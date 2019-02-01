Пантеон. Часть 1.1

Пантеон. Часть 1.1Я с трудом ковылял по негустому лесу. Мой раненый бок истекал кровью. Истощение не давало ей свернуться. Уже несколько раз я почти терял создания, и только честная целеустремлённость держала меня на ногах. Кинжал наёмника пусть и не лишил меня жизни, но очень сильно замедлил.
Вдруг до моих ушей донеслось пение сладкого девичьего голоса. Я, словно нежить на запах мяса, поплёлся на звук. Возможно, певичка могла бы вывести меня в безопасное место. Пение шло с большой поляны среди деревьев. Я остановился под раскидистой ольхой, опёршись на ствол. Вместе с вытекающей кровью меня покидали силы.
То, что я увидел, удивило меня. По поляне бродил детёныш минотавра. Маленькая девочка в красно-белом платье мирно собирала цветы, наслаждаясь чудесной погодой.
- Эй! – Я сам испугался своего резкого хрипа.
Минотавр вздрогнул и оглянулся на меня. Она приблизилась к границе света и тени от листвы.
- З-здравствуйте…
Я кивнул и дружелюбно улыбнулся. Дитя окинуло меня взором.
- Дяденька, вы ранены?
- Немного. – Я почувствовал, как у меня начали подкашиваться ноги.
-Подождите! Я приведу взрослых! – Девочка бросила собранные цветы и побежала куда-то.
Призрачная надежда стала более отчётлива и реальна. Если я дотяну до прихода помощи, то буду спасён. Через несколько минут в глазах начало темнеть, я скатился по стволу дерева и осел на землю. Тошнота усилилась и, казалось, я был готов выплюнуть собственные внутренности. В последние секунды светлого ума я услышал знакомый детский голос.
- Он здесь!
Чьи-то могучие руки схватили меня и взвалили на широкие плечи. Сознание окончательно покинуло меня.
В болезненной дрёме я увидел себя в пространстве, где был только чёрный пол и плотный белый туман. Какие-то смутные тени бродили в нём, то приближаясь, то отдаляясь. В зависимости от этого во мне возникало то спокойствие, то страх. Тени имели странные формы, это были вытянутые столбы с различными предметами на вершинах. На каких-то столбах были рога, а на других непонятные фигуры. От этого бредового видения меня оторвало холодное прикосновение к моему лбу.
Поднять веки было тяжело, но я это всё-таки сделал. Надо мной навис взрослый минотавр. Судя по фигуре и одежде, это был мужчина. Он осторожно прикладывал к моему лбу кусок материи, смоченный холодной водой.
- Не вставай. Ты ещё слишком слаб.
Я хотел поблагодарить зверя за спасение, но язык словно прилип к нёбу. Меня терзал адский голод и жажда. Видимо, спаситель заметил это.
- Я принесу обед. – Минотавр удалился из комнаты.
Я стал осматривать помещение. Это была скромная комната. Очевидно, вся мебель была самодельной. Тумбочка возле койки, скамейки с широким столом, шкаф в углу комнаты, всё это выглядело грубо и вместе с тем как-то уютно. Моя кровать стояла рядом с большой каменной печью. Пол комнаты был дощатым, а стены бревенчатыми. Свет, проникающий сквозь слюдяные окна, приобретал оранжевый оттенок, что хорошо дополняло атмосферу скромного уюта.
Вскоре появился минотавр с тарелкой супа. Он сел на табурет рядом и принялся кормить меня. Я был слишком слаб, чтобы даже взять в руки ложку.
Сегодня, 10:31 by mad_billyПросмотров: 13Комментарии: 0
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