Несостоявшийся приворот

Несостоявшийся приворотЗнакомая рассказывала. Поссорились они с мужем аж до развода. Муж (чё ему взбрендило) пошёл к бабке, чтоб жену приворожить. Бабка пошербушала-поколдовала и говорит: "Ничего не получится, потому что жена твоя либо пьяная, либо матерится".
Прошло время, они помирились, ну и муж покаялся, что хотел её приворожить, да только ничего не получилось. А она засмеялась и говорит, что было такое дело: приехали подруги, «группа поддержки», ну коньячком и разгрузились, хорошо так разгрузились. Ночью спит и чувствует, что-то не так в комнате. Глаза приоткрыла, видит в центре комнаты сгусток в виде шара. Шар увеличивается и приобретает очертания старика. Она даже не испугалась, а только давай материться, что, типа, с пьяных шар не привидится.
Под матерный аккомпанемент старичок трансформировался обратно в шар и на глазах стал уменьшаться, пока совсем не исчез.
Автор - vetusya.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 445Комментарии: 3
Ключевые слова: Ссора развод бабка очертания старика шар