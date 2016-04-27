Во имя власти!Мой остров Крит - для многих Смерть!
Мой Минотавр всегда со мною.
Не стали б этого терпеть,
Когда б могли пойти войною...
Смеюсь над трусостью врагов!
Их оправдания нелепы.
Вновь корабли от их брегов
Плывут, отчаяньем свирепы.
Но в дань заложников везут.
Я их отправлю на закланье!
Меня они все проклянут,
Мне безразлично их стенанье.
Я Минос, царь. Всегда я прав.
Сам Дионис со мною дружен!
Он мне открыл секреты трав.
Ему я друг и вечно нужен.
Мне Минотавра подарил,
Я Дионису благодарен.
Он лабиринт мне сотворил.
Мой Зверь гуляет в нём. Коварен!
Во имя власти приведу
Я жертвы на закланье Зверю.
Родился многим на беду!
Короткий срок им всем отмерю.
Мой Минотавр непобедим!
И это для меня - признанье.
Курений вьётся плавно дым,
Идут невольники в закланье.
Пусть плачут. Мне врагов не жаль!
Родители простились с ними,
Переживут свою печаль.
Что ж быть трусливыми такими?!
Эллады дети гибнут вновь,
Родители их все предали.
Пусть льётся жертвенная кровь!
Врагов умножу я печали!
Возможно, странным я кажусь,
Но тем, кто не познал всевластья.
Я в мире этом задержусь
Для достиженья злого счастья!
Мне тайны, Дионис, открой.
Врагам же - в Тартаре гореть!
Мой Минотавр, да станет мной.
Мой остров Крит для многих - Смерть!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:02
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:02 by ЭвиллсПросмотров: 164Комментарии: 4
Ключевые слова: Дионис минотавр лабиринт царь жертвы авторский стих