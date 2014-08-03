Привет от Н.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:58

Причина: Вырезан мат.

Navigator Просмотров: 11 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:58 by

Я сполоснула лицо холодной водой еще раз и только теперь с трудом разлепила глаза. Из зеркала на меня смотрело заспанное отёчное нечто с черными кругами размазанного косметоса вокруг припухших глаз.Голова раскалывалась. Лампа под потолком мерзко гудела и часто мигала, то и дело погружая общажный тамбур во тьму. Где-то за окном стыло завывала февральская метель.Идти? Туда? Сейчас? Чёрт бы побрал эту метель, этот институт и эту жизнь!После того, как пьянствуешь всю ноченьку, невыносимо тяжело поднимать свое грешное тело с кровати и, мучаясь от сушняка и трескотни в голове, плестись на проклятые пары.На край пластиковой рамы зеркала какой-то умник прилепил желтый стикер, на котором большими жирными буквами написал:"Доброго утречка. Не жри сегодня борщ. Н.".Прочитав нелепую бумажку, я недовольно фыркнула и поплелась в комнату, приводить себя в порядок, насколько это было возможно.Во время перерыва, в столовой было как всегда многолюдно. Стоя с подносом в очереди за едой, я вспомнила ту дурацкую записку.— Что вам? — полная повариха с вечно недовольным лицом обратилась ко мне.— Борщ, пожалуйста, — на автомате ответила я.Когда заказ был у меня, я устроилась за столом у окна и принялась за еду. Суп был вкусный и очень наваристый. К обеду мой организм немного успокоился и проснулся аппетит.Вдруг в красном бульоне промелькнуло нечто необычное. Таракан что ли? Я поддела предмет ложкой и вытащила... Палец. Мужской палец с крупным побелевшим ногтем. Он сильно разварился и разошелся в районе сустава, от чего показалась желтая кость.Завизжав на всю столовую, я отбросила поднос. Меня тут же вывернуло наизнанку тем же самым борщом, который расплескался по всему полу и ближайшей стене красными брызгами.Я плохо помню, что было дальше. Начался гомон, люди заохали, закричали. Кто-то вывел меня в коридор, где я и сидела до прихода ректора. Тот быстро вник в ситуацию, спросил, нужна ли мне помощь. Я вроде сказала, что в порядке. После он отпустил меня с пар, сказал, чтобы я отдохнула.В общаге меня полоскало еще минут сорок, после чего я с трудом заснула.Продрала глаза я уже ночью. Было темно, комнату освещал только слабый ночник, который моя соседка, Лариса, всегда втыкала в розетку над своей кроватью. Сама девушка крепко спала, чуть слышно посапывая.Подчиняясь природным позывам, я поплелась в тамбур. Лампа все так же мигала и гудела. В остальном же общежитие мирно и бесшумно спало.После туалета я подошла к раковине вымыть руки и увидела очередной стикер рядом с предыдущим. На этот раз синий."Вот ты упёртая! А я предупреждала. Сними страшные трусы, которые сейчас на тебе, и смой всю траву в толчок ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС! Н.".Я подскочила, как ошпаренная! Сорвала бумажку, запихала в карман и кинулась в комнату. Пошарив под матрасом, я нащупала небольшой пакетик, схватила его, кинулась в тесный туалет и смыла вместе с содержимым в далёкие дали. Трусы же отправились в мусорное ведро сразу после этого. Зачем? Не знаю. Но о злополучном пальце в борще я помнила еще слишком ярко.На лестнице послышались тяжёлые шаги и несколько голосов. Вскоре в тамбур вошли три человека в полицейской форме, двое в гражданском и наша вахтерша, прыгающая обеспокоенной курицей вокруг них.— Вот и Анастасия Смирнова, — она указала на меня.— Не поняла? — я сонно потерла глаза и широко зевнула, закрывая туалет на защелку.— Нам тут птичка напела, — сказал один из полицаев, — что вы храните запрещенные вещества. И занимаетесь их распространением заодно.Я уставилась на него, наигранно не понимая, о чем он говорит.— Взрывчатку что ли какую?— Да нет, гражданка Смирнова. Курительные смеси.— Я? — сама удивилась, насколько искренне вышло. — Ничего я не храню! И уж тем более нераспас... Распраст... Не барыжу, короче!— Обыск покажет.— Пожалуйста, — я пригласила их в комнату, включила свет, от чего Лариска напугано подпрыгнула на кровати.Понятно, что они ничего не нашли. Неизвестный благодетель спас меня от тюрьмы! Я тихо стояла в углу, пока полицаи перерывали мои вещи, и преисполнялась благодарностью к автору записок. Второй раз и все точно в цель. Как это возможно?Вообще, необычная ночка выдалась. Через пару часов, когда обыск был окончен, один из служивых пригласил меня на кухню для подписания каких-то бумаг. Там, за закрытой дверью, пока я перечитывала протокол, он оказался вдруг слишком близко. Я не растерялась и поцеловала его. А что? Нервы тоже нужно было подлечить. Тихо, стараясь не издавать звуков, на общем обеденном столе мы и занялись терапией. Я вспомнила про замызганные трусы в урне и еще раз мысленно поблагодарила Н. Минут через пятнадцать вышли, немного помятые и смущенные.Досыпать я завалилась на кровать Лариски, которая, испугавшись полицаев, убежала в комнату к своему хахалю.После пробуждения я первым делом кинулась к зеркалу, где меня ждал уже новый стикер, на этот раз розовый."Вот и умница! Дошло, наконец. А могла бы лет на десять отъехать. А теперь помоги себе сама. Возьми три этих стикера, отправляйся на перекресток Короленко и Максимовой. Там поочередно сожги их с первого по третий и развей. Передай в прошлое. Больше я помочь тебе не смогу. Дальнейшее будущее мне неведомо. Настя Смирнова".Это же я! Я сама! Ай, умница, ай, девочка!Я быстро оделась, схватила зажигалку и отправилась к обозначенному в записке месту.Был полдень, машины беспорядочно сновали туда-сюда.Улучив момент, я выскочила на середину перекрестка, прямо в центр потока, дрожащими руками вытащила из кармана первую бумажку, зажигалку и запалила край стикера. Сгорел он быстро, обжёг на прощанье пальцы и рассыпался пеплом.Проезжающие мимо автомобили начали мне истерично гудеть.— Уйди с дороги, дура! — крикнул один из водителей. — Задавят!Я показала ему средний палец, после чего вытащила вторую бумажку. Зажигалка не хотела работать, звонко щелкала и все впустую.Чёрт!Я кинулась к ближайшей машине, проезжающей мимо.— Закурить не будет?Водитель, молодой парень, хохотнул:— Тебе, однако, уже хватит.— Не будь жмотом! — взмолилась я.— Держи, чудила, — он протянул мне спички и проехал дальше.Автомобили продолжали сигналить, неуклюже объезжая меня.Дрожащими пальцами я зажгла второй стикер, который быстро вспыхнул и сгорел.Теперь третий. Я подпалила его, прикрыла рукой от ветра. Он обратился пеплом, который тут же подхватил холодный порыв и унес вдаль.Все! Теперь нужно было срочно уходить отсюда. Я замахала руками, прося проезжающий автомобиль остановиться. Вишневая Лада с визгом затормозила. Я побежала перед ней, вылетела на вторую полосу... А вот белый жигуль скорости не сбавил.Грязный капот...Боль...Темнота...Последняя мысль: "Вот ты ****, Настя Смирнова...".

Ключевые слова: Мистика будущее судьба авторская история

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