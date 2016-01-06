"Передай Антонине"

Lynx Просмотров: 454 Комментарии: 3 +16 Сегодня, 01:46 by

Здравствуйте. Был в моей жизни случай, после которого я поняла, что потусторонние силы или духи (кому как) все же нас слышат.Моя подруга Антонина не могла много лет забеременеть. И что только она не прошла, каких только врачей не поменяла, каких только процедур не провела -все впустую. И плакала она, и жаловалось. От отчаяния не знала, что делать.В интернете и в клиниках различных мы искали ей новых врачей. В общем, пытались ей помочь.И вот с четверга на пятницу мне снится сон, что прихожу я на кладбище, стою и смотрю на могилы, а вокруг ни одной живой души нет, я одна.Тут я за своей спиной слышу голос (не то женский, не то мужской - не поняла), он мне так громко сказал: "Передай Антонине, пусть обратится к Карнилову". Я отвечаю: "Ты же мне сейчас про мужчину говоришь, а я знаю женщину". На что мне голос опять повторяет: "Передай, чтобы обратилась к Карнилову".Я проснулась и еще удивилась: у меня знакомая врач была, ее фамилия Касимова. Какой там Карнилов, когда я знаю Касимову.На следующий день я встретила Антонину и рассказала ей сон. Тут она прямо в лице поменялась и говорит: "Ты представляешь, я в интернете нашла одного врача с фамилией Карнилов. От отчаяния попросила Бога дать подсказку, что мне делать, и он через тебя мне дал ответ".Антонина поехала к этому врачу, провела у него лечение и забеременела. Сейчас у нее растут прекрасные близнецы.История совершенно правдивая, хотите - верьте, хотите - нет.

Ключевые слова: Беременность врач подсказка знак вера лечение

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