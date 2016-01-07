Коммунальные услуги

Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:12 by

Виктор был хорошим человеком. По крайней мере, так говорили люди. А некоторые даже улыбались дольше двух секунд после того, как он заканчивал разговор и поворачивался к ним спиной, что, несомненно, свидетельствовало о том, что он действительно не самый худший человек в этом мире.Как и у любого человека, у него были недостатки. Одним из самых неприятных была его забывчивость. Окружающие давно привыкли к тому, что он мог забыть поздравить их с днём рождения или каким-нибудь другим важным праздником. Но они не обижались на него, потому что знали, что он страдает от своего недостатка еще больше, чем они. Так случилось и в этот раз. Когда Виктор вытащил из почтового ящика, в который он не заглядывал уже месяца три, пачку платёжек, он вспомнил, что уже давно не заходил в управляющую компанию и не оплачивал коммунальные услуги. Собравшись с мыслями и деньгами, он отправился платить по счетам.***- Здравствуйте, я оплатить хотел, - Виктор просунул голову в окошко так, как когда-то осужденные просовывали голову в отверстие гильотины - с легким недоверием и нехорошим предчувствием.- Это очень хорошо, - ответил ему мужской голос.Виктор поднял взгляд на кассира. Вместо Татьяны Михайловны - строгой женщины, которая всегда принимала оплату как татаро-монгольский хан - окидывая клиента пренебрежительным взглядом и отхлебывая из пиалы чай, в кресле сидел мужчина лет сорока.- Вы новенький? - спросил Виктор. - Никогда вас раньше здесь не видел.- Можно и так сказать, - кивнул незнакомец. - Что будете оплачивать?- Да вот... накопилось здесь, - протянул Виктор несколько платёжек.Мужчина взял бумаги и окинул их беглым взглядом.- Так... Виктор...- Иванович, - добавил "злостный неплательщик".- Замечательно, Виктор Иванович, - приветливо улыбнулся мужчина, - раз уж так совпало, то я хотел бы предложить вам оплатить вашу душу. Как вы на это смотрите?Виктор смотрел на это с нескрываемым удивлением, потирая затылок, которым он стукнулся о край окошка, услышав такое, слегка нестандартное в наше время, предложение.- Что вы сказали? - переспросил он.- Душу. Не хотите ее оплатить?- Ааа... Душу! - оглядываясь по сторонам, нервно улыбнулся Виктор. - Просто мне послышалось - "тушу". Поэтому я так и удивился. Вроде бы не толстый...- Так что скажете?- А где Татьяна Михайловна? - пытаясь перевести разговор на другую тему, спросил Виктор.- Она в отпуске. Я пока что за неё, - не моргнув глазом, ответил мужчина. - Так что?Виктор немного помолчал, разглядывая кассира.- Вы серьёзно мне это говорите? Про душу.- Абсолютно.- Так вы этот, что ли... дьявол?- Нет, - спокойно ответил мужчина.- А кто тогда?- А больше нет вариантов?Виктор почесал затылок.- Ну... а кто еще может предложить оплатить душу?- То есть, других предположений не будет? - нахмурился мужчина. - Вам не кажется логичным, что, кроме Дьявола, есть еще как минимум одна сторона, которой интересны людские души? К тому же, я не предлагаю купить вашу душу. Я предлагаю вам ее оплатить.- То есть... То есть, я сам должен вам заплатить за свою же душу?- Все верно, - кивнул мужчина.- Но это как-то странно, на мой взгляд.- Ничего странного. Я вам объясню.Кассир поставил локти на стол и подпёр ладонями подбородок.- Обладатели всех душ должны оплачивать ее эксплуатацию в зависимости от коэффициента света. У вас очень светлая душа. По шкале душевного света - восемь из десяти. Вы же оплачиваете аренду автомобиля в зависимости от его комфортабельности? Вот так и здесь. Ничего нового.- Странно, - задумчиво произнес Виктор, - сколько раз я слышал такие истории, в них всегда за душу человека ему еще и доплачивали.- А вы меньше слушайте такие истории, - улыбнулся кассир, - душу нельзя ни купить, ни продать. Но на ее носителя можно повлиять. Наши... коллеги из соседнего отдела, к сожалению, используют коррупционные схемы, подкупая носителей душ деньгами, властью и другими вещами, которые при неправильном использовании легко загоняют коэффициент света в ноль. Естественно, в этом случае душа списывается как непригодная к дальнейшей эксплуатации и направляется на утилизацию. Они, как вы понимаете, как раз утилизацией и занимаются.- Ну, это понятно, - произнес Виктор, - но почему я должен оплачивать свою душу?- Наверное, я неправильно выразился. Вы оплачиваете не свою душу, а свет, который используется в ней. Поймите, как в этом мире, так и в другом, за свет нужно платить. Иначе мы просто его отключим, и вам придется оплачивать совсем другие услуги...- И как я могу его оплатить? Чем?- У нас большой выбор платежных систем, - мужчина достал из ящика стола журнал и принялся его листать. - К примеру, можете оплатить болезнью. Как вам такое?- Как-то не очень, - поёжился Виктор.- Может быть, невзаимная любовь? - перелистнул страницу кассир.- Да уже поздно, - пожал плечами молодой человек, - я уже женат.- Так это замечательно, - оживился мужчина. - Любовью супруги тоже можно расчитаться.- Это как?- Она влюбится в другого.- Нет уж, спасибо, - хмыкнул Виктор, - этого еще не хватало...- А как вы смотрите на патологическое невезение?- Очень плохо смотрю. Я подозреваю, что эта функция уже была включена у меня по умолчанию с самого начала.- Вполне возможно. У вас же душевный свет не десять из десяти. Поэтому кое-что, как вы верно заметили, уже входит в стандартный пакет.Кассир перевернул еще несколько страниц каталога.- Есть еще возможность расплатиться муками совести.- А это как?- Будете переживать из-за каждого пустяка и думать, что вы во всём виноваты.- А в чем подвох?- Никакого подвоха, - пожал плечами мужчина, - попробуете и сами поймёте, что это такое.- Что-то не хочется, - покачал головой Виктор, - звучит очень просто, но что-то мне подсказывает, что это не самый лучший выбор.- Дело ваше. Я всего лишь предлагаю варианты... Может быть, согласитесь на излишнюю доверчивость или меркантильных друзей? Или, к примеру...- Да хватит уже! - не выдержал Виктор. - Пошутили и хватит! Что за чушь вы несёте?Мужчина спокойно закрыл каталог и, положив его на край стола, взглянул на молодого человека.- То есть, вы не хотите оплачивать свет?- Да что за бред? Я пришел к вам заплатить за обычный свет! Понимаете? Обычный! Сколько там с меня?- Ну, что же... это ваше решение. С вас четыре восемьсот, - быстро ответил кассир.- Вот, возьмите, - Виктор отсчитал купюры и протянул их в окошко, - чеки бросьте, пожалуйста, в почтовый ящик. До свидания!Смерив взглядом кассира и покрутив пальцем у виска, он развернулся и, громко хлопнув дверью на прощанье, вышел из кабинета.***- Что у вас здесь творится? - Виктор толкнул дверь и переступил через порог соседнего кабинета.Темноволосый кассир поднял голову, и, прищурившись, посмотрел на клиента хитрым и оценивающим взглядом.- Что вы имеете в виду?- У вас в соседнем кабинете сумасшедший сидит какой-то! - принялся размахивать руками Виктор. - Я хотел заплатить за свет, а он несет какую-то чепуху про какие-то души, коэффициенты и вообще... странный он какой-то. Вымогал из меня оплату за какой-то душевный свет.- Я надеюсь, вы ему не заплатили за него? - засмеялся кассир.- Нет, конечно же!- Вот и хорошо, - блеснул глазами мужчина и потёр ладони, - у вас ещё какие-то вопросы?- Да, - немного успокоился Виктор, - за воду я могу здесь заплатить?- Конечно, можете. А еще за транспортировку, огонь и утилизацию, - буркнул кассир себе под нос.- Что вы сказали?- Я говорю - за лифт, газ и вывоз мусора тоже можно оплатить у нас. Проходите, присаживайтесь...

Ключевые слова: Счета долг душа свет душевный свет покупка души

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