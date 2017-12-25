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Истории из жизни

Чёртова заправка

Было это во время моей службы в районе Крайнего Севера.

Отправился я раз в командировку в соседний округ, в город N. Поехал на своей машине, еле командира уговорил, но трястись на поезде желания не было, да и хотел обернуться по-быстрому - на носу был Новый год.

Отработал, собрался в обратную дорогу, а тут как назло морозы покрепче ударили. По местным меркам не сказать, чтобы уж совсем стужа - ну так, 30-35 морозец. Ну, думаю, около тысячи километров - не очень и далеко, машина у меня хорошая, да и домой очень охота.

Налил кофе в термос, бутербродов прихватил - по дороге мало будет объектов цивилизации в виде кафе, всё-таки север. Дорога потекла ровным серым полотном среди огромной белой пустыни, поземка переметала обочину, а неяркое северное солнце всё же поднимало настроение.

Позади уже было километров 200, неожиданно заморгала лампочка - бензин на исходе. Я не поверил глазам - на выезде из города я заправил полный бак. На счастье, через несколько километров я увидел указатель - заправка через 1000 метров. Подумал еще - по дороге сюда я эту заправку и не приметил.

Заправка показалась из морозного тумана - светила синим светом иллюминация, вывеска небольшого магазинчика кокетливо подмигивала изображением стаканчика с кофе. Кроме моей машины на заправке не было клиентов. "Не удивительно, в такой мороз нормальные люди дома сидят" - подумал я, и, вставив в бак заправочный пистолет, пошел оплачивать топливо.

Девушка-кассир поразила меня своей бледностью и умопомрачительным маникюром - невообразимой длины ногти были накрашены ярким красным лаком. Обычно я не обращаю внимания на это, но здесь бросилось в глаза то, что лак имел странный эффект - ногти казались будто влажными. Почему-то это произвело на меня неприятное впечатление, и карту для оплаты топлива я положил на стол - не стал передавать кассиру в руки. Чтобы не пялиться на руки кассира, я стал осматривать ассортимент небольшого магазинчика. Приняв оплату, девушка протянула мне мою карту и листок бумаги.

"Прошу Вас заполнить анкету, сегодня клиентов у нас мало, поэтому при заполнении анкеты я сделаю Вам скидку".

Какая скидка, оплата уже принята - подумал я, и стал отказываться, ссылаясь на то, что тороплюсь засветло попасть домой. Почему-то мне было неприятно находиться в этом помещении, хотелось скорее выйти на морозный воздух.

Девушка стала говорить настойчивее и пыталась впихнуть мне в руки лист бумаги и ручку. В этот момент меня почему-то дрожь пробрала до самой макушки, я оставил без ответа предложение и буквально выскочил из магазинчика.

Руки тряслись и внутри всё сжималось, я не мог понять, что со мной происходит. Пролив на себя капли бензина из пистолета, я захлопнул крышку бака, споткнувшись, забрался в машину и зачем-то заблокировал дверь. Чуть успокоившись, завел мотор и выехал на трассу.

В зеркале заднего вида я увидел синие огни заправки... и девушку-кассира, которая стояла на выезде с заправки и смотрела мне вслед. Она была без верхней одежды, в легкой кофте, черные длинные волосы трепал злой северный ветер.

Ужас сжал моё сердце, я нажал на газ и вцепился в руль. Смотреть назад больше не отважился.

"Человек я взрослый - думал я - что ж испугался девчонки с ногтями, совсем уже! Нервы надо лечить". Так, ругаясь с самим собой, я взял себя в руки, и постепенно сердце перестало стучать как бешеное.

И тут – что за чёрт - заморгала лампочка! Та самая...

"Не может быть..." - подумал я.

Свернув на обочину, я вышел из машины, встал на колени и внимательно осмотрел кузов со всех сторон. Нигде не было видно никакой протечки, всё в порядке. Открыл капот - убедился, что и там всё в порядке.

Где бензин? Я проехал не больше 5 км. после заправки.

Я сел в машину, недоумевая из-за таких странностей. Бензин на исходе, заправка в 5 км позади... И тут я понял, что не могу вернуться туда, просто не могу и всё.

"Поеду вперед, - решил я, - тем более скоро должен уже быть небольшой поселок по пути, там и разберусь".

Зимний день короток, солнце уже висело мутным пятном над горизонтом, когда я увидел ее. Она стояла на выезде с заправки, синие огни иллюминации освещали ее - девушку с черными волосами, одетую в легкую кофту. Я боялся оторвать глаза от полотна дороги и посмотреть на нее...

Нога машинально утопила педаль газа в пол, и я проскочил мимо этих синих огней!

"ЧТО. ЭТО. БЫЛО!" - билась мысль в моей голове, а пот липкими струйками тек по спине.

И тут я начал молиться, чуть не впервые в своей жизни. Молитв я не зал, молился, как мог, своими словами, вслух, и почти срываясь на крик.

Через 30 км. показался поселок. Я остановился на обочине, открыл термос и стал пить горячий напиток. Редким прохожим я обрадовался как родным!

Зная, что на выезде из поселка есть заправка, я поехал вперед.

Заправщик - местный паренек - кутался в высокий воротник замасленной куртки. Я вышел из машины и спросил его:
"Примерно 35-40 км. от поселка в сторону города N открыли новую заправку?".

Паренек удивленно уставился на меня и сказал то, что я уже и так знал. Заправки там нет. Ближайшая заправка в той стороне - в самом городе N.

Заправив полный бак, я к вечеру добрался до дома.

***

На следующий год летом, мне снова довелось ехать той дорогой. С двумя сослуживцами мы ехали по рабочей надобности в город N. Проехав поселок, я страхом смотрел в окна машины. Но, на моё счастье, там был только северный летний пейзаж. Никаких заправок.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:06 by МораПросмотров: 543Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Заправка девушка призрак наваждение морок панический страх бегство история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 18:12
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (242|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 200
Рассказ интересный. Так хочется узнать, как появилась эта призрачная заправка и что это за девушка. Но не узнаем, и так, пожалуй, даже лучше. Неразрешенная интрига всегда добавляет остроты.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#2 написал: Bride of a devil
Сегодня, 18:26
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 057
Мне вот интерсна в этой истории не заправка и даже не девушка с красным маникюром. А та самая анкета, которую она так навязывала заполнить герою.. интересно для чего?
Очень загадочно и написано здорово) +
Зарегистрирован: 30.05.2011
    
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:36
0
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Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 253
Палевная какая-то нечисть маникюренная
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 19:02
+3
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Группа: Комментаторы
Репутация: (586|0)
Публикаций: 59
Комментариев: 1 216
Мужчине нервы нужно лечить, я серьёзно. Если он так будет каждый раз реагировать на гель - лак у девушек на руках, то он изведётся весь.По поводу «влажного» маникюра - это не кровь младенцев, сейчас есть втирка такая - так и называется « влажная» , создает эффект влажного цвета.
камон, мужики , возьмите себя в руки, ваши предки, наверное, тоже при виде первых лифчиков теряли сознание, но женские штучки это не повод доводить себя до кондратия, мы же можем это сделать словесно, даже без втирки и лифчика laughing
Берегите себя bowtie
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#5 написал: Green Wind
Сегодня, 19:38
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 039
Плюсанул, но история, конечно, напоминает байку.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#6 написал: Ольга 1981
Сегодня, 19:50
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 127
Если это правда, то жуть жуткая. Какая то и правда чёртова заправка. А под видом анкеты, видимо, предлагался договор с нечистым. Слава Богу, что вовремя сбежал оттуда парень.
Хотя девушка уж очень шаблонная: черные волосы, бледность, красные длинные ногти...
Даже если байка, читать было интересно.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#7 написал: Мора
Сегодня, 20:07
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Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 107
Цитата: Космонасть
гель - лак у девушек на руках, то он изведётся весь.По поводу «влажного» маникюра - это не кровь младенцев, сейчас есть втирка такая - так и называется « влажная» , создает эффект влажного цвета.

История произошла в 2001 году. Не знаю кто как, а я, хоть и девушка, про гель лак, да еще с эффектами, тогда не слышала. Хоть и жила в одной из столиц.
Поэтому , я думаю, это и произвело жуткое впечатление.
Зарегистрирован: 11.04.2018
#8 написал: A.Norton
Сегодня, 20:19
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Группа: Редакторы
Репутация: (242|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 200
Цитата: Bride of a devil
Мне вот интерсна в этой истории не заправка и даже не девушка с красным маникюром. А та самая анкета, которую она так навязывала заполнить герою.. интересно для чего?
Очень загадочно и написано здорово) +

Договор на душу подсовывала, наверно.

На Крайнем Севере много необычных историй рассказывают.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#9 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:27
+1
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1198|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 821
....День... Трасса... Ноль бензина в баке...
.... Заправка... Синие огни...
Казалось: вот она - удача!!!
И на заправке мы одни...

... Народу нет.... пока не парюсь,
Но что-то странно стало вдруг,
Когда заправщица сказала:
"Заполни-ка анкетку, друг..."

А в той анкетке группа крови,
И резус фактор должен быть...
... Вот тут, уж должен, блин, айм сори,
Я просто-напросто сфинтить...

...Мораль ясна: когда не знаешь
Где предстоит заправить тачку,
Сначала убедись, придурок,
Что есть в багажнике заначка)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#10 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:42
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 262
Хорошая история, но почему-то на страшилку похожа.

У меня машина была, я на ней только на заправку и в автосервиз ездил - всю кровь у меня высосала, хуже всякого вампира. Благо продал ее уже давно. Лампочка горит, бензина мало, еду на заправку, а там в бак всклинь наливается, бензина дофига оказывается. Или еду, а лампочка не горит, а тут раз! И задергалась, бензина нет)) И ломался на заправке прямо один раз. Ко мне работники подходили, слезно просили уехать, типа к нам начальство приехало, не могли бы вы чиниться в другом месте)) Вот думаю, приехал бы я если на такую заправку на своём дрындулете, а там тётка эта " мистическая" Увидев меня, сама бы подписала этот договор, бак залила и салютом проводила smile

Пусть мой коммент будет называться "Чертов автомобиль"))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#11 написал: фергю сон
Сегодня, 21:42
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Репутация: (20|-4)
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Комментариев: 452
Заморозила бы разговорами: после анкеты предложила чайка, водочки, расслабиться и уснул бы мужик в реале в сугробе на обочине...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#12 написал: stahlratte
Сегодня, 21:58
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Публикаций: 5
Комментариев: 112
Цитата: фергю сон
Заморозила бы разговорами: после анкеты предложила чайка, водочки, расслабиться и уснул бы мужик в реале в сугробе на обочине...

И то правда, похоже и не заправлялся он там
Похоже на истории, когда идут по лесу, а потом ррраз и по пояс в болоте очухиваются
Зарегистрирован: 18.01.2013
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