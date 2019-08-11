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Истории из жизни

Прядь волос

Моя дочь сомнамбула. Сплю я достаточно чутко, поэтому слышу всё, что происходит в детской. Часто ребёнок с кем-то ругается во сне. Причём говорит на непонятном языке, редко на русском. Но, что это именно угрозы (ругань), понятно по интонации.

Просыпаюсь по ночам и слушаю. Мне кажется, что она ведёт с кем-то диалог или даже борется на кровати. Девочка характерная, последнее слово всегда остаётся за ней. Даже во сне поругавшись с кем-то, она явно остаётся победителем.

Где-то неделю назад просыпаюсь ночью и слышу:
- Она проснулась (было сказано утвердительно, голос пожилого мужчины, шёпотом).
- Она проснулась (интонация удивленная, голос приглушённый, мужской, средних лет)?
- Она проснулась (голос испуганный, молодого юнца)!
Мне вдруг так стало смешно, что чуть не рассмеялась в голос. Еле сдержала себя, всё-таки ночь на дворе. Я была уверенна, что это говорила моя дочь. Помню, ещё подумала тогда, что моя малышка развивает в себе способности чревовещания. Не знаю, откуда у меня была такая уверенность, но я ничего плохого не заподозрила и просто сладко уснула.

Наутро нас ждал неприятный сюрприз. У ребенка была срезана прядь волос у виска. А так как волосы длинные, видно сразу. Она подросток, дорожит своими длинными волосами, даже подравнивать не разрешает, не говоря уже о том, чтобы отрезать себе чёлку. Она в шоке!!! Расстроилась жутко. Прядь ровно срезана от корней где-то 2-3 см. С вечера этого не было.

Как я себя ругаю за то, что не подошла к ней ночью. Что это было? Что это вообще такое? Ну видела я раньше всяких гадов, но чтобы волосы срезали (их так и не нашли), это перебор!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:43 by Ксения84Просмотров: 306Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Сон голос волосы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фингал
Сегодня, 13:29
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Комментариев: 59
Причём говорит на непонятном языке,//

записать надо, выложить в интернет - наверняка язык опознают


Ксеноглоссия — явление использования человеком языка, который он не мог выучить в естественных условиях.

Ксенолалия - нарушение речи с изменением структуры ее звуков, вследствие чего она становится похожей на иноязычную. (с)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:42
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Комментариев: 6 009
Интересно, а каких гадов вы видели?
Если уж совсем погрузиться, но волосы могут употреблять в каких то магических практиках.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Ксения84
Сегодня, 14:49
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Публикаций: 3
Комментариев: 3
Цитата: Фингал
Ксенолалия - нарушение речи с изменением структуры ее звуков, вследствие чего она становится похожей на иноязычную. (с)

Вполне возможно, Вы правы.
Зарегистрирован: 29.09.2019
#4 написал: Kate23
Сегодня, 17:04
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Публикаций: 4
Комментариев: 16
Кого "их не нашли"? Вы думаете то, кто это сделал " разбойники " кто-то из людей?
Мне кажется ситуация не полностью описана. А что вы замечаете в повседневной жизни, как себя ведет дочь? Может она чем-то напугана? Что ей снится? Что она сама рассказывает о своем самочувствии?
Зарегистрирован: 11.04.2020
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