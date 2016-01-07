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Творческие истории

Коммунальные услуги

Виктор был хорошим человеком. По крайней мере, так говорили люди. А некоторые даже улыбались дольше двух секунд после того, как он заканчивал разговор и поворачивался к ним спиной, что, несомненно, свидетельствовало о том, что он действительно не самый худший человек в этом мире.

Как и у любого человека, у него были недостатки. Одним из самых неприятных была его забывчивость. Окружающие давно привыкли к тому, что он мог забыть поздравить их с днём рождения или каким-нибудь другим важным праздником. Но они не обижались на него, потому что знали, что он страдает от своего недостатка еще больше, чем они. Так случилось и в этот раз. Когда Виктор вытащил из почтового ящика, в который он не заглядывал уже месяца три, пачку платёжек, он вспомнил, что уже давно не заходил в управляющую компанию и не оплачивал коммунальные услуги. Собравшись с мыслями и деньгами, он отправился платить по счетам.

***

- Здравствуйте, я оплатить хотел, - Виктор просунул голову в окошко так, как когда-то осужденные просовывали голову в отверстие гильотины - с легким недоверием и нехорошим предчувствием.
- Это очень хорошо, - ответил ему мужской голос.
Виктор поднял взгляд на кассира. Вместо Татьяны Михайловны - строгой женщины, которая всегда принимала оплату как татаро-монгольский хан - окидывая клиента пренебрежительным взглядом и отхлебывая из пиалы чай, в кресле сидел мужчина лет сорока.
- Вы новенький? - спросил Виктор. - Никогда вас раньше здесь не видел.
- Можно и так сказать, - кивнул незнакомец. - Что будете оплачивать?
- Да вот... накопилось здесь, - протянул Виктор несколько платёжек.
Мужчина взял бумаги и окинул их беглым взглядом.
- Так... Виктор...
- Иванович, - добавил "злостный неплательщик".
- Замечательно, Виктор Иванович, - приветливо улыбнулся мужчина, - раз уж так совпало, то я хотел бы предложить вам оплатить вашу душу. Как вы на это смотрите?
Виктор смотрел на это с нескрываемым удивлением, потирая затылок, которым он стукнулся о край окошка, услышав такое, слегка нестандартное в наше время, предложение.
- Что вы сказали? - переспросил он.
- Душу. Не хотите ее оплатить?
- Ааа... Душу! - оглядываясь по сторонам, нервно улыбнулся Виктор. - Просто мне послышалось - "тушу". Поэтому я так и удивился. Вроде бы не толстый...
- Так что скажете?
- А где Татьяна Михайловна? - пытаясь перевести разговор на другую тему, спросил Виктор.
- Она в отпуске. Я пока что за неё, - не моргнув глазом, ответил мужчина. - Так что?
Виктор немного помолчал, разглядывая кассира.
- Вы серьёзно мне это говорите? Про душу.
- Абсолютно.
- Так вы этот, что ли... дьявол?
- Нет, - спокойно ответил мужчина.
- А кто тогда?
- А больше нет вариантов?
Виктор почесал затылок.
- Ну... а кто еще может предложить оплатить душу?
- То есть, других предположений не будет? - нахмурился мужчина. - Вам не кажется логичным, что, кроме Дьявола, есть еще как минимум одна сторона, которой интересны людские души? К тому же, я не предлагаю купить вашу душу. Я предлагаю вам ее оплатить.
- То есть... То есть, я сам должен вам заплатить за свою же душу?
- Все верно, - кивнул мужчина.
- Но это как-то странно, на мой взгляд.
- Ничего странного. Я вам объясню.
Кассир поставил локти на стол и подпёр ладонями подбородок.
- Обладатели всех душ должны оплачивать ее эксплуатацию в зависимости от коэффициента света. У вас очень светлая душа. По шкале душевного света - восемь из десяти. Вы же оплачиваете аренду автомобиля в зависимости от его комфортабельности? Вот так и здесь. Ничего нового.
- Странно, - задумчиво произнес Виктор, - сколько раз я слышал такие истории, в них всегда за душу человека ему еще и доплачивали.
- А вы меньше слушайте такие истории, - улыбнулся кассир, - душу нельзя ни купить, ни продать. Но на ее носителя можно повлиять. Наши... коллеги из соседнего отдела, к сожалению, используют коррупционные схемы, подкупая носителей душ деньгами, властью и другими вещами, которые при неправильном использовании легко загоняют коэффициент света в ноль. Естественно, в этом случае душа списывается как непригодная к дальнейшей эксплуатации и направляется на утилизацию. Они, как вы понимаете, как раз утилизацией и занимаются.
- Ну, это понятно, - произнес Виктор, - но почему я должен оплачивать свою душу?
- Наверное, я неправильно выразился. Вы оплачиваете не свою душу, а свет, который используется в ней. Поймите, как в этом мире, так и в другом, за свет нужно платить. Иначе мы просто его отключим, и вам придется оплачивать совсем другие услуги...

- И как я могу его оплатить? Чем?
- У нас большой выбор платежных систем, - мужчина достал из ящика стола журнал и принялся его листать. - К примеру, можете оплатить болезнью. Как вам такое?
- Как-то не очень, - поёжился Виктор.
- Может быть, невзаимная любовь? - перелистнул страницу кассир.
- Да уже поздно, - пожал плечами молодой человек, - я уже женат.
- Так это замечательно, - оживился мужчина. - Любовью супруги тоже можно расчитаться.
- Это как?
- Она влюбится в другого.
- Нет уж, спасибо, - хмыкнул Виктор, - этого еще не хватало...
- А как вы смотрите на патологическое невезение?
- Очень плохо смотрю. Я подозреваю, что эта функция уже была включена у меня по умолчанию с самого начала.
- Вполне возможно. У вас же душевный свет не десять из десяти. Поэтому кое-что, как вы верно заметили, уже входит в стандартный пакет.
Кассир перевернул еще несколько страниц каталога.
- Есть еще возможность расплатиться муками совести.
- А это как?
- Будете переживать из-за каждого пустяка и думать, что вы во всём виноваты.
- А в чем подвох?
- Никакого подвоха, - пожал плечами мужчина, - попробуете и сами поймёте, что это такое.
- Что-то не хочется, - покачал головой Виктор, - звучит очень просто, но что-то мне подсказывает, что это не самый лучший выбор.
- Дело ваше. Я всего лишь предлагаю варианты... Может быть, согласитесь на излишнюю доверчивость или меркантильных друзей? Или, к примеру...

- Да хватит уже! - не выдержал Виктор. - Пошутили и хватит! Что за чушь вы несёте?
Мужчина спокойно закрыл каталог и, положив его на край стола, взглянул на молодого человека.
- То есть, вы не хотите оплачивать свет?
- Да что за бред? Я пришел к вам заплатить за обычный свет! Понимаете? Обычный! Сколько там с меня?
- Ну, что же... это ваше решение. С вас четыре восемьсот, - быстро ответил кассир.
- Вот, возьмите, - Виктор отсчитал купюры и протянул их в окошко, - чеки бросьте, пожалуйста, в почтовый ящик. До свидания!
Смерив взглядом кассира и покрутив пальцем у виска, он развернулся и, громко хлопнув дверью на прощанье, вышел из кабинета.

***

- Что у вас здесь творится? - Виктор толкнул дверь и переступил через порог соседнего кабинета.
Темноволосый кассир поднял голову, и, прищурившись, посмотрел на клиента хитрым и оценивающим взглядом.
- Что вы имеете в виду?
- У вас в соседнем кабинете сумасшедший сидит какой-то! - принялся размахивать руками Виктор. - Я хотел заплатить за свет, а он несет какую-то чепуху про какие-то души, коэффициенты и вообще... странный он какой-то. Вымогал из меня оплату за какой-то душевный свет.
- Я надеюсь, вы ему не заплатили за него? - засмеялся кассир.
- Нет, конечно же!
- Вот и хорошо, - блеснул глазами мужчина и потёр ладони, - у вас ещё какие-то вопросы?
- Да, - немного успокоился Виктор, - за воду я могу здесь заплатить?
- Конечно, можете. А еще за транспортировку, огонь и утилизацию, - буркнул кассир себе под нос.
- Что вы сказали?
- Я говорю - за лифт, газ и вывоз мусора тоже можно оплатить у нас. Проходите, присаживайтесь...
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Сегодня, 19:12 by LynxПросмотров: 52Комментарии: 1
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Ключевые слова: Счета долг душа свет душевный свет покупка души

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Комментарии

#1 написал: Ацкий Ангил
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понравилось ) и оригинально, и мистически, и с замечательным юмором. тонким. автору плюс!
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