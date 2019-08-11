Прядь волосМоя дочь сомнамбула. Сплю я достаточно чутко, поэтому слышу всё, что происходит в детской. Часто ребёнок с кем-то ругается во сне. Причём говорит на непонятном языке, редко на русском. Но, что это именно угрозы (ругань), понятно по интонации.
Просыпаюсь по ночам и слушаю. Мне кажется, что она ведёт с кем-то диалог или даже борется на кровати. Девочка характерная, последнее слово всегда остаётся за ней. Даже во сне поругавшись с кем-то, она явно остаётся победителем.
Где-то неделю назад просыпаюсь ночью и слышу:
- Она проснулась (было сказано утвердительно, голос пожилого мужчины, шёпотом).
- Она проснулась (интонация удивленная, голос приглушённый, мужской, средних лет)?
- Она проснулась (голос испуганный, молодого юнца)!
Мне вдруг так стало смешно, что чуть не рассмеялась в голос. Еле сдержала себя, всё-таки ночь на дворе. Я была уверенна, что это говорила моя дочь. Помню, ещё подумала тогда, что моя малышка развивает в себе способности чревовещания. Не знаю, откуда у меня была такая уверенность, но я ничего плохого не заподозрила и просто сладко уснула.
Наутро нас ждал неприятный сюрприз. У ребенка была срезана прядь волос у виска. А так как волосы длинные, видно сразу. Она подросток, дорожит своими длинными волосами, даже подравнивать не разрешает, не говоря уже о том, чтобы отрезать себе чёлку. Она в шоке!!! Расстроилась жутко. Прядь ровно срезана от корней где-то 2-3 см. С вечера этого не было.
Как я себя ругаю за то, что не подошла к ней ночью. Что это было? Что это вообще такое? Ну видела я раньше всяких гадов, но чтобы волосы срезали (их так и не нашли), это перебор!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:43 by Ксения84Просмотров: 306Комментарии: 4
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