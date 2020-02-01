Встречались ли Вам подобные монстры? 1. Все учителя - такие. 2. Нет, не такие. Ещё бывают хуже. 3. Не бывает таких учителей. 4. Иногда первое впечатление обманчиво...



Второй шанс Малыша.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:42 by

"Малыш, Вы не приняты в Академию Волшебства!" - издевательски констатировал драконоподобный ректор.Сердце моё упало в бездонную пропасть отчаяния!Как-же так?! Я столько усилий приложил! Ни одной формулы не перепутал, на все вопросы ответил правильно, даже взятку, в виде мешочка золотых монет предоставил, кому следует! Почему меня не приняли?"Товарищ ректор, а позвольте узнать, почему я не принят?" - робко промямлил я.Ректор, жало ему в дышло, оскалил змеиную пасть и глумливо прошипел: "Видите-ли, уважаемый, фамилия у Вас оченно дурацкая! С такой фамилией не стыдно, разве-что утопиться в вонючем болоте или повеситься в конюшне на вожжах. А Вы набрались наглости метить в маги! Как Вас до вступительных экзаменов допустили? У нас не зоопарк и не скотный двор. Академия Волшебства! Единственная, истинная во всём мире! Знания, что она даёт - бесценны. Её заканчивали величайшие маги первой величины. А тут - Вы, со своей идиотской фамилией! Сплошной всемирный конфуз. Только представьте себе, маг Малыш!Фи! Гадость какая!"Гадский ректор даже передёрнулся от омерзения!Мои мысли начали истерично разрывать мозг в поисках решения! Надо найти выход!"Товарищ ректор, а если я поменяю свою фамилию на благозвучную, Вы примете меня?" - прошептал я сквозь слёзы.Мерзкий ректор отвратительно осклабился и с презрением прошипел: "Возможно... Хотя... Наверное, нет. Ваша рожа мне тоже не нравится. И в мыслях Вы не допускаете уважения ко мне. Гаденько воспринимаете своего потенциального наставника. Давно я не встречал такого гнусного лицемера!"Тогда я, зажмурив от ужаса глаза, тихонько произнёс свой последний довод: "Товарищ ректор, позвольте просить руки Вашей прекрасной дочери и принять Вашу фамилию."Драконоподобный с интересом и удивлением глянул на меня поверх зеркальных очков."А Вы знаете мою дочь? Она прекрасна на любителя острых ощущений, на мазохиста. Характер у неё, кстати, померзопакостнее, чем у меня. Четырёх женихов она уморила испытаниями, не боитесь оказаться пятым?"Стараясь придать своему голосу правдоподобность, я прошептал: "Товарищ ректор, я давно влюбился в Вашу дочь, Змеиру, просто не решался Вам сказать. Думал что Вы подумаете... Что это я из-за поступления... А я и правда..."Ректор Драконский весело поглядел на мою, посеревшую от страха, физиономию и фамильярно похлопал по щеке: "Ну ладненько, Малыш, даю тебе второй шанс. Ещё раз пройдёшь вступительные экзамены. И на этот раз испытывать тебя будет Змеира. Понравишься ей - твоё счастье."Прошло с тех пор немало лет. Теперь я - всеми уважаемый академик Волшебства, фамилия моя - Драконский. И моя Змеира оказалась премилой девушкой с чудным чувством юмора! Вместе с фамилией я приобрёл некоторые изменения формул своей крови и характера. Теперь мой тесть, в прошлом ректор Драконский, уже не кажется мне мерзким гадом. Напротив - классный, компанейский мужик!И я ему дьявольски благодарен за то, что он когда-то дал мне второй шанс!Автор - Эвиллс.

Ключевые слова: Академия драконов пришельцы ректор эзамен уважаемый академик второй шанс.

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