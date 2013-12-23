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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 46 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 06:28 by

Леша, его отец Виктор Николаевич и я работали в одном цеху. С Лешей мы работали на одном участке. Это был человек-зажигалка. Он умел поднять самое упадническое настроение у любого человека. Для меня, на тот момент жизни, это был единственный человек, который приносил улыбку и смех в мою жизнь.Лёше было 20 лет, когда он попал под товарный поезд. Виной катастрофы было изрядное подпитие. Он умер на третьи сутки, не приходя в сознание. Хоронили Лёшу с забинтованной головой. Для меня в тот миг умерла целая вселенная.Леша был единственным сыном Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, как все мужчины, всю боль утраты носил в себе. По работе мы с ним сталкивались почти ежедневно. При любых воспоминаниях о его сыне на его глазах выступали слезы, и он уходил от нас. Виктор Николаевич стойко прожил еще 20 лет. Умер oн от обширного инфаркта.Мой муж тоже какое-то время работал со мной и Виктором Николаевичем. Поэтому он был не против, когда я предлагала ему съездить в поминальные дни на кладбище, и мы заходили на могилки к ним обоим.Прошел год со дня похорон Виктора Николаевича. На Троицу на кладбище мы не попали, — были заняты. После Троицы снится мне сон. Сижу я дома, и вдруг раздается звонок в дверь. Я открываю её, а там стоит Леша, весь белый-белый, во лбу вмятина, и Виктор Николаевич. У меня от страха волосы дыбом. Я пытаюсь закрыть дверь, а Виктор Николаевич мне говорит: «Ну, раз ты к нам в гости не ходишь, значит мы пришли к тебе, — накрывай на стол». Я их запустила в квартиру. Он спрашивает: «А чего ты нас боишься?». Я сказала: «Ну вы же умерли!». На что он ответил: «Ну и что?».Я в ужасе проснулась. Рассказала про сон мужу. Было воскресенье, и было решено заехать на кладбище после дачи. Кладбище находится между городом и дачей. Вечером мы были уставшие и решили поехать домой, а к ним заехать в следующие выходные.Отъехав пару километров от кладбища, машина вдруг заглохла. Муж пару раз повключал зажигание, она завелась, потом опять заглохла. И так несколько раз. Кое-как мы добрались до дома. Мы вышли из машины и тут обнаружили, что не работают сигнализация и центральный замок. Закрыли двери на ключ, багажником (он не закрылся) поставили к столбу. Муж снял плату сигнализации, и я её на следующий день занесла на завод, проверить что с ней. С платой всё было в порядке. Для пущей убедительности наши монтажницы пропаяли все дорожки и отдали мне. Когда поставили плату на место – всё работало. Муж сказал: «Давай лучше сейчас съездим на кладбище, раз они ждали».Больше машина так не барахлила.

Ключевые слова: Троица кладбище машина гости авторская история

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