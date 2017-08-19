Перед Неизведанным. История Вторая: Выход в тени

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 11:24

Причина: Изменён раздел.

I Love Creepypasta Просмотров: 94 Комментарии: 2 +4 Вчера, 10:53 by

Входная дверь квартиры открылась, и Виктор вошел в помещение. Он разделся и включил свет. Комната озарилась тускло-желтым светом. Виктор прошел по коридору к дубовой двери в комнату. Войдя в нее, он подошел к лампе, включил ее, после чего достал из сумки несколько папок с документами и небрежно бросил их на стол. Он сел на кресло, достал ручку и начал заполнять бумаги.Так он сидел почти час, пока не раздался звонок телефона. Мужчина оторвался от бумажной волокиты и взял трубку.— Алло, Виктор? — послышался женский голос.— А кто еще? — с наигранным интересом произнес мужчина.— Слушай, можно кое-что тебя спросить? — спросила женщина немного обеспокоенным голосом.— Валяй! — ответил Виктор, взмахнув свободной рукой.— Ты свободен? — голос женщины поменялся в тоне с взволнованного в игривый.— Что-то случилось? — поинтересовался мужчина. Он немного приподнялся на кресле.— Да нет, просто я нашла у себя в холодильнике немного вина, и я подумала, может, ты сможешь ко мне приехать?— Ева, сейчас первый час ночи, — с неким недоумением сказал Виктор.— Ну и что? Будто ты не можешь приехать ко мне!— Слушай, я еле-еле выпросил у начальства написать отчет дома. Завтра утром он должен быть уже у главврача. Я очень и очень занят, поэтому я приехать ни в коем случае не смогу!— Да что случиться, если ты не напишешь? Тебя же не уволят! — жалобно пробормотала Ева.— Да, не уволят. Зато лишат премии, — ответил Виктор. Он уже начинал нервничать, так как не любил обсуждать проблемы на работе.— И? Что же будет не так? — поинтересовалась Ева.— Все будет не так. Я налоги выплачивать не успеваю, эти деньги мне очень нужны! — раздраженно пробормотал Виктор.— Да ладно, можешь взять в долг. У меня, например.— Нет, спасибо, Ева. Мне нужно работать.Виктор бросил трубку. Он почесал щетину, положил ручку, встал с кресла и направился в туалет. Проходя по коридору, Виктор краем глаза заметил странный темный силуэт возле большого шкафа-купе. Мужчина остановился. Он оглядел весь коридор, но ничего подозрительного не обнаружил. Виктор решился подойти к шкафу, открыл дверцу, но внутри ничего не обнаружил. Виктор, еще раз осмотрев комнату, убедился, что никого в квартире нет, и только после этого он зашел в уборную.Спустя некоторое время, Виктор вышел оттуда и зашагал в комнату, но вновь заметил темный силуэт, похожий на тень. Мужчина обернулся. Силуэт исчез. Виктор посмотрел на пол и увидел, что его тень падала в совершенно иную сторону. Вернувшись в комнату, Виктор развалился на кресле, хрустнул плечевым суставом и продолжил писать отчет.Невольно, мужчина бросил взгляд в сторону и вновь увидел таинственное странное пятно. Повернувшись полностью, ничего такого он опять не увидел.«Кажется, я очень сильно устал... Чертова гипнагогия!» — подумал Виктор, натирая виски.Несмотря на это, мужчина продолжил писать отчет. Он громко зевал, после чего заметил, что начал делать нелепые ошибки. Чтобы избежать грязи в документах в дальнейшем, Виктор взял листок А4 и стал писать весь текст там. Он планировал потом переписать все в документ, но уже без ошибок.Усталость с каждой минутой усиливалась, от постоянных потираний глаза начали слезиться, мозг плохо соображал. Виктор посмотрел на часы — 01:54. Он встал с кресла и пошел на кухню, где заварил самый крепкий кофе, который смог найти у себя в ящике, а потом вернулся опять к работе.Спустя какое-то время, будучи более бодрым благодаря кофеину, Виктор смог успешно закончить писать отчет. Он победно поднял руки вверх и прошипел: «Да!». Виктор сложил бумаги в папку, после чего засунул это все в сумку. Виктор прошелся по всей квартире, выключив везде свет, и только после этого он упал на кровать и почти моментально уснул.Когда раздался громкий звон будильника, Виктор резко вскочил с постели. Через минуту, когда он окончательно пришел в себя, Виктор сходил в ванную, где умылся и почистил зубы. Он схватил сумку, оделся и выбежал на улицу.Сев в автобус, он устроился на самом дальнем сидении, прижался к окну и закрыл глаза, размышляя о предстоящем рабочем дне. Открыв глаза, Виктор увидел где-то в окне темную фигуру без каких-то четких очертаний - просто черный силуэт.«Опять что ли?» - подумал Виктор, приподнялся и посмотрел в окно. До его остановки оставалось совсем немного, поэтому Виктор вынуждено встал со своего места и прошел к выходу из автобуса.Успешно сдав отчет, добросовестно отработав, Виктор и не заметил, что уже наступил вечер. Вернулся он домой также поздно, как и вчера. Посмотрев на помятый календарик, висящий на двери в кладовую комнату, мужчина увидел, что сегодня уже пятница — последний рабочий день. Виктор даже и не заметил, что будни подошли к концу, что приятно удивило его.Мужчина включил компьютер и долго сидел за ним, читая различные новости и параллельно просматривая сериалы. Внезапно послышался какой-то странный хлопок. Виктор посмотрел в сторону, после чего бросился в коридор. Он оглядел всю квартиру и понял, что на кухне взорвалась лампочка. Виктор включил фонарик на телефоне и стал искать осколки от лампы.Лампочка разлетелась вдребезги — весь пол кухни был усеян маленькими горячими осколками стекла. Виктор уже сталкивался со взрывами лампочек, но чтобы ее так разнесло? Виктор смог найти осколки даже в раковине. Неужели настолько большой скачок напряжения?Мужчина пошел в кладовую, чтобы там отыскать запасные лампочки. Проходя мимо комнаты, боковым взглядом он вновь приметил таинственную темную фигуру. Он не стал обращать на нее внимания, зашел в кладовую и скрылся там на очень долгое время. Спустя несколько минут, Виктор смог найти лампочки в запыленном ящике. Он вышел из кладовки и направился на кухню.Лампочка наконец-то вкручена, и Виктор подошел к выключателю. Нажав на него, вновь раздался хлопок и кухню на мгновение озарил яркий белый свет. Виктор подскочил и выругался матом, осознав, что лампочка вновь лопнула. Мужчина вернулся в комнату, сел за компьютер и начал искать информацию в интернете.Внезапно подул сквозняк. Виктор замер.Он отчетливо помнил, что не открывал ни одного окна в квартире. Мужчина оглядел комнату, но открытых окон не было. Дуло не отсюда, а откуда-то с коридора. Виктор встал и медленными шагами направился к коридору. Он высунул голову через дверной проем и с ужасом увидел, что входная дверь была открыта нараспашку. Мужчина резко дернулся с места и подбежал к двери. Виктор хлопнул дверью, но дверь не закрылась. Взглянув на дверной замок, Виктор увидел, что ригель был выдвинут...Он с ужасом осознал, что дверь была «закрыта». Он повернул ключом в замочной скважине, убрав ригель и закрыв дверь. Он еще раз покрутил ключом и, убедившись, что дверь закрыта, бросился на кухню. Только он преступил порог, как тут же в его палец вонзился осколок от второй лопнувшей лампочки. Зашипев, Виктор аккуратно начал шагать к ящику, где он хранил ножи. Шел он близко к стене, всячески стараясь не касаться большого скопления осколков, однако, как мужчина не старался, ступни все равно резали маленькие стеклышки.Он смог добраться до заветного ящика, вытащил оттуда большой зубчатый хлеборезный нож и начал двигаться обратно. На полу оставались небольшие следы крови. Терпя боль, Виктор прошел к коридору, стиснув зубы. Но стоило ему сделать несколько движений, как где-то в комнате раздался шум. Будто что-то упало. Виктор смог выбраться в коридор и начал медленно идти к комнате. Рука очень сильно напряглась, лицо истекало потом. Виктор поднял нож высоко над собой в любой момент готовясь нанести удар. Он набрал в грудь воздуха и, словно робкий заяц, заскочил в комнату.Пусто.Только сумка упала на пол. Виктор с облегчением выдохнул. Он резко обернулся взмахнув ножом. Перед ним стоял шкаф, на котором отображалась его собственная тень. Он расслабился и еще раз выдохнул, огляделся, но посмотрев на шкаф вновь тень исчезла. Виктор вновь замер на месте. Рука вновь сжала хлеборезный нож железной хваткой. Виктор сглотнул ком в горле и громко спросил:— Кто здесь?Вновь подул сквозняк. По комнате разнесся тихий шепчущий звук «Сщииууу». Внезапно, холодные руки обхватили ноги Виктора. Тот невольно по-девчачьи взвизгнул и подпрыгнул, размахивая ножом из стороны в сторону. Мужчина посмотрел на пол, но увидел лишь свою тень. На этот раз он решил не сводить взгляда с тени. Сквозняк дунул еще раз, и Виктор немного поёжился.Он хромая выбежал в коридор, продолжая следить кровью на полу, и вновь обнаружил входную дверь открытой. Мужчина оглядел комнаты, после чего натянул на босые ноги ботинки и выбежал в подъезд.***В дверь громко постучали. Женщина повернула ключом в замочной скважине и в квартиру ворвался Виктор.— Спасибо, Ева, огромное спасибо! — начал Виктор, обхватив Еву за плечи.— Тише! Роберт может проснуться! — зашипела Ева, скинув руки Виктора с плеч.— Роберт?!— Это тот, кто вчера, в отличие от некоторых, был не занят.— Не важно, я здесь совсем не поэтому!Ева сразу заметила, что с Виктором что-то не так. Он был очень дерганным, раздраженным и даже напуганным. Женщина попросила Виктора пройти на кухню.Виктор уже направился на кухню, но Ева злобно зашипела:— Придурок, хотя бы обувь сними!Мужчина послушался, стянул с себя обувь и обнажил окровавленную пятку. Виктор сел за кухонный стол и нервно оглядывал люстру.— Зачем пришел? — спросила Ева.— У меня в квартире творится какая-то жесть... — пролепетал Виктор, продолжая боязно осматривать потолок кухни, — Сначала взорвалась лампочка, я поменял, вторая тоже взорвалась! Потом что-то упало на пол, а потом я увидел, что у меня дверь в квартиру открыта!— Может, ты просто забыл закрыть дверь? — едко отозвалась Ева.— Да в том-то и дело, что нет. Дверь открыта, но вот эта металлическая хрень была выдвинута! Это значит, что я закрывал дверь! Мне кажется, что кто-то проник ко мне в квартиру.— Почему ты не обратился в полицию?— Я...Виктор замолк. Все-таки, не сообщать это полиции — странный поступок. Мужчина не знал, как себя оправдать, поэтому виновато опустил голову, продолжая подёргиваться.Ева видела не самое лучшее состояние Виктора. Она знала Виктора как человека, который почти никогда не поддается панике. Здесь же она видела совершенно иного человека.Видимо, пугает Виктора совсем не взрыв лампочек...— Может, мы пойдем и проверим? — предложила Ева.— Что? Да никогда в жизни! — зашипел Виктор — Сегодня я туда точно не вернусь!— А вдруг он украл твои документы? Ценные вещи? Об этом ты не думаешь?— Плевать! В эту квартиру я не пойду!Женщина вздохнула.— Окей, давай тогда обратимся в полицию? Они осмотрят квартиру и в случае чего заведут дело на взломщика,— предложила Ева.Эта идея уже понравилась Виктору, но он всё ещё продолжал себя странно вести. Он, немного поразмыслив, резко встал со стула и прошел в холл.Женщина ринулась за ним, а Виктор медленно вышел в подъезд.***— Ладненько, мы можем провести обыск только в вашем присутствии, — сказал следователь.— Что? А это обязательно? — испуганно пролепетал Виктор.— Ну, вообще-то, да. Это обязательно.— Слушайте, может, вы сами осмотрите квартиру? Загляните во все ящички, посмотрите там. Все же будет согласовано!— Как вам сказать-то? Во-первых, мы не знаем, где у вас что лежит...— Так я же скажу, где что лежит.— Ну, хорошо. Тогда, давайте, чтобы каких-то проблем потом не возникло, вы распишитесь на какой-нибудь бумажке, мол, все согласовано.Полицейский вытащил из кармана помятый длинный чек из магазина, а потом залез в машину, где в бардачке обнаружил покусанный карандаш. Он выдал это все Виктору, а тот накарябал непонятный крючок, после чего вернул бумажку обратно полицейскому. Он положил ее в карман, после чего направился в подъезд.Следователь поднялся по лестнице на второй этаж и обнаружил настежь открытую дверь. Квартира была вся в темноте, поэтому полицейский вытащил небольшой фонарик и посветил внутрь.Он переступил порог и стал осматривать комнаты. На стене следователь нащупал выключатель и включил свет.Тусклый свет озарил комнату и следователь убрал фонарь обратно в карман. Полицейский осмотрел все комнаты, однако, кроме разбросанных на полу бумаг, он ничего не обнаружил.В квартиру заглянул оперуполномоченный.— Ну? Как? — поинтересовался он у напарника.— Чисто. Следов проникновения нет, важные документы на месте, техприборы тоже... Единственное - это дверь...— А что с дверью?— Сам погляди!Оперативник посмотрел на дверь и очень сильно удивился. Он осмотрел дверной замок с разных сторон и сам себе сказал:— Зачем злоумышленнику надо было закрывать дверь, открытую настежь?— То есть?— Ну, ригель высунут. Значит, дверь закрывали на ключ. Почему же она открыта?— Именно. Нужно отталкиваться от этого вопроса, а не от того, почему дверь закрыли после открытия.— Хочешь сказать, что закрытую дверь открыли без всяких проникновений?— Видимо, да.***Полицейские вышли из подъезда и подошли к мерзнущим под холодным зимним ветром Виктору и Еве. Следователь, словно робот, спокойным и мрачным голосом проговорил:— Взлом, скорее всего, действительно произошел, однако пока неизвестно как. Кражи произведено не было, все важные документы на месте. Можете убедиться в этом сами.Виктор тяжело выдохнул и вытер пот со лба, после чего все же собрался с силами и направился в квартиру.Он робко зашёл в холл, осмотрел каждый угол, открыл все ящики, но не обнаружил пропаж.Виктор осторожно прошел к себе в комнату и подошёл к лежащим на полу документам.Мужчина поднял бумаги и обнаружил среди кучи небольшую книжку.Виктор прочёл заголовок: «Большой список иллюзий». На твердой белой обложке, под заголовком, красной ручкой было написано: «Прочитай».Открыв книгу, перелистнув несколько страниц, Виктор увидел содержание. Несколько пунктов были обведены все той же красной ручкой, а рядом были нарисованы кривые вопросительные знаки.На последней странице книги красной ручкой было написано: «Это не иллюзии».Виктор не помнил, что когда-либо рисовал что-то в этой книге. Нужна она была ему для работы с пациентами, чтобы выявить «сбои» головного мозга. Неужели злоумышленник забрался в квартиру только для того, чтобы обвести какие-то термины в книжке?— Однако, долго тебя не было, — раздался чей-то голос.Виктор застыл на месте...Взломщик... Он всё ещё здесь...Он медленно обернулся к стене на которую отображалась его тень. Внезапно, Виктор с ужасом увидел, как силуэт медленно поднимает руку. Мужчина сглотнул ком в горле и чуть поближе подошел к стене.— Да что ты такое?— прошептал Виктор.— Что я такое?— переспросила тень. Виктор еще больше ужаснулся, когда в голосе тени он распознал свой собственный голос, — Я - твоя тень.Внезапно, Виктор почувствовал, как холодный пальцы зажали его подбородок. Он опустил взгляд вниз и увидел черную, как смоль, полупрозрачную руку. Перехватило дыхание, ноги задрожали в судороге. Виктор ощутил холодное дыхание и вновь поднял взгляд. Абсолютно пустое черное лицо.Виктор стиснул зубы и зажмурился. «Тень» осмотрела лицо мужчины. Внезапно раздался скрип двери, и в комнату вошла Ева и следователь. Виктор разжал челюсть и больше не чувствовал холодных пальцев «тени». Он открыл глаза и увидел стену, на которой не было никаких теней.Виктор посмотрел на вошедших с глазами полных недоумения. Еще с большим недоумением он посмотрел на свою тень, которая отбрасывалась на пол, но никак не на стену.— Ну, как? Точно ничего не украли? — спросил полицейский.— Ничего... — прошептал Виктор.— Это хорошо. Ладно, будем разбираться с этим взломщиком. До свидания!Полицейский вышел из квартиры. Ева косо взглянула на все еще шокированного Виктора, а тот больше не мог выдавить из себя слова.— Ладно, Вик, скоро утро. Мне пора... — Ева очень протяжно прозевала, — Пока!Женщина направилась к выходу из квартиры, а Виктор все еще оставался неподвижным. Он никак не мог осмыслить все то, что с ним произошло. Внезапно, силуэт вернулся.— Выглядишь не самым лучшим образом, дружок! — саркастично заявила «тень».Виктор почувствовал, что больше не в силах стоять на ногах. Голова жутко болела. Он закатил глаза и громко простонал, после чего упал на пол.***Проснулся Виктор достаточно поздно. Когда он встал, был уже обед. Очнулся он у себя в постели. Мужчина осмотрел комнату, однако не обнаружил стопку бумаг с книжкой, что вчера положил на стул.Мужчина выбежал в коридор и обнаружил входную дверь закрытой на ключ. Неужели это все дурной сон? Виктор вернулся в комнату и начал судорожно искать ту самую стопку, где лежала исписанная красной ручкой книжка. Нашел он ее в самой верхней полке в шкафу. Он полистал ее, убедившись в том, что все надписи были на месте. Все-таки не сон. Что же это такое было? Виктор вновь бросил взгляд на стену, откуда вчера вылез его теневая копия.«Может, мне эта тень привиделась?» — подумал Виктор.Он решил выпить немного кофе, чтобы получше взбодриться, однако пройдя на кухню он увидел, что пол был засыпан осколками от лампочки. Тут же Виктор вспомнил о ране на ноге. Он присел на стул, поднял ногу и осмотрел рубцы на коже.Немного подумав, он схватил швабру и сгрёб все осколки на совок. Виктор выкинул всё в мусорку, после чего со спокойной душой приступил заваривать кофе. Произошедшее ночью не давало покоя Виктору, он все больше и больше думал об этом, никак не мог выкинуть у себя из головы это. Выпив кофе, мужчина не почувствовал прибавившейся бодрости. Он потер глаза, после чего вернулся в комнату. Он еще раз осмотрел все стены, убедившись, что ничего странного не происходит.***Солнце ярко освещало городскую аллею, по которой медленно шагал Виктор с рюкзаком на спине. Он осматривал каждую сторону, пытаясь приметить таинственный силуэт, как в тот раз в автобусе.Подул ветер, голые ветки деревьев затрещали. Виктор приостановился и посмотрел вдаль, где располагалась автострада. Обычно, в выходные людей больше, чем автомобилей, но эта суббота была исключением: на аллее не было практически ни души, когда на дороге образовывалась большая пробка.Наконец Виктор дошел до небольшого ресторанчика, где устроился рядом с окном. Из рюкзака он достал ноутбук, поставил его на стол и подключил к бесплатному Wi-Fi.В поисковик Виктор набрал свой вопрос: «Живые тени. Что это такое?». Ему показали несколько романов, музыкальных клипов, статью про тени на википедии и многое другое, что не соответствовало тому, что хотел узнать Виктор. Однако, листая вниз ссылки, мужчина приметил одно знакомое слово: «Гипнагогия». Он тут же кликнул на ссылку, однако это оказалась какая-то очередная книжка. Несмотря на это, описываемые на открытой странице события соответствовали тому, что произошло прошедшей ночью.Однако, стоящей информации Виктор не смог почерпнуть из этой книжки, поэтому он решил завить более конкретный вопрос.«Теневой Человек».Тут же, первой ссылкой выплыла статья в Википедии и несколько сайтов, посвященных паранормальщине. Первым делом мужчина проверил статью на Вики, откуда получил более точные ответы:«Теневые люди являются следствием сонного паралича. Также, множество людей, употребляющих метамфетамин также наблюдают данное явление. Некоторые ученые объясняют феномен Людей-Теней парейдолией — эффект, который заключается в видении отчетливые формы присущие одушевленным объектам в неживых».Виктор оторвался от чтения, посмотрел в окно и начал размышлять:«Ни паралича, ни приходов у меня не было. Да и парейдолией это быть не может, ведь... Тень же не умеет говорить?»Мимо проходила официантка, которую Виктор остановил с фразой:— Мисс, присмотрите за моим местом, пока я отлучусь ненадолго.Мужчина встал с места и направился в туалет. Зайдя в комнату, он сразу же подошел к раковине, открыл кран, намочил руки и умыл лицо. Подняв взгляд, в отражении он увидел тень.Виктор ошарашенно обернулся, посмотрев на стену. Тень все также недвижимо осталась на месте. Мужчина вытер рукавом лицо и пробормотал:— Да что тебе надо?— Я — твоя тень.Виктор не понял, к чему была эта фраза, однако, оглядевшись, мужчина выбежал из уборной и бросился к своему столику. Он захлопнул крышку ноутбука, положил его в портфель, после чего выбежал из ресторана.Мужчина пробежал несколько метров, пока не вернулся на пустую аллею.Внезапно, ноги что-то обхватило. Виктор попытался оторвать ноги от земли, но не смог. Он посмотрел вниз и увидел, как теневые руки обхватили его ступни.— Куда ты бежишь? Я — твоя тень, — раздался голос.Виктор пригнулся, ударил кулаком по рукам, тем самым ослабив хватку и ринувшись прочь с аллеи. Мужчина пробежал к автостраде, оглянулся по сторонам и убедившись, что машин нет, он перебежал дорогу. Из стены появились еще руки, которые обхватили голову Виктора, вновь шепча ему на ухо:— Куда ты бежишь? Я — твоя тень!В этот раз, Виктор смог вырваться из хватки без проблем, после чего побежал дальше. Он забежал в спальный район, где к его счастью, людей было много — в основном это были дети, играющие на площадке.Виктор бросился к подъезду и судорожно набрал код, после чего оказался внутри здания. Он пробежал два этажа вверх, встретив парочку пьяниц, ошивавшихся возле мусоропровода. Подбежав к нужной двери, Виктор начал бешено нажимать на кнопку дверного звонка, пока дверь не открылась и на пороге не оказалась Ева.Мужчина очень тяжело дышал, глаза его были широко открыты, и Ева сразу поняла в чем дело. Она впустила Виктора в квартиру, а тот громко заговорил:— Я кажется понял, в чем дело!Выглядел Виктор не самым лучшим образом, будто совсем окончательно обезумел. Он вытащил из портфеля ноутбук, разложил его на столе, стоящем на кухне. Он открыл его крышку, после чего начал судорожно кликать по клавиатуре и мышке.— Что происходит? — обеспокоенным голосом пробормотала Ева.— Я узнал, что происходит! Оно никогда не появляется при паре людях! — отозвался Виктор.— Оно?— Да! Это тень!Ева окончательно убедилась в том, что Виктор поехал крышей. Она подошла к нему поближе, схватила его за лицо, повернула к себе и ощупала его потный лоб. Несмотря на очень странное поведение, температура у Виктора была вполне нормальная. Ева попыталась пощупать пульс, однако мужчина вскрикнул:— Что ты делаешь?— Встречный вопрос, Виктор! Что ты делаешь?!Мужчина толкнул руку Евы в сторону и что-то буркнул, после чего встал со стула. Он явно был очень напряжен: руки сжались в кулаки, глаза стали еще шире, пот стал обильнее идти.Ева тоже напряглась. Она понимала, что Виктор сейчас в полном неадеквате и в любой момент он может выдать что-то страшное...Мужчина медленно разжал кулаки, поднял дрожащие руки вверх и шепотом произнес:— Я сейчас все объясню...— Мне не надо ничего объяснять! Ты ведешь себя неадекватно! Тебе нужно к доктору! — испуганным голосом сказала женщина.— Ева, я и есть доктор! Я сейчас вполне здраво оцениваю свои действия! — нервным голосом, с нотками злобы, проговорил Виктор.— Нет! Ты выглядишь как псих! Какое-то оно, тень, открывающиеся двери! Может, ты сам это все придумал? А?— Ты же сама прекрасно видела! Я не...— Виктор, давай честно... Пойми, что это же бред сивой кобылы...— Да, это может и звучит, как бред, но я тебя уверяю! Это правда! Вот, — Виктор указал пальцем на экран ноутбука, — Смотри!Ева посмотрела на ноутбук и увидела статью на Википедии. Она медленно подошла к ноутбуку и прочитала:«Теневой Человек (также известный как Теневая Фигура, Теневое Существо или Черная Месса) — это восприятие тени, как живой гуманоидной фигуры, и часто интерпретируется верящими в сверхъестественное и паранормальное, как присутствие духа или потусторонней сущности»Ева недоумевающим взглядом посмотрела на Виктора, будто вопрошая «Что?». Мужчина же сохранял спокойное лицо, будто ничего странного в этом нет. Он подошел поближе к своему ноутбуку, закрыл крышку, после чего засунул ноутбук в рюкзак, словно осознав, что Ева ему помочь ничем не сможет. Она просто не верит...Виктор медленно вышел в подъезд, после чего скрылся на лестничной площадке.***Виктор сидел у себя на кровати, закрыв лицо руками. Раз в несколько минут он тяжело выдыхал. Он сидел неподвижно, ожидая появления тени. Мужчина прекрасно понимал, что ему не удастся добыть веские доказательства, так как оно уже знало о всех его планах.Оно — его тень.Наконец, за окном прошел закат. Небо окрасилось из красно-оранжевого в розово-синие оттенки. Виктор продолжал неподвижно сидеть. Чем темнее становилось на улице, тем ярче становился свет лампы. Тень Виктора, что отбрасывалась на пол, начала расти. Мужчина наконец убрал ладони от лица и увидел, как силуэт на стене медленно замахал ему рукой.— Кто.... Кто ты такой?... — сквозь зубы сказал Виктор.— Я - твоя тень, — все также монотонно, также холодно, отозвалась тень.— Нееет... Ты не моя тень... — прошептал мужчина.— Я - твоя тень, — повторилось существо.— А я сказал нет... — раздраженным, дрожащим голосом произнес Виктор.— Я - твоя тень.— Нет! — голос стал громче, увереннее и более озлобленным.— Я - твоя тень.— Неееет!!!Завопив, Виктор схватил первый попавшийся под руку предмет и бросил его в стену. Тени это никакого урона не нанесло. Мужчина схватился за волосы и громко закричал.Он начал громко скулить, но тут же его темя ощутило холодное прикосновение. Мужчина, продолжая всхлипывать, поднял взгляд наверх и увидел это...Черное полупрозрачное тело. От него веяло холодом. У него не было каких-то явных очертаний — это был просто объемный силуэт человека. Оно продолжало гладить Виктора по голове, словно пытаясь утешить. Мужчина уже почти расслабился, пока холодные руки стали не просто гладить, но и цеплять волосы. И так было до того момента, пока тень не сжала в кулак клок волос мужчины и не подняло его голову. У Виктора застрял ком в горле...Существо медленно наклонилось к Виктору и прошептало:— Я... Твоя... Тень....Вторая рука тени вжалась в горло Виктора. Когда тень сдавила кадык, мужчина начал чувствовать, что задыхается, он громко закашлял. Холодная черная рука продолжала давить на горло. Виктор попытался убрать ее, но хватка была столь мощной, что вырваться из ловушки не удалось.— Что... Кх-кх... Ты, кх-хк... Делаешь? — выдавил из себя Виктор.— Перестать быть тенью...Издав последний кашель, Виктор громко завопил...Внезапно, вопль оборвался...В доме вновь воцарила тишина...***В окутанный тьмой подъезд выглянул мужчина — сосед Виктора. Этим вечером ему не спалось, и похоже, он единственный, кто обратил внимание на приглушенный крик из квартиры напротив.Выйдя на лестничную площадку, он обнаружил, что дверь была открыта настежь. Ригель был высунут наружу, из помещения дул холодный ветер.Мужчина прошел в коридор, в котором горела тускло-желтая лампа. Он окликнул хозяина, однако, никто не отозвался. Тогда он прошел в комнату.Тело Виктора неподвижно лежало на полу.Сосед немедленно подбежал к нему, перевернул на спину и увидел искаженное в испуганной гримасе лицо.Стеклянные глаза, широко открытый рот, застывший в немом крике. Сосед ощупал тело, но ни сердцебиения, ни дыхания не было, а оно само словно более не имело костей, было будто резиновое.Мужчина немедленно бросился звонить в госпиталь.Уже спустя час прибыла бригада медиков. Оценить ситуацию на месте они не смогли, ведь раньше им никогда не приходилось видеть подобное. Особенно им никогда не доводилось видеть, чтобы тело человека не отбрасывало тени. Тело Виктора погрузили в фургон, после чего машина уехала в сторону городской больницы.Когда фургон скрылся за домом, в окне опустевшей квартиры возник таинственный силуэт. Он долго стоял, смотря в сторону, где только недавно стояла машина врачей. Прошло еще немного времени, прежде чем этот силуэт растворился.

Ключевые слова: Тень квартира полиция авторская история

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