Пантеон. Часть 1.1

mad_billy Просмотров: 13 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:31 by

Я с трудом ковылял по негустому лесу. Мой раненый бок истекал кровью. Истощение не давало ей свернуться. Уже несколько раз я почти терял создания, и только честная целеустремлённость держала меня на ногах. Кинжал наёмника пусть и не лишил меня жизни, но очень сильно замедлил.Вдруг до моих ушей донеслось пение сладкого девичьего голоса. Я, словно нежить на запах мяса, поплёлся на звук. Возможно, певичка могла бы вывести меня в безопасное место. Пение шло с большой поляны среди деревьев. Я остановился под раскидистой ольхой, опёршись на ствол. Вместе с вытекающей кровью меня покидали силы.То, что я увидел, удивило меня. По поляне бродил детёныш минотавра. Маленькая девочка в красно-белом платье мирно собирала цветы, наслаждаясь чудесной погодой.- Эй! – Я сам испугался своего резкого хрипа.Минотавр вздрогнул и оглянулся на меня. Она приблизилась к границе света и тени от листвы.- З-здравствуйте…Я кивнул и дружелюбно улыбнулся. Дитя окинуло меня взором.- Дяденька, вы ранены?- Немного. – Я почувствовал, как у меня начали подкашиваться ноги.-Подождите! Я приведу взрослых! – Девочка бросила собранные цветы и побежала куда-то.Призрачная надежда стала более отчётлива и реальна. Если я дотяну до прихода помощи, то буду спасён. Через несколько минут в глазах начало темнеть, я скатился по стволу дерева и осел на землю. Тошнота усилилась и, казалось, я был готов выплюнуть собственные внутренности. В последние секунды светлого ума я услышал знакомый детский голос.- Он здесь!Чьи-то могучие руки схватили меня и взвалили на широкие плечи. Сознание окончательно покинуло меня.В болезненной дрёме я увидел себя в пространстве, где был только чёрный пол и плотный белый туман. Какие-то смутные тени бродили в нём, то приближаясь, то отдаляясь. В зависимости от этого во мне возникало то спокойствие, то страх. Тени имели странные формы, это были вытянутые столбы с различными предметами на вершинах. На каких-то столбах были рога, а на других непонятные фигуры. От этого бредового видения меня оторвало холодное прикосновение к моему лбу.Поднять веки было тяжело, но я это всё-таки сделал. Надо мной навис взрослый минотавр. Судя по фигуре и одежде, это был мужчина. Он осторожно прикладывал к моему лбу кусок материи, смоченный холодной водой.- Не вставай. Ты ещё слишком слаб.Я хотел поблагодарить зверя за спасение, но язык словно прилип к нёбу. Меня терзал адский голод и жажда. Видимо, спаситель заметил это.- Я принесу обед. – Минотавр удалился из комнаты.Я стал осматривать помещение. Это была скромная комната. Очевидно, вся мебель была самодельной. Тумбочка возле койки, скамейки с широким столом, шкаф в углу комнаты, всё это выглядело грубо и вместе с тем как-то уютно. Моя кровать стояла рядом с большой каменной печью. Пол комнаты был дощатым, а стены бревенчатыми. Свет, проникающий сквозь слюдяные окна, приобретал оранжевый оттенок, что хорошо дополняло атмосферу скромного уюта.Вскоре появился минотавр с тарелкой супа. Он сел на табурет рядом и принялся кормить меня. Я был слишком слаб, чтобы даже взять в руки ложку.

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