быстро убрал ногу с педали газа . Вылез из машины и услышал громкий звук захлопнувшейся двери. Удивленный подошел к группе водителей, тихо курящих возле соседней машины."Эх, хороший был мужик, жалко-то как. Совсем молодой. Сердце, ничего не попишешь"- сказал понурый начальник гаража."Когда похороны, Иваныч?" - тихо спросил Пашка, как будто боясь, что услышит Марьванна."Вот так и прожил бобылем, нет родных, вот только она одна и осталась, любил её очень, эх," - Сергей Иваныч задержал взгляд на машине Степаныча и резко повернулся, направляясь к выходу."А меня-то она будет слушаться? Что-то побаиваюсь я её," - Пашка шмыгнул носом и как-то совсем по детски посмотрел на Марьванну.***Марьванна стояла тихо на обочине кладбищенской дороги, дороги, по которой пронесли гроб с телом её друга, с её Степанычем.Она стояла молча, когда раздался рев сирен машин скорой помощи, в последний раз отдав дань уважения хорошему человеку и прекрасному специалисту.Пашка протер лобовое стекло Марьванны, по которому тихо скатывались капельки дождя, аккуратно повернул ключ зажигания. С кладбища они выезжали последними, моргнув напоследок несколько раз фарами.Завтра новый день. Люди все так-же будут болеть, попадать в аварии. Им так-же будет нужна помощь!Автор: Ирина Никулова.

Ключевые слова: Марьванна скорая водитель кладбище

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