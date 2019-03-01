Призрак лучшего друга

Призрак лучшего другаЭта мистическая история произошла в одном городке, в 80-х годах. Вова в свои 8 лет был очень разумным малым, у него было обострённое чувство справедливости и жизненное правило, защищать слабых в любой ситуации.
Однажды, возвращаясь со школы, Вовчик услышал за гаражами гневные крики, а сквозь них – всхлипывания. Кому-то явно доставалось. Володя сбросил ранец с плеч и рванул в эпицентр событий.
Два местных хулигана зажали в углу мальчишку и издевались над ним, жгли спички возле лица и унижали обидными словами. Володька окрикнул их и велел убраться куда подальше, тогда «плохиши» переключились на него.
Самый борзый двинулся к Вовке и тут же получил от него в глаз, второму же досталось в челюсть. Такого отпора хулиганы не ожидали и спешно удалились прочь.
Так началась дружба Владимира и Павла. Шли годы, дружба крепчала, многое они пережили вместе.
Окончив школу, в армию ушел сначала Володька, а следом Пашка. Два года друзья не виделись и с нетерпением ждали встречу.
Было солнечное летнее утро, Пашка вернулся со службы и шел домой через парк. Вдали на лавочке он увидел Володьку. Наконец-то, долгожданная встреча. Поговорили о службе немного и договорились встретиться завтра в этом же месте к полудню.
Пришел Павел в назначенное время, а друга нет. Ждал он его долго, уж было собрался уходить, как присела на другой конец скамейки девушка. Симпатичная. Павел решил заговорить с красавицей, звали её Катей.
Катя рассказала, что приехала с Ростова на похороны двоюродного брата и решила остаться в этом городе, что в детстве часто приезжала сюда к тётке и брату. И поведала о странном сне, что приснился ей погибший брат и сказал прийти сюда ровно в 12 часов дня. Сказала, что долго не решалась пойти, но всё же собралась и пришла, а зачем не знает. Да и опоздала сильно.
Паша проводил Катю до дома, взял номер телефона и пошел домой. Все мысли его были о Катеньке. Поток дум прервала мама Павла. Она заметно нервничала, металась из угла в угол. Потом посмотрела на сына и произнесла:
– Сядь сынок! У меня плохие вести.
Когда Павел ушел на встречу, матушка отправилась на базар и встретила там отца Вовчика, который поведал ей о своём горе. Оказалось, что когда Владимир возвращался из армии, в поезде один подонок начал приставать к женщине. Вовчик вступился за неё и в ходе перепалки мерзавец нанёс дембелю смертельный удар. Вчера был помин 40 дней.
Дурно стало Паше от такой новости. Не может такого быть, ведь вчера он собственными руками обнимал своего друга и своими глазами видел его.
Паша набрал номер Екатерины и спросил, как звали её погибшего брата.
– Владимир, – тихо ответила та.
И тогда Пашка вспомнил, как давным-давно приезжала к Вовке сестра двоюродная, Катька. И как был он в неё влюблён...
Автор - Павел.
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Вчера, 18:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 87Комментарии: 0
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