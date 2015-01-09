Несостоявшийся приворот

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 445 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 13:41 by

Знакомая рассказывала. Поссорились они с мужем аж до развода. Муж (чё ему взбрендило) пошёл к бабке, чтоб жену приворожить. Бабка пошербушала-поколдовала и говорит: "Ничего не получится, потому что жена твоя либо пьяная, либо матерится".Прошло время, они помирились, ну и муж покаялся, что хотел её приворожить, да только ничего не получилось. А она засмеялась и говорит, что было такое дело: приехали подруги, «группа поддержки», ну коньячком и разгрузились, хорошо так разгрузились. Ночью спит и чувствует, что-то не так в комнате. Глаза приоткрыла, видит в центре комнаты сгусток в виде шара. Шар увеличивается и приобретает очертания старика. Она даже не испугалась, а только давай материться, что, типа, с пьяных шар не привидится.Под матерный аккомпанемент старичок трансформировался обратно в шар и на глазах стал уменьшаться, пока совсем не исчез.Автор - vetusya.

Ключевые слова: Ссора развод бабка очертания старика шар

Другие, подобные истории: