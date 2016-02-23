Гора Сампо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:51

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

npoxopova Просмотров: 52 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:45 by

Согласно легенде, в свое время существовала чудесная мельница Сампо - источник счастья и изобилия - способная намолоть все, что душе угодно, если её попросить: золото, еду, различные богатства.Многие пытались ею завладеть.И вот однажды, в борьбе за эту мельницу, люди по неосторожности её разбили - на том самом месте, где расположена эта гора.Теперь люди приходят сюда, чтобы эта гора исполнила их желания, а взамен они вешают лоскут от своей одежды на растущую рядом сосну, чтобы это желание исполнилось.Мне удалось побывать на этой горе, однако я ничего не вешала.Была я там 10-го мая 2016 года (помню, как сейчас). И вот села я на скалу и загадала желание: родить в ближайшее время здорового малыша. Очень я хотела уже...Сказать, что я сильно верила в это, не могу. Я покинула эту скалу с мыслью: "Ну, вот и посмотрим, как ты исполнишь моё желание".Как вы, возможно, догадались, моё желание исполнилось. 01.02.2017 у меня родилась здоровая дочка. Я не знаю, насколько мистична моя история или это лишь совпадение, но мне приятно верить, что моё желание было исполнено.

Ключевые слова: Гора легенда желание ожидание авторская история

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