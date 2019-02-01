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Творческие истории

Пантеон. Часть 1.4

Я рефлекторно схватил незнакомца за плечи и оттолкнул. Тощий минотавр в длинном синем одеянии чуть не упал на землю, но всё-таки смог удержать равновесие. Он поднял выпавшую из руки записную книжку.

- Пожалуйста, простите меня! Я не хотел, чтобы так вышло! – зверо-люд стыдливо наклонил голову.

- Кто ты, чёрт подери, такой?

- Ой, я… я Юрий. Столичный летописец. Я п-приехал сюда, чтобы проверить, как живёт народ, а тут… в-вы…

Минотавр выглядел ещё более растерянно, чем виденный мной ранее мальчик. Его голос дрожал и часто прерывался вздохами и нервными смешками.

- Чего ты хочешь?

- Задать вам… н-несколько вопросов…

- Хм, хорошо. Только давай займёмся этим вон в том доме.

- К-конечно, всё как вы пожелаете!

Тут подошёл Елисей. Он заметил неловкую беседу и решил присоединиться.

- Что такое, Джонатан? Кто это?

- Юрий. Говорит, что летописец.

- О, слыхал о тебе, юнец! Недавно здесь?

- Д-да, недавно.

- Что ж ты такой зажатый, братец? Пойдём, чаю выпьем, истории потравим. Ты же за этим здесь?

- Ну… можно сказать и так…

Елисей закинул руку на плечо юного зверо-люда и осторожно подтолкнул его по направлению дома. Дружной троицей мы вошли и расположились в гостиной, но Елисей не спешил садиться.

- Душенька?

- Ау? – донеслось со второго этажа.

- Приготовь-ка чаю да сдобы для гостей!

- Много?

- Для нас да ещё на двоих!

- Хорошо.

- Сейчас немного подождём. Моя жена просто отличная хозяюшка!

- Это заметно, – Юрий оглядел чистую до блеска комнату. – А как обстоят дела в селе?

- Очень хорошо, друг мой! Мы живём небогато, но не бедствуем. Праздники празднуем да работу работаем. Так можешь записать.

Летописец быстро записал что-то.

- А вы? – он всё так же робко глянул на меня.

- Что я?

- Как вы сюда попали? Как жили до этого?

Я заметил, что с попаданием в более приватную обстановку он стал выглядеть увереннее.

- Ну… это долгая история. Очень долгая.

- Не бойтесь, я запишу всё до последнего слова!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:34 by mad_billyПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Минотавр дом летописец авторская история

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