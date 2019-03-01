Заправщик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:52 by

Джерри продрал глаза. Он снова уснул на рабочем месте, закинув ноги на барную стойку. «В который раз», - отозвался ехидный голос в его голове.Мужчина встал и вышел на улицу. Судя по ещё не слишком сильной жаре, было только утро. Он подошёл к бензоколонкам. Их маленькие экраны показывали то же, что и всегда - символ бесконечности. В этом была особенность заправки - здесь никогда не кончался бензин, но он не был бесплатным. Пока тот, кто решил заправиться, не оставит подношение заправщику, машина не сможет проехать и метра. Хотя, учитывая всю странность этого мира, волшебная заправка - меньшее из возможных чудес.Вернувшись в бар, Джерри подошёл к музыкальному автомату в углу. Немного колдовства с не совсем исправной аппаратурой, и из динамиков полился нежный расслабляющий джаз.Вдруг звякнул колокольчик над дверью. Заправщик уже собрался тепло встретить посетителя, но эта мысль отпала, когда он увидел, кто пришёл. Это был Билл – лютый алкаш, чью тягу к алкоголю не остановила даже смерть. Стоило догадаться раньше, что он придёт - ещё за версту Джерри учуял ужасный смрад. И теперь так пах весь бар.Полусгнивший и разваливающийся зомби приковылял к барной стойке и взгромоздился на стул. О том, как он выглядел раньше, напоминала лишь причёска-афро и правый кусок лица.С неохотой Джерри встал за стойку, заглянув в опухшие глаза мертвеца.- Х-хозяин… ик… налей мне… ч-чего-нибудь.- Мне кажется, тебе уже хватит. Ты заспиртован, как жаба в банке.- Ну… х-хозяин… к чему так… - Билл срыгнул на стол кусок своего лёгкого, - грубо… ик.Джерри пустил руку под стол. Там, на специальном держателе, лежал бластер. Резким движением мужчина вытащил его и уставил в рожу ненавистного посетителя. Зомби вскинул руки так резко, что упал на пол.- Эй, что ты?!- Выметайся, а не то тебя придётся соскребать со стен!- Л-ладно.Зомби встал и попёрся прочь. У самой двери он остановился и застонал, схватившись за живот. Джерри знал, что ничего хорошего это не предвещает. Он тут же подскочил и дал сильного пинка мертвецу. Билл вылетел наружу, обливая фасад рвотой. Зомби злобно оглянулся и, снова встав, вышел на дорогу. Заправщик провожал его взглядом из-за стеклянной двери. Вдруг что-то большое и чёрное на огромной скорости врезалось в Билла. Раздался звук, похожий на тихий взрыв. От гнилого забулдыги ничего не осталось, кроме грязного пятна на асфальте. Мелкие ошмётки и кусочки костей разлетелись вперёд на добрые сто метров.Выйдя, Джерри пригляделся к машине. Это был чёрный “Плимут”. На капоте красовался серебряный череп козла. По бокам блестели пентаграммы. К бамперу были приварены арматуры с насаженными на них головами самых разных существ. Из машины доносилась тяжёлая музыка вперемешку с латинскими песнопениями. Тонированное стекло опустилось, и наружу показалась голова старушки с чёрным ирокезом. Это была баба Галя. Несмотря на очевидную причастность к сатанизму, она славилась как самый добрый человек в округе.- Касатик, не заправишь-ка? - старушка улыбнулась кривыми зубами.- Конечно.Джерри вставил пистолет в бензобак и дождался, пока экран бензоколонки покажет нужное число. Очень быстро счётчик дошёл до ста, и заправщик вернул пистолет на место.- Вот спасибо, голубчик! Держи! - бабулька протянула ему пакет, полный печений в форме козлиных голов и пятиконечных звёзд.- Спасибо.Окно машины закрылось, “Плимут” заревел и, изрыгая дым и пламя, скрылся за горизонтом.Джерри вернулся в бар и высыпал печенье в стеклянную вазочку, после чего снова расселся за барной стойкой. День обещал быть спокойным.До самого обеда Джерри ничего не делал. Он несколько раз обошёл бар, погулял по двору заправки, переслушал весь скромный сборник своей любимой музыки, пообедал консервированными бобами и опустошил бутылочку пива.Вдруг снаружи послышались выстрелы. На всякий случай, Джерри подготовил кое-что покруче бластера – лазерную винтовку. Это было необязательно, заправщик просто хотел протестировать её.Он подкрался к стеклянным дверям и осторожно выглянул наружу. Выстрелы уже стихли, два бандита в самопальной броне – бородатый мужчина и какой-то зверолюд – катались по дороге, разбивая друг другу морды и ругаясь отборным матом. Джерри осторожно приоткрыл дверь и высунул ствол. Тихое движение курка, и из дула вырвался тонкий луч света. Он пробил голову прижатого к земле бандита-человека. Увидев это, его соперник вскочил и попытался убежать, но в следующую секунду лазер настиг и его, оставив аккуратный тоннель в груди.Самодовольную ухмылку Джерри стёрло осознание того, что теперь ему придётся закапывать трупы. Но ему не привыкать.Взяв из подсобки лопату и тачку, мужчина сгрузил в неё трупы и увёз за заправку. Там было уже много песчаных холмиков. Не один десяток бандитов пытался позариться на это место.Выкопав большую яму, Джерри скинул в неё трупы. Вдруг рядом приземлился жук-могильщик размером с небольшого койота. Насекомое опустило нижнюю часть тела в песок и потупило фасеточные глаза в трупы на дне ямы, водя антеннами в разные стороны. Пользуясь этим, Джерри хорошенько замахнулся лопатой и припечатал жука к земле. Зеленая жижа расплескалась в стороны, панцирь с хрустом развалился на части. Чтобы не приманить его собратьев, Джерри в темпе сбросил ещё дёргающуюся тушку в яму и закопал.За этим делом незаметно подкрался вечер.Уже собираясь закатить тележку обратно, мужчина замер. Он увидел, как к заправке приближается полицейский “ховер”. Желто-синяя летающая машина парила над землёй с помощью маломощных реактивных двигателей, поднимая облака песка. Копы навряд ли обрадуются, если узнают, зачем Джерри весь этот инструментарий.“Ховер” припарковался достаточно близко, чтобы Джерри увидел водителя. Страх тут же прошёл. Из машины вылезла Рита – коп-демон и его давняя знакомая. Её красная шерсть и жёлтые глаза сияли в лучах закатного солнца. Козлиные ушки были внимательно навострены. Золотой жетон блестел на груди. Крупные копыта ритмично стучали по асфальту.Подойдя, она сразу заключила заправщика в крепких объятиях.- Ты не представляешь, как я рада тебя видеть, – а её голосе слышались суровые нотки.- Что, тяжёлый день, чёртик? - Джерри провёл пальцами и по её щеке.- Очень! Представляешь…- Давай зайдём, и ты всё расскажешь.Расположившись за барной стойкий напротив подруги, Джерри принялся подбирать напиток для неё.- Тебе как всегда?- Да.- Хорошо… ох.- Что такое? - Рита перегнулась через стойку, глядя на бармена.- Кажется, у меня закончился бурбон. Обычный виски тебя устроит?- А ещё что-нибудь есть?- Так-с… самогон, водка, пиво, коньяк… абсента маленько осталось.- Дай пива.Джерри протянул ей бутылку.- Отлично! Сколько с меня?- Для полиции - за счёт заведения.- Ах ты, хитрец!- А как иначе? Кстати, так что такого тяжёлого было сегодня?- Ой, даже вспоминать трудно. Вчера что-то серьёзное произошло в Ерофей-Сити. Всю полицию стянули туда, и лишь несколько осталось тут. Разумеется, каждый об этом прознал, и началось. Эх… короче, всех моих прикончили, одной пришлось со всем разбираться.- Тебя не ранили, дорогая?- Только чудом.- А со многими разобралась?- За первую половину дня, наверное, с тридцатью или сорока. А потом, уже после обеда, приехали другие копы и всё пошло своим чередом. Про мои дела узнали, да вот только, сволочи, ничего за это не сделали. Могли хотя бы отгул дать!- Не кипятись, чертёнок. В таком мире мы живём, тут полно несправедливости.- Эх, вот из-за этого я уже давно размышляла бросить всю эту службу. Вышла бы за тебя замуж и жила бы до старых лет с тобой.- Это было бы чудесно. Но почему ты хочешь именно меня?- Ты мой самый близкий человек. Кроме тебя у меня нет никого.- Спасибо, дорогая моя, - Джерри вышел из-за стойки и приобнял Риту за талию, девушка приникла к его щеке.- Эх, ладно, - дьяволица взглянула на часы над входом с бар. - Пора снова выходить в смену. Пока, любимый.Джерри проводил её до парковки и ещё несколько минут наблюдал за улетающим "ховером".Ночной холод уже подбирался. Мужчина вернулся внутрь, закрыл бар на замок и прошёл в подсобку. Одна треть этого помещения была отделена стеной. За ней располагалась жилая комната, хорошо обставленная, с просторной мягкой кроватью. Джерри потушил свет и лёг спать.

Ключевые слова: Фантастика заправка бар авторская история

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