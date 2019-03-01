Пантеон. Часть 4.2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:47 by

Юноша взошёл на крыльцо и подступил ко мне, уважительно взяв мою кисть двумя руками. Его глаза восхищённо блестели.- Вы не представляете, как я благодарен вам, господин! Вы совершили настоящий подвиг – наказали преступника и уберегли мою сестру от смерти! Могу ли я позвать вас к нам? Вся моя семья будет рада видеть вас!- Ну… почему бы и нет, только…Вдруг заскрипела дверь. Юрий наполовину высунулся наружу, глядя на нас.- Я возьму его с собой.- Конечно-конечно! У нас рады любым гостям!- Юрий, пошли.Минотавр повёл нас к своему дому близ ворот. Юрий шёл рядом со мной, как-то виновато поджав губы.- Скажи честно, ты подслушивал?- Да.- И как тебе наш разговор?- Ты убедителен. Вчера она чуть ли не боялась тебя, а сегодня вы прям… подружились.- Да это так, просто разрядил обстановку. До дружбы нам с ней ещё ой как далеко.Разговор стих на пару минут. Юрий отвлечённо оглядывался.- Мы пришли! – наш проводник приглашающе открыл дверь.Этот дом был совсем небольшим. Первой же комнатой была кухня, на которой, за большим столом уже собралась вся семья. Она состояла из отца, матери, маленького ребёнка, уже знакомой мне девушки и деда. Последний, казалось, дремал, но радостные приветствия домочадцев разбудили его. Глава семьи встал. Бык оказался очень высоким и широким. Очевидна была большая сила. Он положил свою огромную руку мне на плечо и окинул взглядом.- Я не знаю, как высказать тебе свою благодарность, человек. Этот бандит действительно мог убить самое ценное, что есть в моей жизни – мою дочь. Ты спас её и действовал самоотверженно, но при этом справедливо.- Я бы не поступил иначе, сэр. Помогать другим – долг для каждого.- В твоих словах есть истина! – старик важно поднял палец.- Не соизволите ли немного поесть с нами? – женщина с добродушной улыбкой взглянула на нас.- Не откажусь!- Но мы же…- Отказываться от угощений в гостях невежливо, – я хлопнул Юрия по плечу.- О… ладно.Перекус состоял из отвара каких-то трав и довольно вкусного ягодного пирога. Он был быстро съеден, и начался долгий разговор. На меня посыпались вопросы.- А как вы попали к нам? – маленький мальчик задумчиво чесал за ухом.- Это очень долгая история. Я просто путешествовал по миру и случайно угодил сюда.- А вы хотите домой?Немного подумав, я ответил.- Нет у меня дома.- Почему?- Просто нет.- Наверное, это грустная история, – старшая дочь опечалено глядела на меня.- Возможно. Не берите в голову.Остальной разговор не был слишком интересен. Я мельком упоминал определённые части своего прошлого, не вдаваясь в подробности. Юрий также задавал много вопросов и внимательно записывал. Я слушал ответы, чтобы понять, каково вообще жить здесь. Судя по их словам, жизнь здесь довольно благополучна, нужно лишь хорошо работать и достаточно отдыхать. И то, и другое мне не чуждо, потому я всерьёз задумался о том, чтобы остаться здесь навсегда. К тому же, особого выбора у меня не было.Встреча закончилась после обеда. Мы поели грибного супа и, отблагодарив хозяев, ушли.- Ну что? Как тебе наш поход?- Ну, это было полезно. Теперь мой доклад почти готов.- Всё, что не делается, всё к лучшему.Вдруг кто-то схватил меня за плечо. Я оглянулся. Это был минотавр-подросток, он глядел на меня с надеждой и указывал рукой на ворота. За ними виднелись приближающиеся с равнины силуэты. Несколько минотавров стояли в воротах, внимательно наблюдая за ними. Я подошёл, и тут же они обратили внимание на меня.- Кажется, это они! – тот самый старик испуганно глядел вдаль.- Что делать?! – женщина средних лет с ужасом держалась за щёки.Я вышел за стену. Бандиты были уже совсем близко. Все, кроме одного, остановились примерно в пятидесяти метрах. Последний был больше остальных и встал в пяти метрах. Уже с этого расстояния можно было разглядеть огромные шрамы на волчьей морде. Зазвенела напряжённая тишина. Псоглавец сверлил меня озлобленным взглядом.- Ты посмел оскорбить члена нашей стаи…- Допустим.- Я пришёл отомстить за него… - псоглавец сделал пару шагов вперёд.- Ну удачи!Я рванул вперёд, вырвал его боевой топор из ножен и вогнал в бок. Вожак заревел, хватаясь за рану. Я выдрал зазубренное лезвие и всадил в руку, свежуя ладонь. Кровь оставила след на моей белой рубахе. Я вырвал топор из плоти и рубанул по коленям. Не замолкая, псоглавец упал, но, умерив боль, протянул ко мне когтистые лапы. Они пролетели в считанных сантиметрах от моего лица. Я отскочил назад, но через секунду вернулся и довершил бой, вырвав часть горла вожака. Псоглавец захрипел и полностью рухнул. Я взмахнул топором, стряхивая кровь и куски плоти. Бандиты поодаль, казалось, синхронно вздрогнули и бросились прочь.- Так-то! – я сломал рукоять топора об коленку и бросил на землю.Из-за ворот на меня с трепетом глядели десятки глаз.- Больше они сюда не сунутся! – я прошёл сквозь толпу.Вдруг Юрий подбежал ко мне, снова чуть не врезавшись.- О боже! Откуда на тебе кровь? Ты не ранен?- Да не волнуйся ты так. Я цел и здоров!- А как старая рана? Она не заболела?- Я уже забыл про неё. Теперь мне нужно лишь постирать рубаху.- Наверное, Аля сможет помочь с этим.- Аля?- Ой, я имел в виду, Алевтина!- Что это ты такой нежный?- Просто, ну… она довольно милая.- Парень, она замужем и в матери тебе годится.- Нет! Я не думаю ничего такого! И вообще…- Ладно. Не будем об этом. Лучше пойдём домой. Хозяйка она хорошая, одежду постирать-то сможет.- Угу.

Ключевые слова: Фэнтези минотавр псоглавец авторская история

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