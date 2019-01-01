Лицо

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

TateLangdon Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:11 by

Моя бабушка волевая и грозная женщина, «за словом в карман не полезет». Несмотря на свои семьдесят три года она была вполне бодрой и всегда в здравом уме. Толпившись вместе с ней на кассе гипермаркета, единственного ближайшего к нашей деревне, она со злостью пихнула женщину средних лет, которая пыталась пролезть вперед, апеллируя тем, что у нее всего лишь бутылка кефира и хлеб.Возможно, в иной день моя бабушка саркастично отозвалась бы в адрес этой нахалки или вовсе промолчала бы. Но не сегодня.- Как вы достали! Что вам в городе своем не сидится?! Покойник у нас дома! – Кричала бабушка Валя. – Это у вас на вскрытие да похороны сразу, а у нас здесь трупы в доме лежат, прежде чем в землю опуститься!Магазин погрузился в звенящую тишину сразу же после слов бабушки Вали. Женщина в пальто с кефиром и булкой молча отступила, и мы прошли свою очередь.Я довезла тетю Валю до дома, стараясь занять ее непринужденной беседой, которую она вполне активно поддерживала.Зайдя в дом, я уловила сильный аромат шалфея. Этот аромат скрывал иной запах.В общей комнате я узнала повзрослевшее розовое личико своей племянницы Даши. За чашкой чая мы разговорились об ее успехах в школе. Я понимала, что мы обе стараемся обходить тему смерти Алисы стороной.Бабушка Валя долгое время ходила по кухне, суетясь, не зная, что взять с собой в кафе.- Я очень жалею, – вдруг слезно выпалила Даша.- О чем?- Я показала ей это фокус. Наверно, он свел ее с ума.Я не придала серьезного значения словам племянницы, и ободряющее похлопала по плечу.- Как мне жить с этим? – тихо, подавляя ком в горле, взмолилась Даша.На этот раз я поняла, что это очевидная детская моральная травма.- Что за фокус, Дашуль?- Я показала ей лицо.- Какое лицо?- В наших социальных сетях в одном «паблике», посвященной японскому фольклору была статья о том, что есть способ проверить насколько ты плохой человек, и что тебя ждет после смерти. Ад или рай.- И как же?- Когда солнце садится, но еще не совсем темно, надо выйти в поле или лес и три раза сказать: «Лицо приди, о грехах расскажи». Ровно в полночь лечь спать лицом к свету. Тогда во сне ты увидишь свои грехи и поймешь, как можно их искупить и больше не повторять. Писали, что лицо это приходит ночью и шепчет тебе на ухо все твои грехи. А ты в глубоком сне все это проецируешь в сновидения.- Даш, ну вы же взрослые уже…- Это правда!Я склонила голову, не в силах подобрать нужные слова. Даша заплакала, дополнительно разочарованная тем, что я ей не поверила.Я кивнула и морально настроила себя к долгому разговору с племянницей о том, что люди накладывают на себя руки по разным причинам, понятным только им самим.- Мы воровали иногда в нашем магазине. Чипсы и мармелад. Но не могла же она из-за этого…Я постаралась успокоить племянницу и убедить ее в том, что ничьей вины здесь нет. Хотя я сама была не до конца уверена в этом.Спустя некоторое время, после пары кружек с заваренной ромашкой, Даша успокоилась и уснула в своей комнате с наушниками в ушах. Музыка успокаивала ее. Я вышла на крыльцо и закурила. В какой-то момент я отчетливо вспомнила, как пряталась за домом от бабушки в шестнадцать лет и курила втихушку, а при каждом шорохе вздрагивала и выбрасывала сигарету. Тогда я потратила много денег на это, хоть и покупала сигареты поштучно.Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и двор освещал тусклый нежно-розовый свет. Я оглядела двор и вгляделась в густо посаженые кусты крыжовника напротив.- Лицо приди, о грехах расскажи, – сама не зная зачем, я прошептала это так тихо, что даже стоящий рядом человек бы не разобрал моих слов.Я пристально всматривалась в самый большой куст, вокруг стремительно темнело. Возможно, я долго стояла на том крыльце, но двор погрузился во тьму буквально за считанные минуты. В какой-то момент я уловила что-то белое среди ветвей. Затем послышался шорох.Сзади резко распахнулась дверь. Я вздрогнула. На крыльцо вышла бабушка, держа в руках тарелку с объедками рыбы, оставшейся с ужина.- Нура! – крикнула бабушка Валя. Из того самого куста выскочила большая белая пушистая кошка. В последний раз я видела ее еще совсем маленькой, я заметила у нее округлившийся живот.- Вы подкармливаете ее?- Да. Привыкла она к нам, – ласково отозвалась бабушка Валя, в ее голосе слышалась сильная усталость. – А чего? Она теперь активно кушает.Кошка подбежала, и бабушка погладила ее.- У нас ровно в восемь ужин, да, Нурочка?Бабушка молча удалилась, а Нура принялась активно лакомиться своим ужином.Я достала вторую сигарету. На крыльце загорелся свет, тетя Валя включила его изнутри. Повернувшись ко двору, я застыла на месте. Среди кустов я отчетливо увидела белое лицо смотрящее прямо на меня. У него было большие глаза, занимающие большую часть лица, носа и рта практически не было видно, но две маленькие дырочки по центру давали мне понять, что это ноздри. Только оно. Белое лицо, торчащее из кустов. Ни тела, ни шеи, ни рук и, тем более, ног я не видела. Я не в силах была оторвать от него глаз и чувствовала огромный нарастающий крик ужаса внутри меня. Не могли шевелиться даже мои пальцы, настолько я оцепенела.Нура, сидящая практически у меня в ногах, довольно мяукнула, и я, не помня себя, влетела в дом, плотно закрыв дверь. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что жестоко поступила с кошкой и выглянула в окно во двор. Нура же сидела на перилах и вылизывалась. В кустах не было видно никакого лица.Я ошарашенная вернулась в комнату, по пути встретив бабушку. Она не удивилась моему виду и расспрашивать ни о чем не стала. Я зашла на кухню, включила телевизор и открыла вино, запасенное для поминок.В ту ночь я не заснула. И полноценно спать не могла еще очень долго. Меня мучили жуткие кошмары. Я видела это лицо в своих снах снова и снова, оно приближалось и отдалялось от меня. Оно не выражало никаких эмоций. Это было просто лицо, словно нарисованное неумелым ребенком на белом листке бумаги. Затем во снах ко мне начали приходить события прошлого, те события, о котором в глубине души я сильно жалела. А особенно меня мучила моя одноклассница Лиза, которой я со злости сломала нос, за то, что та слишком обильно, как мне тогда казалось, общалась с моим парнем. Она приходила ко мне во сне и собственной рукой ломала себе нос с ужасным хрустом, потом, улыбаясь, «возвращала» его на место.Я написала ей в социальной сети. Написала небольшое письмо, в котором просила прощения. Она прочитала его, но не ответила и, наверное, посчитала меня пьяной, потому что с момента событий прошло больше пятнадцати лет. Больше Лиза не ломала себе нос в моих снах, ее больше не было.На поминках я всячески старалась не думать и не вспоминать об этом. Даша не оставляла попытки убедить меня в том, что лицо существует. Но я упорно отрицала данную аномалию. И даже приводила в пример разные выдуманные мной теории об обычной галлюцинации, которой могут быть подвержены абсолютно разные люди. Я говорила и другие убедительные отговорки. И вскоре я достучалась до нее. Ведь скажи ей правду. Даша бы жила с остатком вины всю оставшуюся жизнь. Я не могла так сильно травмировать ее психику и потерять вторую племянницу. Это было бы моим самым ужасным грехом.

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