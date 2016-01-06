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Истории из жизни / Сны

"Передай Антонине"

Здравствуйте. Был в моей жизни случай, после которого я поняла, что потусторонние силы или духи (кому как) все же нас слышат.

Моя подруга Антонина не могла много лет забеременеть. И что только она не прошла, каких только врачей не поменяла, каких только процедур не провела -
все впустую. И плакала она, и жаловалось. От отчаяния не знала, что делать.
В интернете и в клиниках различных мы искали ей новых врачей. В общем, пытались ей помочь.

И вот с четверга на пятницу мне снится сон, что прихожу я на кладбище, стою и смотрю на могилы, а вокруг ни одной живой души нет, я одна.
Тут я за своей спиной слышу голос (не то женский, не то мужской - не поняла), он мне так громко сказал: "Передай Антонине, пусть обратится к Карнилову". Я отвечаю: "Ты же мне сейчас про мужчину говоришь, а я знаю женщину". На что мне голос опять повторяет: "Передай, чтобы обратилась к Карнилову".

Я проснулась и еще удивилась: у меня знакомая врач была, ее фамилия Касимова. Какой там Карнилов, когда я знаю Касимову.
На следующий день я встретила Антонину и рассказала ей сон. Тут она прямо в лице поменялась и говорит: "Ты представляешь, я в интернете нашла одного врача с фамилией Карнилов. От отчаяния попросила Бога дать подсказку, что мне делать, и он через тебя мне дал ответ".

Антонина поехала к этому врачу, провела у него лечение и забеременела. Сейчас у нее растут прекрасные близнецы.
История совершенно правдивая, хотите - верьте, хотите - нет.
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Сегодня, 01:46 by LynxПросмотров: 454Комментарии: 3
+16

Ключевые слова: Беременность врач подсказка знак вера лечение

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 07:04
0
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Репутация: (149|-1)
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Комментариев: 960
Думаю, что конечно слышат и, если снятся, то всегда говорят правду. Удивительная стори, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 07:58
+1
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Репутация: (2535|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 238
Очень добрая история. Как уж тут не вспомнить злой анекдот:
Идет горбатый мужик ночью по кладбищу. Вдруг откуда-то раздается громовой голос:
- Мужик, ты горбатый?
- Да.
- Не, мужик, ты не горбатый!
Ну, он прибегает домой, смотрит - на самом деле горб исчез. Мужик радостный звонит своему хромому другу и делится радостью:
- Знаешь, на кладбище какой-то волшебный голос завелся. От всего лечит. Мне вот только что горб убрал со спины.
Хромой, естественно, шурует на кладбище. Идет по кладбищу, слышит голос:
- Мужик, ты горбатый?
- Нет.
- Не, мужик, ты горбатый!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#3 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 08:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 438
Вещий сон в руку! Верю конечно!

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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