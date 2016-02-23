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Истории из жизни / Легенды

Гора Сампо

Гора Сампо


Согласно легенде, в свое время существовала чудесная мельница Сампо - источник счастья и изобилия - способная намолоть все, что душе угодно, если её попросить: золото, еду, различные богатства.
Многие пытались ею завладеть.
И вот однажды, в борьбе за эту мельницу, люди по неосторожности её разбили - на том самом месте, где расположена эта гора.

Теперь люди приходят сюда, чтобы эта гора исполнила их желания, а взамен они вешают лоскут от своей одежды на растущую рядом сосну, чтобы это желание исполнилось.

Мне удалось побывать на этой горе, однако я ничего не вешала.
Была я там 10-го мая 2016 года (помню, как сейчас). И вот села я на скалу и загадала желание: родить в ближайшее время здорового малыша. Очень я хотела уже...
Сказать, что я сильно верила в это, не могу. Я покинула эту скалу с мыслью: "Ну, вот и посмотрим, как ты исполнишь моё желание".

Как вы, возможно, догадались, моё желание исполнилось. 01.02.2017 у меня родилась здоровая дочка. Я не знаю, насколько мистична моя история или это лишь совпадение, но мне приятно верить, что моё желание было исполнено.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:51
Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел
Сегодня, 16:45 by npoxopovaПросмотров: 52Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Гора легенда желание ожидание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:49
+1
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Комментариев: 2 105
Хотим через месяц со своим в Карелию махнуть. Может, мне такое же желание загадать... pensive
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:00
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Цитата: Lynx
Может, мне такое же желание загадать...

Не грусти, испробовать всё надо.
Я бы тоже что-то попросила laughing . Жильё, например
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:03
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Я б тоже загадала, но своё, конечно же. А загадала бы я... но это секрет)
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