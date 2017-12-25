Чёртова заправка

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мора Просмотров: 543 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 18:06 by

Было это во время моей службы в районе Крайнего Севера.Отправился я раз в командировку в соседний округ, в город N. Поехал на своей машине, еле командира уговорил, но трястись на поезде желания не было, да и хотел обернуться по-быстрому - на носу был Новый год.Отработал, собрался в обратную дорогу, а тут как назло морозы покрепче ударили. По местным меркам не сказать, чтобы уж совсем стужа - ну так, 30-35 морозец. Ну, думаю, около тысячи километров - не очень и далеко, машина у меня хорошая, да и домой очень охота.Налил кофе в термос, бутербродов прихватил - по дороге мало будет объектов цивилизации в виде кафе, всё-таки север. Дорога потекла ровным серым полотном среди огромной белой пустыни, поземка переметала обочину, а неяркое северное солнце всё же поднимало настроение.Позади уже было километров 200, неожиданно заморгала лампочка - бензин на исходе. Я не поверил глазам - на выезде из города я заправил полный бак. На счастье, через несколько километров я увидел указатель - заправка через 1000 метров. Подумал еще - по дороге сюда я эту заправку и не приметил.Заправка показалась из морозного тумана - светила синим светом иллюминация, вывеска небольшого магазинчика кокетливо подмигивала изображением стаканчика с кофе. Кроме моей машины на заправке не было клиентов. "Не удивительно, в такой мороз нормальные люди дома сидят" - подумал я, и, вставив в бак заправочный пистолет, пошел оплачивать топливо.Девушка-кассир поразила меня своей бледностью и умопомрачительным маникюром - невообразимой длины ногти были накрашены ярким красным лаком. Обычно я не обращаю внимания на это, но здесь бросилось в глаза то, что лак имел странный эффект - ногти казались будто влажными. Почему-то это произвело на меня неприятное впечатление, и карту для оплаты топлива я положил на стол - не стал передавать кассиру в руки. Чтобы не пялиться на руки кассира, я стал осматривать ассортимент небольшого магазинчика. Приняв оплату, девушка протянула мне мою карту и листок бумаги."Прошу Вас заполнить анкету, сегодня клиентов у нас мало, поэтому при заполнении анкеты я сделаю Вам скидку".Какая скидка, оплата уже принята - подумал я, и стал отказываться, ссылаясь на то, что тороплюсь засветло попасть домой. Почему-то мне было неприятно находиться в этом помещении, хотелось скорее выйти на морозный воздух.Девушка стала говорить настойчивее и пыталась впихнуть мне в руки лист бумаги и ручку. В этот момент меня почему-то дрожь пробрала до самой макушки, я оставил без ответа предложение и буквально выскочил из магазинчика.Руки тряслись и внутри всё сжималось, я не мог понять, что со мной происходит. Пролив на себя капли бензина из пистолета, я захлопнул крышку бака, споткнувшись, забрался в машину и зачем-то заблокировал дверь. Чуть успокоившись, завел мотор и выехал на трассу.В зеркале заднего вида я увидел синие огни заправки... и девушку-кассира, которая стояла на выезде с заправки и смотрела мне вслед. Она была без верхней одежды, в легкой кофте, черные длинные волосы трепал злой северный ветер.Ужас сжал моё сердце, я нажал на газ и вцепился в руль. Смотреть назад больше не отважился."Человек я взрослый - думал я - что ж испугался девчонки с ногтями, совсем уже! Нервы надо лечить". Так, ругаясь с самим собой, я взял себя в руки, и постепенно сердце перестало стучать как бешеное.И тут – что за чёрт - заморгала лампочка! Та самая..."Не может быть..." - подумал я.Свернув на обочину, я вышел из машины, встал на колени и внимательно осмотрел кузов со всех сторон. Нигде не было видно никакой протечки, всё в порядке. Открыл капот - убедился, что и там всё в порядке.Где бензин? Я проехал не больше 5 км. после заправки.Я сел в машину, недоумевая из-за таких странностей. Бензин на исходе, заправка в 5 км позади... И тут я понял, что не могу вернуться туда, просто не могу и всё."Поеду вперед, - решил я, - тем более скоро должен уже быть небольшой поселок по пути, там и разберусь".Зимний день короток, солнце уже висело мутным пятном над горизонтом, когда я увидел ее. Она стояла на выезде с заправки, синие огни иллюминации освещали ее - девушку с черными волосами, одетую в легкую кофту. Я боялся оторвать глаза от полотна дороги и посмотреть на нее...Нога машинально утопила педаль газа в пол, и я проскочил мимо этих синих огней!"ЧТО. ЭТО. БЫЛО!" - билась мысль в моей голове, а пот липкими струйками тек по спине.И тут я начал молиться, чуть не впервые в своей жизни. Молитв я не зал, молился, как мог, своими словами, вслух, и почти срываясь на крик.Через 30 км. показался поселок. Я остановился на обочине, открыл термос и стал пить горячий напиток. Редким прохожим я обрадовался как родным!Зная, что на выезде из поселка есть заправка, я поехал вперед.Заправщик - местный паренек - кутался в высокий воротник замасленной куртки. Я вышел из машины и спросил его:"Примерно 35-40 км. от поселка в сторону города N открыли новую заправку?".Паренек удивленно уставился на меня и сказал то, что я уже и так знал. Заправки там нет. Ближайшая заправка в той стороне - в самом городе N.Заправив полный бак, я к вечеру добрался до дома.На следующий год летом, мне снова довелось ехать той дорогой. С двумя сослуживцами мы ехали по рабочей надобности в город N. Проехав поселок, я страхом смотрел в окна машины. Но, на моё счастье, там был только северный летний пейзаж. Никаких заправок.

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