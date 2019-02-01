Пантеон. Часть 3.1

Пантеон. Часть 3.1За своим рассказом я даже не заметил, как места за столом заняли жена и дочь Елисея. Вместе с ними на столе появилась большая тарелка с блинами и несколько кружек травяного чая. Они так же внимательно слушали. Юрий что-то быстро царапал на листе. Елисей задумчиво глядел то на меня, то на него.
- Неужели это всё правда? – женщина прикрыла рот рукой.
- До последнего слова, – я взглянул на обрубки от мизинца и безымянного пальца левой руки. – До последнего слова…
Она недоверчиво прижала дочь к себе.
- Не бойтесь. После того, что со мной произошло, я уже точно не возьмусь за старое.
- Очень надеюсь.
Юрий поднял на меня глаза.
- А как вы относились к деяниям своих собратьев?
- Одобрял, только если мы убивали других пиратов и эльфов. Всех других мы просто брали в плен и высаживали на их родных берегах.
- А это вы влияли на их судьбу?
- Нет, это было одно из правил кодекса.
- Хорошо. А теперь вопрос к вам, – он сунул блокнот за пазуху и обратился к хозяину дома. – Мне желательно вернуться в столицу уже послезавтра. Вы не против, если я поживу у вас эти две ночи?
- Как видишь, друг, в гостиной две кровати, так что мы точно не против!
- Вот спасибо, честно! Чем я могу отплатить вам?
- Ничего не надо, друг! Мы не жадные. Давайте лучше перекусим.
Блины были просто восхитительны, тёплые, нежные, слегка сладковатые. Наверняка, в тесте был какой-то особый ингредиент, ибо я никогда не встречался с таким вкусом. Даже пироги из «Тёплого очага» казались жалкой стряпнёй на фоне этого блюда. Чай тоже был великолепен. Терпкий привкус и насыщенный аромат прекрасно дополняли выпечку.
Я не был голоден, потому съел лишь пару штук. Мои новые знакомые тоже не стали объедаться.
- Ну что? – жена Елисея взглянула на Юрия.
- Очень вкусно, спасибо!
Она перевела взгляд на меня.
- Отлично.
- Рада, что вам понравилось, – её голос звучал как-то сварливо.
- Слушайте, а, может, вы ещё что-нибудь расскажете?
- Я думаю, что на сегодня историй достаточно. Мне было бы гораздо интереснее узнать вашу историю. Как вообще устроена ваша цивилизация?
- Не думала, что бандита могут интересовать такие вещи…
- Мадам, не примите близко к сердцу, но вы вообще ничего не знаете о пиратах.
Женщина слабо улыбнулось, кажется, её мой задорный тон её повеселил. Вдруг она встрепенулась.
- Там же ещё что-то на огне стоит!
Она сорвалась с места и покинула комнату. Дочь, с поистине обеспокоенным видом, последовала за ней. Юрий снова обратился ко мне.
- Что вы там говорили о нашей цивилизации?
- Мне было бы интересно узнать о ней получше.
- Знаешь, я думаю, лучше рассказать об этом на свежем воздухе, – он скромно улыбнулся.
Мы вышли на большое крытое крыльцо. Летописец опёрся на заборчик и внимательно оглядел селение.
- Скажите мне, вы встречались с такой архитектурой?
- В моих краях обычно дома строят из камня, так что бревенчатые дома я видел редко.
- А о чём это может говорить?
- У вас большой доступ к древесине?
- Абсолютно верно! У нас очень плодородные земли и много лесов! Это сильно повлияло на историю всех народов, живущих здесь!
- А сколько здесь народов?
- Три. Мы, псоглавцы и кролы.
- Давай по порядку. Кто такие псоглавцы и кто такие кролы?
- У вас бы сказали, что псоглавцы наполовину волки, наполовину люди, а кролы – наполовину зайцы. Когда-то первые были серьёзной угрозой для нас, а вторые особо не контактировали с нами до прихода людей.
- И как же псоглавцы угрожали вам?
- Очень долгое время они вели войну против нас. Тогда нам на помощь пришли люди. Они почти истребили псоглавцев и стали учить нас ратному делу. От них пошла богатырская традиция нашей расы.
Я задумчиво почесал подбородок.
- Эм… так…
- Что такое?
- Я пытаюсь понять, как вообще происходили события. Сначала вы воевали с псоглавцами. Потом пришли люди. Они помогли вам победить и осели здесь. А потом пришли кролы?
- Да.
- И зачем же они пришли?
- Судя по словам послов, псоглавцы нападали на них, а мы просто оказались на пути их военного похода после смены маршрута. Кролы заметили, что псоглавцы перестали наступать и выслали разведку, которая наткнулась на нас. Какое-то время мы поддерживали очень тёплые отношения, но затем, в результате неизвестных перипетий, мы разошлись. На сегодняшний день о них уже ничего не известно.
- Да, насыщенная у вас история.
- Поэтому я и стал летописцем. Люблю такое.
Вдруг воздух разрезали крики. Я, как по приказу, перемахнул через забор и понёсся на звук. Он доносился от ворот. Ещё издалека я заметил чьи-то силуэты.
- Выносите всё ценное, или я убью её!
Некто стоял над напуганной девушкой и занёс большой меч. Я молниеносно подскочил и схватил его за руки, выкручивая их назад. Псоглавец вскрикнул и упал на землю. Я перехватил меч и приставил к его горлу. Он откатился в сторону и вскочил, достав из-за пояса кривой кинжал.
- А ты ещё кто?! – он бросился вперёд.
Я привычным движением выбил оружие из его рук. Кинжал был плохо сделан – лезвие отвалилось от рукояти в момент удара. Псоглавец взглянул сначала на остов оружия, а затем на меня. Я постарался как можно злобнее улыбнуться. Наглость во взгляде зверолюда сменилась страхом. Он резко рванул прочь, но я успел подрезать его ноги сзади. Он с криком упал на колени. Я встал перед ним и приготовился добить. На секунду настала полная тишина. Я разглядел оппонента. Это было существо с чёрной шерстью и короткой собачьей мордой. Жёлтые глаза блестели от накатывающихся жалобных слёз.
Я был уже готов взмахнуть клинком. Незадачливый налётчик сложил руки перед грудью и вскинул на меня глаза. Даже его хилая броня заметно вибрировала, передавая дрожь. Он шёпотом взмолился, будто бы охрип от страха. Вдруг чья-то рука прикоснулась к моему плечу. Это оказалась та самая девушка, которую разбойник грозился убить.
- Он никого не тронул, оставьте его!
- Но он хотел тебя убить. Его нужно наказать! – подскочил юноша и отвёл девушку в сторону. – Действуйте!
Я снова взглянул на разбойника. Он выглядел ещё более напугано. «Ему не хватало только обмочиться», - подумал я, пока не заметил расползающееся по его штанам мокрое пятно. Меч с присвистом разрезал воздух. Кровь брызнула и закапала на правый наплечник. Отрезанное ухо шлёпнулось в красную лужицу. Псоглавец с рёвом и плачем упал на живот, держась за обрубок.
- Легко отделался, щенок! Прочь отсюда!
Мой грозный тон исцелил все увечья. Псоглавец подлетел, будто бы сел на что-то острое, и скрылся за воротами.
- Ох, и зря вы его отпустили, – какой-то старикашка нервно постукивал тростью, сидя на крыльце своего дома.
- Да, ведь если у них какая-то банда, то они могут вернуться! – откликнулся с другой стороны улицы молодой минотавр.
- Ничего, ко всем подход найдётся. У кого-нибудь не найдётся тряпки?
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 07:03 by mad_billyПросмотров: 58Комментарии: 0
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