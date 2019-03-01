Пантеон. Часть 4.3

mad_billy Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:27 by

На крыльце дома нас встретил Елисей.- Это кровь?- Да.- А о-откуда она?- Да так, один большой и глупый псоглавец не посчитал меня достаточной угрозой.- А, так вот что за галдёж был у ворот.- Лучше скажи, твоя жена сможет отстирать это?- Наверное, да. У нас и не такое с одёжкой случалось.- Отлично.На удивление, его жена отреагировала спокойно. Она молча взяла рубаху и унесла за дом. Я не стал выпрашивать новой одежды.Мы с Юрием расположились за столом, а Елисей пошёл за лекарем. Судя по ощущениям, мне уже можно было снять повязку.Я заметил, что Юрий стал более зажатым, чем обычно. Он старался отвлечься, будто бы боялся взглянуть на меня. От этого тишина в комнате становилась неловкой.- Парень, что-то не так?- А… н-нет, всё в порядке. – Он вздохнул, бросив на меня стеснительный взгляд. – Просто… немного неловко.- Я же не совсем голый тут сижу, расслабься!- Ох… х-хорошо.- Вообще, что ты такой скромный?- Ха, отец всегда мне так говорит. Просто… я такой.- А другим быть не можешь?- Это… сложно.- Что сложного? Просто будь спокоен и не парься над мелочами!- Хороший совет.- Слушай больше, я много хорошего знаю.Скрипнула дверь. Старый знахарь подошёл ко мне.- Как ты себя чувствуешь?- Просто отлично!- Хорошо. Давай снимем повязку.Он аккуратно развязал узел на спине и раскрутил ткань. На месте раны была аккуратная красная полоска.-Выглядит хорошо. Думаю, повязка уже не понадобиться. – Старец смотал ткань в рулон.-Спасибо.Лекарь улыбнулся и покинул дом. Елисей учтиво придержал для него дверь, а затем подступил к нам.- Знаете, у нас есть баня. Мне кажется, не помешает пару раз окатиться, ради чистоты.- Это отличная идея! Юрий, ты с нами?- Н-не откажусь.Баня представляла собой хижину за домом. У её крыльца стояла Алевтина. Она тщательно застирывала рубаху в медном тазу.- Вода хорошая, душенька?- Просто отличная!Елисей с очевидной улыбкой качнул головой в сторону двери. Мы вошли внутрь.Внутри уже стоял лёгкий пар. Это была самая обычная баня без всяких причуд. Печь, скамьи, веники в вёдрах. Всё это я видел не раз. Единственным открытием для меня стало мыло. Здесь его делают не из жира, а из неких болотных растений. Их настолько много, что мыло себе может позволить даже самый бедный минотавр.Вода действительно была хорошей. Она была чуть тёплой, что идеально подходило для довольно жаркого местного лета, которое стояло на дворе. После нескольких дней без единой капли воды на коже, окатиться из тазика было просто блаженством. Активно намываясь, мы между тем вели непринуждённые беседы.- Слушай, раз уж такое дело, может, расскажешь, как в ваших краях моются? – Елисей расслабленно откинулся на скамье.- Большинство у нас принимает ванны. Набирается большая железная тара или бочка. В воду подмешивают мыло, а потом натираются, умываются и всё прочее. Хотя это не такое уж дешёвое удовольствие, баня всё-таки дешевле, да и толку больше.- Почему это?- Ну, считай, тело пропаривается, да и грязная вода сразу отходит. А в ванне, там все сразу, где задница, там и лицо. Оттого я такие процедуры не жалую, мне в сауне уж попривычнее и полегче.- О как! Эй, летописец, запишешь это?- Да… запишу. – Юрий в приступе смущения съежился, сидя чуть поодаль.- Да что ты такой зажатый? – Елисей пододвинулся к нему. – Будь проще! Никто тебя тут не обидит!- Ну… х-хорошо.Ещё минут десять мы попарились, после чего покинули это место в полном довольствии. Чистым быть всегда приятно.К тому времени уже начинало смеркаться. Сегодняшний ужин состоял из картофеля с грибами и отвара шиповника. Я занял своё спальное место и заснул.

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