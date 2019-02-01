Пантеон. Часть 1.3

mad_billy Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:06 by

Без возможности выбора я последовал за зверо-людом. Вместе мы покинули дом, миновав тесную прихожую с лестницей на второй этаж. В ней нас встретил Елисей. Он явно знал причину нашего похода и никак не отреагировал.Снаружи дом выглядел непримечательно. Я видел много таких в своих путешествиях. То же самое можно было сказать и обо всей деревне, которая хорошо просматривалась с возвышенности, на которой стоял дом. Селение было совсем небольшим. Одна половина располагалась на холме, а другая у его подножия. Всё это огораживал частокол.Старик повёл меня дальше. Мы спустились на широкую центральную улицу. Деревня была густонаселена. Всюду сновали минотавры. Кто-то колол дрова, кто-то ухаживал за небольшими огородиками, а кто-то просто отдыхал, сидя на завалинке. То тут, то там меж собой играли телята.Меня заметили не сразу, но, заметив, многие отвлеклись от своих дел. Небольшая толпа собралась вокруг нас. Они удивлённо рассматривали меня. Неужели они не знали, что в их деревню угодил раненый человек? Хотя, наверное, я бы удивился не меньше, если бы, живя в такой деревне, увидел минотавра среди людей.- Разойдитесь, у нас нет времени на расспросы! – Лекарь грозно сверкнул глазами.Толпа рассеялась, но заинтересованность жителей от этого не убавилась. Я чувствовал множество внимательных взглядов со всех сторон.Минотавр продолжил уверенно идти вперёд, а я осматривался вокруг. Улочки было однородны, лишь на некоторых перекрёстках виднелись колодцы. Дома различались лишь в мелких деталях вроде узоров на ставнях. Этот пейзаж навевал умиротворение. Иногда я встречался глазами с минотаврами. Они выглядели довольно дружелюбно.Дом лекаря располагался у самой стены. Это была маленькая ветхая хижинка. Возможно, она была самым старым строением в этих краях. Из-за покосившейся двери в нос ударил резкий запах различных трав.- Заходи.Внутри было мало места. Большую часть помещения занимали бочки и развешенные под потолком сушёные ингредиенты. У единственного окна располагался рабочий стол, заставленный ступками и мутными склянками. Старик бодро обошел свои владения и собрал в глиняную миску какие-то цветы и корешки. Толстым пестом он перемол их в порошок и залил водой из кувшина. Получилась густая тягучая мазь, которую он наложил в маленькую баночку и отдал мне.- Если рана начнёт болеть, тщательно вотрите в повязку. Она тонкая, мазь пройдёт.- Спасибо.- Не за что.Покинув обитель лекаря, я было хотел направиться обратно, но меня остановила небольшая группа минотавров, собравшихся у крыльца хижины. Они практически нахально пялились на меня и о чём-то перешёптывались. Ко мне выскочил мальчик лет восьми.- А вы правда человек?- Да.Телёнок на ватных ногах подошёл на пару шагов. Я пригнулся и погладил его по голове. Он сперва был несколько растерян, но затем улыбнулся и обнял мою руку. Я осторожно отодвинул его с дороги и пошёл сквозь толпу. Они уважительно расступались и провожали меня умилёнными взглядами. Зеваки постепенно разошлись.Я уже приближался к подножию холма и видел Елисея, стоящего на крыльце, когда кто-то врезался в меня, чуть не сбив с ног...

Ключевые слова: Минотавр человек лекарь авторская история

Другие, подобные истории: