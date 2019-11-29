Пантеон. Часть 3.2-4.1

Новость отредактировал Estellan - 29-11-2019, 21:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 95 Комментарии: 0 +2 29-11-2019, 21:22 by

Тут же, будто из-под земли, возникла спасённая девица. Она дала мне замызганный кусок подранной ткани. Им я тщательно протёр лезвие меча от крови. Оружие радостно заблестело в лучах солнца. Кто-то дёрнул меня за подол рубахи. Я оглянулся и увидел дряблую горбатую старушку. Она протягивала мне пустые ножны и улыбалась.- Примерьте. Они мне уже не понадобятся.Меч немного болтался в чехле, но выпадать не собирался. Я поблагодарил за подарок и направился обратно. Как же хорошо было снова чувствовать тяжесть оружия, висящего на поясе. Снова я слышал трепетные шепотки где-то поблизости. Минотавры украдкой поглядывали на меня. Ко мне подбежал Юрий.- Ты в порядке?!- В полнейшем, приятель!- Хорошо. А этот? Он не навредил тебе?- Кто ещё кому навредил, ха-ха! Лучше ответь мне, ты разбираешься в оружии?- Не очень. А что?- Да так, ничего особенного. Пошли-ка домой, уже вечереет, – я взглянул на стремительно опускающееся солнце.У дома нас снова встретил Елисей.- Я слышал крики! Всё нормально?- Теперь да.- Джонни, откуда у тебя меч?- Скажем так, я честно его отвоевал.- Можно взглянуть?Я вынул меч и отдал в руки друга. Он пристально осмотрел его.- Ух ты…- Что такое?- Это людская работа. Смотри, какое тонкое лезвие. У наших мечей оно широкое. Он очень древний! – Елисей выглядел, как восхищённый мальчонка, которому дали подержать настоящее оружие. – Он великолепен…- Вы разбираетесь в оружии? – Юрий навострил перо, чтобы что-то записать.- Да. Мой отец был кузнецом и учил меня этому делу. Я бы мог даже рассказать историю таких мечей.- Боже, так чего мы ждём?! – Юрий впервые зазвучал так резко и решительно.Мы прошли в гостиную. Меч занял место в центре стола. После лёгкого ужина, из супа и вкусного хлеба, Елисей начал лекцию.- С такими мечами в наши земли пришли люди. Они обладали секретом металла, который никогда не ржавеет и не стачивается. Такое оружие является почти вечным, но за прошедшие века большинство таких мечей было утеряно. Осталось лишь два – один принадлежит князю, а другой лежит сейчас перед нами.- Но откуда такая редкость могла взяться у заурядного бандита?- Этому мечу сотни лет. Мало ли во скольких руках он побывал.- А сколько вообще было мечей?- Более пятидесяти! – Юрий выглядел очень раззадорено. – Боже, я сообщу об этом в столицу!- Думаю, это будет… громко. – Елисей взглянул на окно. - Темнеет уже. Спать пора. Располагайтесь, друзья мои. – Он покинул комнату.Я скинул рубаху и забрался под одеяло, отвернувшись к стенке. Через несколько минут раздался скрип деревянных кроватных ножек и шелест одеяла. Юрий тоже лёг.- Спокойной ночи!К тому моменту уже совсем стемнело, и я быстро погрузился в сон.За закрытыми веками я увидел уже знакомый пейзаж. Загадочные столбы снова бороздили пространство вокруг, то приближаясь, то отдаляясь. Я уловил закономерность в их движении. Они описывали круги, при этом сами круги будто бы крутились вокруг одной точки, которой являлся я. Это было видно по следам в тумане, устилавшем пол. Воздух пах пылью, коей разит от старых книг.Вдруг столбы стали останавливаться. При этом они издавали глухой стук. Фигуры встали вокруг меня. Послышались отдалённые голоса, меня обдало холодом.Всё потемнело. Раздался непонятный пронзительный звук, словно стеклянная птица закричала, разбиваясь о камень. От этого я подорвался с кровати.Настало утро, в окна били лучи рассветного солнца. Я поднялся и потянулся. Сон вылетел из головы вместе с первым выдохом, лишь его окончание оставило лёгкий осадок напряжения, хотя и тот растворился за пару минут.Юрий всё ещё спал, нежно обняв подушку. Он тихо, почти неслышно похрапывал. Вдруг он вздрогнул и распахнул глаза, поднимаясь. Мы встретились взглядами. Он сонно потёр глаза и зевнул.- Доброе утро, – Юрий улыбнулся.- Доброе.Мы быстро оделись как раз к моменту, когда скрипнула дверь. В комнату вошла жена Елисея с подносом, на котором стояли тарелки ароматного варёного картофеля и кружки с чем-то.- Приятного аппетита! – она выглядело дружелюбнее, чем вчера.Мы принялись завтракать. Картошка была отличной, её вкус взбодрил меня. Я запил её молоком из кружки и пошёл к выходу, по пути привычно надевая на пояс ножны.- Постой, я ещё не…- Ешь спокойно, не убегу я от тебя!Выйдя на крыльцо, я глубоко вдохнул и шумно выдохнул. Свежий воздух приятной прохладой прошёлся по телу. Вдруг я увидел стоящую у забора женщину. Она задумчиво глядела на меня.- Здравствуйте, миледи!- Не советую называть меня так.- Почему же? – я встал рядом с ней.- Мой Елисей довольно ревнив. Конечно, он любит вашу компанию, но вряд ли оценит поползновения в моём направлении.- И что же вы понимаете под поползновениями? Я держусь от вас на расстоянии и не пытаюсь пощупать вас… - мой взгляд упал на её грудь, - …за всякое.- Ладно. Так ему и скажете.- Разумеется! – я посмеялся, она хихикнула в ответ. – Кстати, уж простите мои “поползновения”, но как вас зовут?- Алевтина.- Интересное имя. Наверное, Босяк мог бы очень долго о нём рассуждать.- Босяк, это кто-то из вашей шайки?- Ага, языковедом был, да вот только работы не нашёл, оттого в пираты подался. Умные люди на корабле – к добру, вот и взял его Джек. Оказался реально полезным, и вместе со всеми ждал капитана в Бристоле.- Поди, на «Устрице» у всех были такие истории.- Да. Кстати об этом. Я заметил, что вы отнеслись ко мне напряжённо после моего рассказа.- Это вполне нормальная реакция на разбойника в доме.- Я не отрицаю этого. Но теперь же вы успокоились?- Да. После вчерашней истории вы местный герой.- Прям уж?- Да не прям уж, вчера поздно вечером прибежал парнишка с окраины. Сказал, что вы спасли жизнь его сестры и отдал вот это, – она протянула мне крупный аметист.Я взял камушек и посмотрел на просвет. Лучи солнца весело заиграли в гранях.- Неплохо. Но я думаю, это многовато.- За жизнь родного существа ничего не жалко. Не возвращать же теперь.- И то верно, – я сунул подарок в карман. – Кстати, а где Елисей?- Ушёл за зерном на другой край деревни. Скоро вернётся.- А дочь пошла с ним?- Нет, она просто соня. Ложится рано и дремлет чуть ли не до обеда. С рождения такая. И ещё…- Что?- Насчёт того юноши. Он сказал, что сегодня утром придёт. Уж очень хочет увидеться с вами лично и поближе познакомиться.- Это не он? – я указал на приближающегося молодого минотавра.- Да, он.- Лёгок на помине!Юноша взошёл на крыльцо и подступил ко мне, уважительно взяв мою кисть двумя руками. Его глаза восхищённо блестели.

Ключевые слова: Фэнтези минотавр меч авторская история

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