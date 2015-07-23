Коллекционер

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алимова Просмотров: 123 Комментарии: 5 +7 Вчера, 19:33 by

Эта история началась в среду утром, по-будничному просто, с объявления.Как обычно, в полдевятого утра пенсионерка Нина Львовна достала из шкафчика темно-зеленую пачку крупно листового чая и белый цветастый фарфоровый чайник. Засыпала в него четыре чайных, с горкой, ложечки заварки, залила кипятком и накрыла красным теплым петухом - грелкой. Поставила на стол старую желтую масленку из холодильника и клубничное варенье в сразу же запотевшей от тепла литровой банке. От вчерашнего батона она отрезала ломоть, намазала его ломким сливочным маслом и щедро полила вареньем. Включила без звука телевизор, налила горячего чаю в кружку и развернула последнюю страницу свежей городской газеты. Нина Львовна всегда читает газету с последней страницы, потому что она не любит читать про политику и про успехи чужих детей, но всегда с интересом просматривает криминальную хронику, некрологи, поздравления с юбилеем и объявления.-Хм, - сказала Нина Львовна, прочитав объявление. Потом прочитала его еще раз и опять сказала. — Хм...Прямо в центре страницы красовалась лаконичная надпись крупными буквами: «Коллекционер купит дорого ненужные идеи».Нина Львовна допила чай, сложила газету в несколько раз, надела уличные туфли и спустилась с третьего этажа вниз на скамеечку, обсудить странное объявление с соседками.В это же время в тихом провинциальном городе произошло еще одно событие. В тот час, когда Нина Львовна удивлялась странному объявлению в газете, около городского музея, на главной улице остановился автомобиль, из которого вышел молодой человек в безукоризненно сидевшем сером костюме, и направился к музейной двери. Остановился, посмотрел на доску с часами работы, пожал плечами, достал из кармана белоснежный платок и зачем-то старательно протер засаленную старинную латунную дверную ручку, в орнаменте которой сразу появился благородный матовый блик. Дверь открылась, и он вошел внутрь.На втором этаже, среди экспонатов конца восемнадцатого - начала девятнадцатого века, громко спорили две сотрудницы музея. Той, что постарше, в светлом брючном костюме и с массивным серебряным колье, на вид было лет семьдесят. Ее оппонентка выглядела попроще, но моложе лет на двадцать, и обращалась к первой по имени-отчеству:- София Дмитриевна, ну как же, Вы же обещали рассмотреть мое предложение! Вы же сами говорили, оно перспективное для развития, для туристов и ...- Людочка, я директор этого музея вот уже сорок лет, и я лучше знаю, что нужно для наших туристов. Мне эта самодеятельность на территории нашего парка не нужна. Не нужна...- Но Софиечка Дмитриевна, - горячилась Людочка, - ... но это же искусство, фестиваль...- Я же сказала, нет, нет. Мне не нужны студенты, которые устроят из музея вертеп.- Так, так, значит, не нужна... - произнес незнакомый голос откуда-то сбоку.- Не нужна! – все еще споря, произнесла директор. Поворачиваясь к тому, кто посмел вмешаться. Потому что... а Вы, собственно, кто? Как Вы сюда попали? Музей еще закрыт.В одном из старинных кресел, которыми так дорожила София Дмитриевна, закинув ногу на ногу, нагло сидел молодой хлыщ в сером костюме и красных носках. Директриса сразу отметила модную оправу очков, хороший, дорогой костюм гостя, рубашку, отличные ботинки и красные носки, которые София Дмитриевна сразу невзлюбила.- Да, как и все, через дверь, – наглец еще удобнее устроился в колченогом кресле какого-то бывшего купца, достал маленькую записную книжечку и зачитал:- Вы сказали, что идея Людочки Вам не нужна и повторили "не нужна, не нужна"? Сотрудницы музея осторожно кивнули.- Отлично! - непонятно чему обрадовался незнакомец. Людочка, я покупаю у Вас эту идею! Щелкнул пальцами, словно фокусник в цирке, и откуда-то вдруг появились две длинноногие девицы с подносом. У одной на груди был приколот бейджик с именем Аделаида, бейджик на груди второй утверждал, что ее зовут Аглая. Сверкая белоснежными улыбками, девицы развели бурную деятельность: весело всучили сверток в руки ничего не понимающей Людочке, сунули ручку, и она, словно в забытьи, вывела на двух бумажках, скрепленных между собою канцелярской скрепкой, свою фамилию, дату и подпись.- Что это? - только и смогла прошептать ошеломленная Людочка.- Это доллары. Отличные, настоящие! Давайте откроем шампанское! Восхитительная сделка! - радостно шумели девицы. Одна открыла, с хлопком, невесть откуда взявшееся шампанское, вторая подставляла фужеры и вручала их музейным дамам. Все четверо звонко чокнулись и лихо до дна выпили шипящий напиток. Незнакомец ушел раньше, воспользовавшись суматохой. Девицы после шампанского быстро попрощались и, спускаясь по лестнице к выходу, долго восторгались умницей Людочкой, которая совершила такую выгодную сделку и еще более прагматичной Софией Дмитриевной, пожелавшей избавиться от ненужной идеи.Людочка вместе с директрисой развернули сверток, внутри, перетянутые банковскими резинками, лежали три тысячи долларов. Рядом на подносе притулилась копия договора о продаже Людмилой Степановной Дроздовой идеи проведения фестиваля искусств в парке городского музея, некоему господину Иванову Н.Д. за три тысячи долларов. С невозможностью проведения никаких фестивалей, попадающих в раздел искусство, в парковой зоне музея в дальнейшем. И скрепляли договор собственноручные подписи Людмилы Степановны и Софии Дмитриевны, уже заверенные нотариусом.- Очень вовремя! – произнесла директор музея, первой оправившись от изумления. - Деньги музею сейчас не помешают. Будем считать это спонсорской помощью. – Приговаривала София Дмитриевна, подмигивая ошарашенной Людочке и быстро заворачивая доллары обратно в бумагу. – Вот мы их сейчас в сейф положим, а потом и воспользуемся... Но ее планам сбыться было не суждено. На следующее утро директрису нашли в кабинете, сидящую за столом и абсолютно мертвую. Ее обескровленное лицо исказила ужасная гримаса невыразимого, первобытного страха, вены на обеих руках были разодраны, в ее истерзанном теле начисто отсутствовали внутренности, но на светлом брючном костюме не оказалось ни единого кровавого следа...Продолжение следует.

Ключевые слова: Сделка идея незнакомец авторская история

Другие, подобные истории: