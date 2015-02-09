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Страшилки

Дождевик. Часть 2

Они медленно шли под дождем: мужчина в сером плаще и шляпе, с нераскрытым зонтом в руке, и белобрысый мальчик.
- Женя, стой!

Оба обернулись.

- Юрий Николаевич, это мой папа! Он мне конфеты привез и бананы еще! Мы к машине сходим, заберем! Мы быстро!
- Женя, подойди ко мне скорее!

Мальчик выдернул руку, которую мужчина выпустил, видимо, от неожиданности, и подбежал ко мне.

- Юрий Николаевич, ну мы же туда и назад, ну можно?!

Я задвинул ребенка за спину. Мужчина в плаще улыбнулся, не размыкая губ.

- Здравствуй, Юрик! А ты стал совсем большой. Помнишь меня?
- Уходи! - хрипло выдохнул я.
- Уйду, конечно, уйду. С мальчиком. А ты уже слишком взрослый, чтобы пойти с нами.

Лицо его начало меняться, как в пластилиновом мультике. Мужчина. Мальчик. Девочка. Снова мальчик. Ренат!

- Привет, Юрик! - улыбнулся он такой знакомой улыбкой.
- Уходи! - уже с отчаянием повторил я, понимая, что ничего не смогу сделать.

Что- то твердое ткнулось мне в руку. Женька совал мне игрушечное оружие, бывшее в моде у мальчишек этим летом. Трубка, стреляющая горохом, иногда шариками жеваной бумаги. В этой был горох.

Почти не понимая, что делаю, я поднес ее к губам, дунул, попав горошиной в плечо лже-папе. На сером плаще образовалась дыра с черными, словно опаленными краями.

Еще выстрел! И еще...

Он уже не улыбался, он шипел и щерился, обнажая зубы. Мелкие, тонкие, как иголки, совсем нечеловеческие. Личины его менялись все быстрее, сливаясь в одно размытое пятно.

Потом грузно осел на землю, шляпа слетела с головы, череп промялся, и видно было, что внутри его что-то пульсирует. По его плащу, в месте попадания моих гороховых пуль, словно расползался невидимый огонь. Он корчился на мокрой земле, словно тая, и вдруг исчез, оставив грязную мутную лужу.

- Юююриий Нникоолаеевич... - прозаикался Женька за моей спиной. Я крепко обнял его за плечи.
- Все, уже все, его больше нет. Пойдем в лагерь?

И мы пошли.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:45
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:45 by SniffПросмотров: 42Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Дождевик лагерь монстр папа мальчик авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 18:02
+1
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Комментариев: 2 587
Если ты веришь в это оружие, оно сработает) 443 +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:07
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Комментариев: 4 438
Ну, вот и славненько! А то ходит, понимаешь, детей тырит гнызда) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
Сегодня, 18:34
0
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Публикаций: 60
Комментариев: 922
Мы его замочить))

Мы его замочить))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:41
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Комментариев: 4 904
Горох страшное оружие 489 . Не зря люблю
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Бозкурт
Сегодня, 19:53
+1
Онлайн
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Хорошо, что хеппи енд. Мне нравится.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#6 написал: Матвеевский
Сегодня, 19:57
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Страшилка получилась жуткой. Спасибо за такое продолжение. Плюс, разумеется за всю историю
Зарегистрирован: 5.03.2018
 
#7 написал: Sniff
Сегодня, 20:53
+1
Группа: Авторы
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Публикаций: 60
Комментариев: 922
Спасибо, жуткая, но с хэппи эндом, не Пукин же я, всех под поезд кидать))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
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