Пантеон. Часть 1.2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:08 by

По окончанию трапезы я так окреп, что смог осушить кружку воды, не прибегая к помощи своего нового друга. У меня появились силы для разговора.- С-спасибо.- Не за что, милый друг! Как тебя зовут?- Джонатан.- Необычное имя! Ты, наверно, из очень далёких земель.- Да… очень далёких…Вдруг в поле моего зрения вошла уже знакомая девочка. Телёнок подбежал к койке.- Дяденька в порядке? – она задумчиво взглянула на взрослого минотавра.- Почти. Ему нужно немного отдохнуть. Иди, поиграй с другими детьми.- Хорошо, папа!Почти мгновенно она исчезла из виду.- Это ваша дочь?- Ага, моя Алёнушка. Можно сказать, она тебя и спасла. Добрая девочка.- Очень добрая… Слушайте, а как вас зовут?- Елисей.- Приятно познакомиться. А я могу встать?- Зависит от твоего самочувствия. Можешь попробовать подняться сейчас, но я тебе не советую этого делать.- Я, всё же, попробую.- Хорошо, только я буду тебя придерживать!Я стал медленно вставать. Это было нелегко. В боку сильно кололо, пусть он и был забинтован тканью, пропитанной каким-то травяным отваром. Елисей осторожно взял меня за плечи, чтобы я не упал обратно. С черепашьей скоростью я встал на ноги. Пришлось немного постоять, чтобы “ощутить” их.Через минуту я смог отстраниться от заботливых рук Елисея и самостоятельно проковылять к столу в центре комнаты. Я медленно сел, словно столетний старик, и чувствовал себя не лучше. Минотавр сел рядом, обеспокоенно глядя на меня.- Ну как ты?- Не так уж плохо, – я слабо усмехнулся.- Одеться сам сможешь?- Постараюсь.- Хорошо, я сейчас приду.Елисей принёс комплект из рубахи и штанов, похожих на шаровары. Боль уже приутихла, и я оделся почти без проблем. Хозяин дома был несколько крупнее меня, потому одежда слегка свисала, хотя это было не сильно заметно. Вслед за одеждой минотавр притащил мои сапоги. Видимо, только они и остались от старого одеяния. Я обулся так же ловко. Боль окончательно прошла, и лишь слабое давление повязки напоминало о травме.- Я позову лекаря. Он тебя осмотрит, – Елисей быстро покинул комнату.Я сидел за столом недолго. Через минуту дверь в комнату со скрипом приоткрылась. Из-за неё высунулась маленькая мордочка Алёнушки. Она робко подошла ко мне.- Вы в порядке? – её большие карие глаза любопытно поблёскивали.- В полном, – я присел на корточки, чтобы она могла не задирать голову.- Можно вас потрогать?- Ну… наверно, да…Девочка скромно погладила меня по заросшей щеке.- Вы красивый, – она отступила на шаг.- Спасибо…Дверь снова заскрипела. К нам подошёл старый минотавр с длинной седой бородой. Из-под сморщенных бровей на меня смотрели живо блестящие глаза. Улыбка обнажала жёлтые крупные зубы. Поношенный красный костюм, похожий на мантию, поблёскивал в лучах солнца. Старец протянул руку, молча требуя протянуть мою. Он внимательно осмотрел мою ладонь, после чего принюхался к ней и задумчиво почесал подбородок.- Как ваше самочувствие, юноша?- Хорошо.- Повязка не жжёт?- Нет… вроде.- Славно. Думаю, через пару дней её можно будет снять. Идём, я на всякий случай выдам вам лекарство.

Ключевые слова: Фэнтези приключения минотавр авторская история

Другие, подобные истории: