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Творческие истории

Пантеон. Часть 1.2

По окончанию трапезы я так окреп, что смог осушить кружку воды, не прибегая к помощи своего нового друга. У меня появились силы для разговора.

- С-спасибо.

- Не за что, милый друг! Как тебя зовут?

- Джонатан.

- Необычное имя! Ты, наверно, из очень далёких земель.

- Да… очень далёких…

Вдруг в поле моего зрения вошла уже знакомая девочка. Телёнок подбежал к койке.

- Дяденька в порядке? – она задумчиво взглянула на взрослого минотавра.

- Почти. Ему нужно немного отдохнуть. Иди, поиграй с другими детьми.

- Хорошо, папа!

Почти мгновенно она исчезла из виду.

- Это ваша дочь?

- Ага, моя Алёнушка. Можно сказать, она тебя и спасла. Добрая девочка.

- Очень добрая… Слушайте, а как вас зовут?

- Елисей.

- Приятно познакомиться. А я могу встать?

- Зависит от твоего самочувствия. Можешь попробовать подняться сейчас, но я тебе не советую этого делать.

- Я, всё же, попробую.

- Хорошо, только я буду тебя придерживать!

Я стал медленно вставать. Это было нелегко. В боку сильно кололо, пусть он и был забинтован тканью, пропитанной каким-то травяным отваром. Елисей осторожно взял меня за плечи, чтобы я не упал обратно. С черепашьей скоростью я встал на ноги. Пришлось немного постоять, чтобы “ощутить” их.

Через минуту я смог отстраниться от заботливых рук Елисея и самостоятельно проковылять к столу в центре комнаты. Я медленно сел, словно столетний старик, и чувствовал себя не лучше. Минотавр сел рядом, обеспокоенно глядя на меня.

- Ну как ты?

- Не так уж плохо, – я слабо усмехнулся.

- Одеться сам сможешь?

- Постараюсь.

- Хорошо, я сейчас приду.

Елисей принёс комплект из рубахи и штанов, похожих на шаровары. Боль уже приутихла, и я оделся почти без проблем. Хозяин дома был несколько крупнее меня, потому одежда слегка свисала, хотя это было не сильно заметно. Вслед за одеждой минотавр притащил мои сапоги. Видимо, только они и остались от старого одеяния. Я обулся так же ловко. Боль окончательно прошла, и лишь слабое давление повязки напоминало о травме.

- Я позову лекаря. Он тебя осмотрит, – Елисей быстро покинул комнату.

Я сидел за столом недолго. Через минуту дверь в комнату со скрипом приоткрылась. Из-за неё высунулась маленькая мордочка Алёнушки. Она робко подошла ко мне.

- Вы в порядке? – её большие карие глаза любопытно поблёскивали.

- В полном, – я присел на корточки, чтобы она могла не задирать голову.

- Можно вас потрогать?

- Ну… наверно, да…

Девочка скромно погладила меня по заросшей щеке.

- Вы красивый, – она отступила на шаг.

- Спасибо…

Дверь снова заскрипела. К нам подошёл старый минотавр с длинной седой бородой. Из-под сморщенных бровей на меня смотрели живо блестящие глаза. Улыбка обнажала жёлтые крупные зубы. Поношенный красный костюм, похожий на мантию, поблёскивал в лучах солнца. Старец протянул руку, молча требуя протянуть мою. Он внимательно осмотрел мою ладонь, после чего принюхался к ней и задумчиво почесал подбородок.

- Как ваше самочувствие, юноша?

- Хорошо.

- Повязка не жжёт?

- Нет… вроде.

- Славно. Думаю, через пару дней её можно будет снять. Идём, я на всякий случай выдам вам лекарство.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:08 by mad_billyПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Фэнтези приключения минотавр авторская история

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