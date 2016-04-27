Во имя власти!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 164 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 17:02 by

Мой остров Крит - для многих Смерть!Мой Минотавр всегда со мною.Не стали б этого терпеть,Когда б могли пойти войною...Смеюсь над трусостью врагов!Их оправдания нелепы.Вновь корабли от их бреговПлывут, отчаяньем свирепы.Но в дань заложников везут.Я их отправлю на закланье!Меня они все проклянут,Мне безразлично их стенанье.Я Минос, царь. Всегда я прав.Сам Дионис со мною дружен!Он мне открыл секреты трав.Ему я друг и вечно нужен.Мне Минотавра подарил,Я Дионису благодарен.Он лабиринт мне сотворил.Мой Зверь гуляет в нём. Коварен!Во имя власти приведуЯ жертвы на закланье Зверю.Родился многим на беду!Короткий срок им всем отмерю.Мой Минотавр непобедим!И это для меня - признанье.Курений вьётся плавно дым,Идут невольники в закланье.Пусть плачут. Мне врагов не жаль!Родители простились с ними,Переживут свою печаль.Что ж быть трусливыми такими?!Эллады дети гибнут вновь,Родители их все предали.Пусть льётся жертвенная кровь!Врагов умножу я печали!Возможно, странным я кажусь,Но тем, кто не познал всевластья.Я в мире этом задержусьДля достиженья злого счастья!Мне тайны, Дионис, открой.Врагам же - в Тартаре гореть!Мой Минотавр, да станет мной.Мой остров Крит для многих - Смерть!

Ключевые слова: Дионис минотавр лабиринт царь жертвы авторский стих

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