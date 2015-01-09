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Истории из жизни

Несостоявшийся приворот

Знакомая рассказывала. Поссорились они с мужем аж до развода. Муж (чё ему взбрендило) пошёл к бабке, чтоб жену приворожить. Бабка пошербушала-поколдовала и говорит: "Ничего не получится, потому что жена твоя либо пьяная, либо матерится".

Прошло время, они помирились, ну и муж покаялся, что хотел её приворожить, да только ничего не получилось. А она засмеялась и говорит, что было такое дело: приехали подруги, «группа поддержки», ну коньячком и разгрузились, хорошо так разгрузились. Ночью спит и чувствует, что-то не так в комнате. Глаза приоткрыла, видит в центре комнаты сгусток в виде шара. Шар увеличивается и приобретает очертания старика. Она даже не испугалась, а только давай материться, что, типа, с пьяных шар не привидится.

Под матерный аккомпанемент старичок трансформировался обратно в шар и на глазах стал уменьшаться, пока совсем не исчез.

Автор - vetusya.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 445Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Ссора развод бабка очертания старика шар

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Комментарии

#1 написал: murmeltier
Сегодня, 14:48
+3
Группа: Посетители
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Публикаций: 4
Комментариев: 355
Весёленькая такая историчка, после нового года отлично заходит под настроение smile
Зарегистрирован: 9.01.2015
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:16
+1
Онлайн
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Репутация: (1472|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 274
Всё! Теперь мы знаем как поступать тем, у кого фобия быть привороженным. stuck_out_tongue_closed_eyes
Если каждый день упиваться в хлам, и всех подозрительных старичков, да и вообще подозрительных личностей посылать по известному адресу — никакой приворот не страшен))
Истории сегодня восхитительны!!!
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Aksia
Сегодня, 17:17
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 55
Вот свезло так свезло жене, что вовремя стресс сняла с подругами. smeh А то неизвестно, чем эта история могла бы закончиться.
Зарегистрирован: 16.08.2018
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