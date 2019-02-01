Пантеон. Часть 3.1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Вчера, 07:03 by

За своим рассказом я даже не заметил, как места за столом заняли жена и дочь Елисея. Вместе с ними на столе появилась большая тарелка с блинами и несколько кружек травяного чая. Они так же внимательно слушали. Юрий что-то быстро царапал на листе. Елисей задумчиво глядел то на меня, то на него.- Неужели это всё правда? – женщина прикрыла рот рукой.- До последнего слова, – я взглянул на обрубки от мизинца и безымянного пальца левой руки. – До последнего слова…Она недоверчиво прижала дочь к себе.- Не бойтесь. После того, что со мной произошло, я уже точно не возьмусь за старое.- Очень надеюсь.Юрий поднял на меня глаза.- А как вы относились к деяниям своих собратьев?- Одобрял, только если мы убивали других пиратов и эльфов. Всех других мы просто брали в плен и высаживали на их родных берегах.- А это вы влияли на их судьбу?- Нет, это было одно из правил кодекса.- Хорошо. А теперь вопрос к вам, – он сунул блокнот за пазуху и обратился к хозяину дома. – Мне желательно вернуться в столицу уже послезавтра. Вы не против, если я поживу у вас эти две ночи?- Как видишь, друг, в гостиной две кровати, так что мы точно не против!- Вот спасибо, честно! Чем я могу отплатить вам?- Ничего не надо, друг! Мы не жадные. Давайте лучше перекусим.Блины были просто восхитительны, тёплые, нежные, слегка сладковатые. Наверняка, в тесте был какой-то особый ингредиент, ибо я никогда не встречался с таким вкусом. Даже пироги из «Тёплого очага» казались жалкой стряпнёй на фоне этого блюда. Чай тоже был великолепен. Терпкий привкус и насыщенный аромат прекрасно дополняли выпечку.Я не был голоден, потому съел лишь пару штук. Мои новые знакомые тоже не стали объедаться.- Ну что? – жена Елисея взглянула на Юрия.- Очень вкусно, спасибо!Она перевела взгляд на меня.- Отлично.- Рада, что вам понравилось, – её голос звучал как-то сварливо.- Слушайте, а, может, вы ещё что-нибудь расскажете?- Я думаю, что на сегодня историй достаточно. Мне было бы гораздо интереснее узнать вашу историю. Как вообще устроена ваша цивилизация?- Не думала, что бандита могут интересовать такие вещи…- Мадам, не примите близко к сердцу, но вы вообще ничего не знаете о пиратах.Женщина слабо улыбнулось, кажется, её мой задорный тон её повеселил. Вдруг она встрепенулась.- Там же ещё что-то на огне стоит!Она сорвалась с места и покинула комнату. Дочь, с поистине обеспокоенным видом, последовала за ней. Юрий снова обратился ко мне.- Что вы там говорили о нашей цивилизации?- Мне было бы интересно узнать о ней получше.- Знаешь, я думаю, лучше рассказать об этом на свежем воздухе, – он скромно улыбнулся.Мы вышли на большое крытое крыльцо. Летописец опёрся на заборчик и внимательно оглядел селение.- Скажите мне, вы встречались с такой архитектурой?- В моих краях обычно дома строят из камня, так что бревенчатые дома я видел редко.- А о чём это может говорить?- У вас большой доступ к древесине?- Абсолютно верно! У нас очень плодородные земли и много лесов! Это сильно повлияло на историю всех народов, живущих здесь!- А сколько здесь народов?- Три. Мы, псоглавцы и кролы.- Давай по порядку. Кто такие псоглавцы и кто такие кролы?- У вас бы сказали, что псоглавцы наполовину волки, наполовину люди, а кролы – наполовину зайцы. Когда-то первые были серьёзной угрозой для нас, а вторые особо не контактировали с нами до прихода людей.- И как же псоглавцы угрожали вам?- Очень долгое время они вели войну против нас. Тогда нам на помощь пришли люди. Они почти истребили псоглавцев и стали учить нас ратному делу. От них пошла богатырская традиция нашей расы.Я задумчиво почесал подбородок.- Эм… так…- Что такое?- Я пытаюсь понять, как вообще происходили события. Сначала вы воевали с псоглавцами. Потом пришли люди. Они помогли вам победить и осели здесь. А потом пришли кролы?- Да.- И зачем же они пришли?- Судя по словам послов, псоглавцы нападали на них, а мы просто оказались на пути их военного похода после смены маршрута. Кролы заметили, что псоглавцы перестали наступать и выслали разведку, которая наткнулась на нас. Какое-то время мы поддерживали очень тёплые отношения, но затем, в результате неизвестных перипетий, мы разошлись. На сегодняшний день о них уже ничего не известно.- Да, насыщенная у вас история.- Поэтому я и стал летописцем. Люблю такое.Вдруг воздух разрезали крики. Я, как по приказу, перемахнул через забор и понёсся на звук. Он доносился от ворот. Ещё издалека я заметил чьи-то силуэты.- Выносите всё ценное, или я убью её!Некто стоял над напуганной девушкой и занёс большой меч. Я молниеносно подскочил и схватил его за руки, выкручивая их назад. Псоглавец вскрикнул и упал на землю. Я перехватил меч и приставил к его горлу. Он откатился в сторону и вскочил, достав из-за пояса кривой кинжал.- А ты ещё кто?! – он бросился вперёд.Я привычным движением выбил оружие из его рук. Кинжал был плохо сделан – лезвие отвалилось от рукояти в момент удара. Псоглавец взглянул сначала на остов оружия, а затем на меня. Я постарался как можно злобнее улыбнуться. Наглость во взгляде зверолюда сменилась страхом. Он резко рванул прочь, но я успел подрезать его ноги сзади. Он с криком упал на колени. Я встал перед ним и приготовился добить. На секунду настала полная тишина. Я разглядел оппонента. Это было существо с чёрной шерстью и короткой собачьей мордой. Жёлтые глаза блестели от накатывающихся жалобных слёз.Я был уже готов взмахнуть клинком. Незадачливый налётчик сложил руки перед грудью и вскинул на меня глаза. Даже его хилая броня заметно вибрировала, передавая дрожь. Он шёпотом взмолился, будто бы охрип от страха. Вдруг чья-то рука прикоснулась к моему плечу. Это оказалась та самая девушка, которую разбойник грозился убить.- Он никого не тронул, оставьте его!- Но он хотел тебя убить. Его нужно наказать! – подскочил юноша и отвёл девушку в сторону. – Действуйте!Я снова взглянул на разбойника. Он выглядел ещё более напугано. «Ему не хватало только обмочиться», - подумал я, пока не заметил расползающееся по его штанам мокрое пятно. Меч с присвистом разрезал воздух. Кровь брызнула и закапала на правый наплечник. Отрезанное ухо шлёпнулось в красную лужицу. Псоглавец с рёвом и плачем упал на живот, держась за обрубок.- Легко отделался, щенок! Прочь отсюда!Мой грозный тон исцелил все увечья. Псоглавец подлетел, будто бы сел на что-то острое, и скрылся за воротами.- Ох, и зря вы его отпустили, – какой-то старикашка нервно постукивал тростью, сидя на крыльце своего дома.- Да, ведь если у них какая-то банда, то они могут вернуться! – откликнулся с другой стороны улицы молодой минотавр.- Ничего, ко всем подход найдётся. У кого-нибудь не найдётся тряпки?

Ключевые слова: Фэнтези история минотавр авторская история

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