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Сны

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Леша, его отец Виктор Николаевич и я работали в одном цеху. С Лешей мы работали на одном участке. Это был человек-зажигалка. Он умел поднять самое упадническое настроение у любого человека. Для меня, на тот момент жизни, это был единственный человек, который приносил улыбку и смех в мою жизнь.

Лёше было 20 лет, когда он попал под товарный поезд. Виной катастрофы было изрядное подпитие. Он умер на третьи сутки, не приходя в сознание. Хоронили Лёшу с забинтованной головой. Для меня в тот миг умерла целая вселенная.

Леша был единственным сыном Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, как все мужчины, всю боль утраты носил в себе. По работе мы с ним сталкивались почти ежедневно. При любых воспоминаниях о его сыне на его глазах выступали слезы, и он уходил от нас. Виктор Николаевич стойко прожил еще 20 лет. Умер oн от обширного инфаркта.

Мой муж тоже какое-то время работал со мной и Виктором Николаевичем. Поэтому он был не против, когда я предлагала ему съездить в поминальные дни на кладбище, и мы заходили на могилки к ним обоим.

Прошел год со дня похорон Виктора Николаевича. На Троицу на кладбище мы не попали, — были заняты. После Троицы снится мне сон. Сижу я дома, и вдруг раздается звонок в дверь. Я открываю её, а там стоит Леша, весь белый-белый, во лбу вмятина, и Виктор Николаевич. У меня от страха волосы дыбом. Я пытаюсь закрыть дверь, а Виктор Николаевич мне говорит: «Ну, раз ты к нам в гости не ходишь, значит мы пришли к тебе, — накрывай на стол». Я их запустила в квартиру. Он спрашивает: «А чего ты нас боишься?». Я сказала: «Ну вы же умерли!». На что он ответил: «Ну и что?».

Я в ужасе проснулась. Рассказала про сон мужу. Было воскресенье, и было решено заехать на кладбище после дачи. Кладбище находится между городом и дачей. Вечером мы были уставшие и решили поехать домой, а к ним заехать в следующие выходные.

Отъехав пару километров от кладбища, машина вдруг заглохла. Муж пару раз повключал зажигание, она завелась, потом опять заглохла. И так несколько раз. Кое-как мы добрались до дома. Мы вышли из машины и тут обнаружили, что не работают сигнализация и центральный замок. Закрыли двери на ключ, багажником (он не закрылся) поставили к столбу. Муж снял плату сигнализации, и я её на следующий день занесла на завод, проверить что с ней. С платой всё было в порядке. Для пущей убедительности наши монтажницы пропаяли все дорожки и отдали мне. Когда поставили плату на место – всё работало. Муж сказал: «Давай лучше сейчас съездим на кладбище, раз они ждали».

Больше машина так не барахлила.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:28
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:28 by Light_a_darkПросмотров: 46Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Троица кладбище машина гости авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:10
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1292|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 517
Неужели им так важно это? Ведь в могиле лишь бренные останки, а сами они уже не там. Это мы, живые, думаем, что на могилке с ними разговариваем, навещаем.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 52
Цитата: зелёное яблочко
Неужели им так важно это? Ведь в могиле лишь бренные останки, а сами они уже не там. Это мы, живые, думаем, что на могилке с ними разговариваем, навещаем.


Не знаю, важно им или нет, но сон этот реально был в моей жизни.
Если мне самой принимать за правду то, что я вижу, когда посещаю кладбище, то да, умершие стоят рядом со своими местами захоронения. Не все и не всегда. Но в праздники поминания их очень много. Некоторые вообще не любят, когда к их могилкам подходят чужие люди. Это ощущается всем сознанием. Некоторые пытаются подозвать. Поэтому я стараюсь как можно реже посещать места захоронения. Это очень неприятные ощущения. Потом я чувствую себя разбитой. Да, и это не тела стоят, это воспринимается мною на уровне сознания, но я могу сказать, как они выглядели при жизни, не смотря на фотографию на памятнике.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:39
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1292|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 517
Цитата: Light_a_dark
праздники поминания их очень много.

А вот у нас нет праздников таких. Интересно, что наши покойные делают?
Не хотелось бы их чувствовать. Свои ещё ладно. А которые подозвать пытаются, Бог знает с какими намерениями
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 52
Цитата: зелёное яблочко
которые подозвать пытаются, Бог знает с какими намерениями


Намерения были пока только типа поздороваться.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 08:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (1012|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 086
Цитата: Light_a_dark
умершие стоят рядом со своими местами захоронения.
а не зависит от "старости" могилы?
если могила свежая, то еще стоят. А если старая, то уже не стоит никто?
и вообще, какая наглость! понимаю если бы родственники так требовали, а то просто вывшие сотрудники по цеху.
Представляете, если все бывшие, которых ты в своей жизни знал/работал/учился - будут так требовать! это же ужас!" ogo
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:01
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2313|-1)
Публикаций: 1 042
Комментариев: 8 321
Обычно если снятся покойники, значит давно не навещали могилки, надо съездить на кладбище и всё пройдёт, больше таких снов не будет. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 52
Цитата: Pmariam
Цитата: Light_a_dark
умершие стоят рядом со своими местами захоронения.
а не зависит от "старости" могилы?
если могила свежая, то еще стоят. А если старая, то уже не стоит никто?
и вообще, какая наглость! понимаю если бы родственники так требовали, а то просто вывшие сотрудники по цеху.
Представляете, если все бывшие, которых ты в своей жизни знал/работал/учился - будут так требовать! это же ужас!" ogo



Сотрудник был для меня моей маленькой вселенной на тот момент. Ничего личного. Просто это был единственный светлый человек в моей жизни на тот период. А его отец , наверное, прицепом.
Не задавала себе таких вопросов, как возраст могилы. Да и способность обнаружила эту у себя случайно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
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