Вызов

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:52

Причина: Изменён раздел.

KillerSans Просмотров: 27 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 20:52 by

Однажды я приехал к Маме. Я гулял с Лёхой, мы вызывали духа, когда мы пошли на площадку мы увидели странную тень человека, но человека не было. Мы испугались и убежали.~На завтра~Лёша рассказал что он слышал страшные звуки в подъезде, я не поверил!. Мы снова вызывали духа. Когда мы пошли домой я услышал звуки духа, и видел опять ту же тень.~На следующий день~Я кричал Лёше выходить на улице, но место его вышел человек его отец, он сказал что Лёши нет дома.Я думал его похитили.~На следующий день~Я все таки до кричался, и я увидел Лёху, он был в другом виде и характере.Он несколько раз говорил о странных вещах, Хотел ударить меня. Потом я увидел улыбающего человека того с такой же тенью. Я подошел ближе, и, и, и он испарился у меня глазах, и это видел Лёха.-Ч-что то было-сказал я со страхом-......-ЛЁША ОТВЕТЬ!Потом Лёша быстро убежал. Потом я уехал из Казани , а когда я вернулся зимою я не видел ни кого кроме того человека и незнакомых людей, Лёши не было и друзей...Потом я не выходил из дома.Действующие лица: Я-Алим Хаббятов тогда было 7 лет, сейчас 13.Лёша-11 лет тогда было 5

Ключевые слова: Вызов Леша демон авторская история

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