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Стихи

Во имя власти!

Мой остров Крит - для многих Смерть!
Мой Минотавр всегда со мною.
Не стали б этого терпеть,
Когда б могли пойти войною...

Смеюсь над трусостью врагов!
Их оправдания нелепы.
Вновь корабли от их брегов
Плывут, отчаяньем свирепы.

Но в дань заложников везут.
Я их отправлю на закланье!
Меня они все проклянут,
Мне безразлично их стенанье.

Я Минос, царь. Всегда я прав.
Сам Дионис со мною дружен!
Он мне открыл секреты трав.
Ему я друг и вечно нужен.

Мне Минотавра подарил,
Я Дионису благодарен.
Он лабиринт мне сотворил.
Мой Зверь гуляет в нём. Коварен!

Во имя власти приведу
Я жертвы на закланье Зверю.
Родился многим на беду!
Короткий срок им всем отмерю.

Мой Минотавр непобедим!
И это для меня - признанье.
Курений вьётся плавно дым,
Идут невольники в закланье.

Пусть плачут. Мне врагов не жаль!
Родители простились с ними,
Переживут свою печаль.
Что ж быть трусливыми такими?!

Эллады дети гибнут вновь,
Родители их все предали.
Пусть льётся жертвенная кровь!
Врагов умножу я печали!

Возможно, странным я кажусь,
Но тем, кто не познал всевластья.
Я в мире этом задержусь
Для достиженья злого счастья!

Мне тайны, Дионис, открой.
Врагам же - в Тартаре гореть!
Мой Минотавр, да станет мной.
Мой остров Крит для многих - Смерть!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:02
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:02 by ЭвиллсПросмотров: 164Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Дионис минотавр лабиринт царь жертвы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:26
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Комментариев: 2 659
Почему то всегда было жалко Минотавра, а не его жертв...
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#2 написал: Lynx
Сегодня, 17:46
+2
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Эх, старинные мифы, как я их раньше обожала. Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 19:03
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Публикаций: 2
Комментариев: 732
Цитата: Эвиллс
Почему то всегда было жалко Минотавра, а не его жертв...

Может быть потому, что он был создан в единственном экземпляре? В отличии от тех, кто норовил в него ножиком ткнуть.
Плюс
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: Макарыч
Сегодня, 19:32
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Свидетелей противоправных действий гр.Минотавра прошу пройти для составления протокола.
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Зарегистрирован: 4.04.2017
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