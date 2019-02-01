Пантеон. Часть 1.2

Пантеон. Часть 1.2По окончанию трапезы я так окреп, что смог осушить кружку воды, не прибегая к помощи своего нового друга. У меня появились силы для разговора.
- С-спасибо.
- Не за что, милый друг! Как тебя зовут?
- Джонатан.
- Необычное имя! Ты, наверно, из очень далёких земель.
- Да… очень далёких…
Вдруг в поле моего зрения вошла уже знакомая девочка. Телёнок подбежал к койке.
- Дяденька в порядке? – она задумчиво взглянула на взрослого минотавра.
- Почти. Ему нужно немного отдохнуть. Иди, поиграй с другими детьми.
- Хорошо, папа!
Почти мгновенно она исчезла из виду.
- Это ваша дочь?
- Ага, моя Алёнушка. Можно сказать, она тебя и спасла. Добрая девочка.
- Очень добрая… Слушайте, а как вас зовут?
- Елисей.
- Приятно познакомиться. А я могу встать?
- Зависит от твоего самочувствия. Можешь попробовать подняться сейчас, но я тебе не советую этого делать.
- Я, всё же, попробую.
- Хорошо, только я буду тебя придерживать!
Я стал медленно вставать. Это было нелегко. В боку сильно кололо, пусть он и был забинтован тканью, пропитанной каким-то травяным отваром. Елисей осторожно взял меня за плечи, чтобы я не упал обратно. С черепашьей скоростью я встал на ноги. Пришлось немного постоять, чтобы “ощутить” их.
Через минуту я смог отстраниться от заботливых рук Елисея и самостоятельно проковылять к столу в центре комнаты. Я медленно сел, словно столетний старик, и чувствовал себя не лучше. Минотавр сел рядом, обеспокоенно глядя на меня.
- Ну как ты?
- Не так уж плохо, – я слабо усмехнулся.
- Одеться сам сможешь?
- Постараюсь.
- Хорошо, я сейчас приду.
Елисей принёс комплект из рубахи и штанов, похожих на шаровары. Боль уже приутихла, и я оделся почти без проблем. Хозяин дома был несколько крупнее меня, потому одежда слегка свисала, хотя это было не сильно заметно. Вслед за одеждой минотавр притащил мои сапоги. Видимо, только они и остались от старого одеяния. Я обулся так же ловко. Боль окончательно прошла, и лишь слабое давление повязки напоминало о травме.
- Я позову лекаря. Он тебя осмотрит, – Елисей быстро покинул комнату.
Я сидел за столом недолго. Через минуту дверь в комнату со скрипом приоткрылась. Из-за неё высунулась маленькая мордочка Алёнушки. Она робко подошла ко мне.
- Вы в порядке? – её большие карие глаза любопытно поблёскивали.
- В полном, – я присел на корточки, чтобы она могла не задирать голову.
- Можно вас потрогать?
- Ну… наверно, да…
Девочка скромно погладила меня по заросшей щеке.
- Вы красивый, – она отступила на шаг.
- Спасибо…
Дверь снова заскрипела. К нам подошёл старый минотавр с длинной седой бородой. Из-под сморщенных бровей на меня смотрели живо блестящие глаза. Улыбка обнажала жёлтые крупные зубы. Поношенный красный костюм, похожий на мантию, поблёскивал в лучах солнца. Старец протянул руку, молча требуя протянуть мою. Он внимательно осмотрел мою ладонь, после чего принюхался к ней и задумчиво почесал подбородок.
- Как ваше самочувствие, юноша?
- Хорошо.
- Повязка не жжёт?
- Нет… вроде.
- Славно. Думаю, через пару дней её можно будет снять. Идём, я на всякий случай выдам вам лекарство.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:08 by mad_billyПросмотров: 41Комментарии: 0
Ключевые слова: Фэнтези приключения минотавр авторская история