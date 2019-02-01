Пантеон. Часть 1.4

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:34 by

Я рефлекторно схватил незнакомца за плечи и оттолкнул. Тощий минотавр в длинном синем одеянии чуть не упал на землю, но всё-таки смог удержать равновесие. Он поднял выпавшую из руки записную книжку.- Пожалуйста, простите меня! Я не хотел, чтобы так вышло! – зверо-люд стыдливо наклонил голову.- Кто ты, чёрт подери, такой?- Ой, я… я Юрий. Столичный летописец. Я п-приехал сюда, чтобы проверить, как живёт народ, а тут… в-вы…Минотавр выглядел ещё более растерянно, чем виденный мной ранее мальчик. Его голос дрожал и часто прерывался вздохами и нервными смешками.- Чего ты хочешь?- Задать вам… н-несколько вопросов…- Хм, хорошо. Только давай займёмся этим вон в том доме.- К-конечно, всё как вы пожелаете!Тут подошёл Елисей. Он заметил неловкую беседу и решил присоединиться.- Что такое, Джонатан? Кто это?- Юрий. Говорит, что летописец.- О, слыхал о тебе, юнец! Недавно здесь?- Д-да, недавно.- Что ж ты такой зажатый, братец? Пойдём, чаю выпьем, истории потравим. Ты же за этим здесь?- Ну… можно сказать и так…Елисей закинул руку на плечо юного зверо-люда и осторожно подтолкнул его по направлению дома. Дружной троицей мы вошли и расположились в гостиной, но Елисей не спешил садиться.- Душенька?- Ау? – донеслось со второго этажа.- Приготовь-ка чаю да сдобы для гостей!- Много?- Для нас да ещё на двоих!- Хорошо.- Сейчас немного подождём. Моя жена просто отличная хозяюшка!- Это заметно, – Юрий оглядел чистую до блеска комнату. – А как обстоят дела в селе?- Очень хорошо, друг мой! Мы живём небогато, но не бедствуем. Праздники празднуем да работу работаем. Так можешь записать.Летописец быстро записал что-то.- А вы? – он всё так же робко глянул на меня.- Что я?- Как вы сюда попали? Как жили до этого?Я заметил, что с попаданием в более приватную обстановку он стал выглядеть увереннее.- Ну… это долгая история. Очень долгая.- Не бойтесь, я запишу всё до последнего слова!

Ключевые слова: Минотавр дом летописец авторская история

Другие, подобные истории: