Дождевик. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:45

Причина: Изменён раздел.

Sniff Просмотров: 42 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 15:45 by

Они медленно шли под дождем: мужчина в сером плаще и шляпе, с нераскрытым зонтом в руке, и белобрысый мальчик.- Женя, стой!Оба обернулись.- Юрий Николаевич, это мой папа! Он мне конфеты привез и бананы еще! Мы к машине сходим, заберем! Мы быстро!- Женя, подойди ко мне скорее!Мальчик выдернул руку, которую мужчина выпустил, видимо, от неожиданности, и подбежал ко мне.- Юрий Николаевич, ну мы же туда и назад, ну можно?!Я задвинул ребенка за спину. Мужчина в плаще улыбнулся, не размыкая губ.- Здравствуй, Юрик! А ты стал совсем большой. Помнишь меня?- Уходи! - хрипло выдохнул я.- Уйду, конечно, уйду. С мальчиком. А ты уже слишком взрослый, чтобы пойти с нами.Лицо его начало меняться, как в пластилиновом мультике. Мужчина. Мальчик. Девочка. Снова мальчик. Ренат!- Привет, Юрик! - улыбнулся он такой знакомой улыбкой.- Уходи! - уже с отчаянием повторил я, понимая, что ничего не смогу сделать.Что- то твердое ткнулось мне в руку. Женька совал мне игрушечное оружие, бывшее в моде у мальчишек этим летом. Трубка, стреляющая горохом, иногда шариками жеваной бумаги. В этой был горох.Почти не понимая, что делаю, я поднес ее к губам, дунул, попав горошиной в плечо лже-папе. На сером плаще образовалась дыра с черными, словно опаленными краями.Еще выстрел! И еще...Он уже не улыбался, он шипел и щерился, обнажая зубы. Мелкие, тонкие, как иголки, совсем нечеловеческие. Личины его менялись все быстрее, сливаясь в одно размытое пятно.Потом грузно осел на землю, шляпа слетела с головы, череп промялся, и видно было, что внутри его что-то пульсирует. По его плащу, в месте попадания моих гороховых пуль, словно расползался невидимый огонь. Он корчился на мокрой земле, словно тая, и вдруг исчез, оставив грязную мутную лужу.- Юююриий Нникоолаеевич... - прозаикался Женька за моей спиной. Я крепко обнял его за плечи.- Все, уже все, его больше нет. Пойдем в лагерь?И мы пошли.

Ключевые слова: Дождевик лагерь монстр папа мальчик авторская история

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