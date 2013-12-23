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Творческие истории

Творец

Тонкие пальцы мотыльками порхали над упрямой тканью. Бледное лицо Анатоля было сосредоточенным и одухотворенным. Таинство рождения новой куклы будоражило, заставляло его глаза лихорадочно блестеть. Какая она хорошенькая! Он задумчиво потер давно небритые щеки и пригляделся к своему творению взглядом художника.

Прелестное лицо неофита (так Анатоль предпочитал назывть своих чудесных кукол) наполняла фарфоровая бледность. Контрастные тени неровно ложились на лицо и создавали изменчивое выражение. В лице читалась то мука, то спокойствие, то нечто неведомое человеческому разумению. Давно пора бы купить хорошую лампу, но все деньги смотрителя Грин-Вуд уходили на одежду и сладости для неофитов. Глаза Анатоля давно ослабели. Дневной свет, как он сам считал, был вреден для них. Но ничего страшного. Можно жить и в полумраке.

Анатоль знал, что тело неофита недолговечно. Для полноценного перерождения ему нужно пройти три круга алхимических трансформаций. Ничего, милая, все будет хорошо. Анатоль отлично умел готовить своих кукол к истинному рождению.

Худенькое тельце нужно вымачивать в трех растворах: от купороса и мышьяка до тайного ингредиента. Рецепт третьего раствора Анатоль придумал сам и очень им гордился.

Этого неофита он приглядел совсем недавно. Несчастное существо отправилось в долину Стигийских рек трагичным и банальным для жестокого времени образом. Родители, по всей видимости, не особенно тревожились по этому поводу. Им нужно было кормить еще множество ртов, и бедная, худенькая девчушка опускалась в сырую землю, одетая в вытертое сизое платьице и без тени искреннего сочувствия. Анатоль никак не мог пройти мимо такой несправедливости.

Прогуливаясь ночью по дорожкам Грин-Вуд в лунном свете, он думал о том, сколько несчастных так и не получат шанса на второе рождение. Эх, как жалко, что он не может помочь им всем. Но этой девочке повезло. Он взмахнул лопатой и начал свою долгую работу, освещенную лишь одинокой луной и светом истины.

Свою мастерскую он устроил в старом доме, куда давно никто не заглядывал. Среди кучи хлама находилась тайная комнатка, где жили неофиты.

Новенькая лежала на столе, такая прекрасная и беззащитная. Анатолю почудилось, будто он видит спящую принцессу из детской сказки. Ее черты заострились, стали неуловимыми и невыразимо изящными, будто сотканными из тумана.

После трех растворов кожа девочки приобрела первородный блеск. Ей теперь не страшно время и ужас увядания. На щеках даже появился отсвет живого румянца, будто легкое воспоминание о весне в зимнюю стужу.

Вернувшуюся из небытия следует одеть в новое платье. Анатоль очень волновался – вдруг оно не подойдет неофиту? Подошло. Золотистые волосы на кружевном воротничке выглядели изумительно. Анатоль не мог оторвать взгляда от своего творения. Он положил девочку на кроватку и оставил рядом с ней коробочку конфет. Девочки любят конфеты. Наверно.

А какая шляпка ей подойдет? Какие ленты? Нужно поискать. И книги с картинками. И плюшевого кролика. Непременно! Она, лишенная элементарной заботы в ТОЙ жизни, имеет право на тепло и внимание теперь. Вот только нужно получить пенсию и можно справить обновки для нее. И для других неофитов. Он помнил их всех. И никого не хотел обидеть, обделить.

Кружева на рукавах неофита зашевелились. Неужели мыши? Как они сюда попали? Анатоль подошел к своему творению и с изумлением увидел, что прелестная девочка повернула голову, открыла глаза и посмотрела на него.

— Кажется, я слишком много дышал парами мышьяка, — пробормотал Анатоль.

Девочка застенчиво улыбнулась. Послышался ее тихий голос:
— Здлавствуйте, сэл. А где моя мама?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:49
Вчера, 08:49 by МатвеевскийПросмотров: 104Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Призрак оживление ночь кладбище кукла авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:39
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1463|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 266
Я сначала думала , что о фарфоровой кукле речь идёт. А всё более жутко оказалось. Тут поневоле и Москвина вспомнишь.
Финал великолепен! Не ясно, то ли он до конца с ума сошел, то ли мистика замешана.
Возможно и продолжение есть…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Матвеевский
Вчера, 19:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 180
Цитата: зелёное яблочко
Москвина вспомнишь

Да, потому его Анатоль и зовут.
Цитата: зелёное яблочко
Возможно и продолжение есть

Есть. называется "Марципан"
Цитата: зелёное яблочко
Финал великолепен!

Спасибо)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:32
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1463|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 266
Значит Лилли Мэй осталась после смерти Анатоля…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Матвеевский
Вчера, 20:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 180
Цитата: зелёное яблочко
Значит Лилли Мэй осталась после смерти Анатоля

Да. И искала нового друга
Зарегистрирован: 5.03.2018
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