Под небом гроб ледяной. Глава 4. Откровение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Fahrengeit Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:32 by

Мы двинулись дальше, как только окончательно рассвело, и метель утихла. Всю дорогу Маттей строил планы по нападению — начиная от совсем уж безумных, вроде лобовой атаки, и заканчивая тихим проникновением. Я молчал, так как понимал, что при первом раскладе, ясное дело, — шансов никаких нет, второй же... В видении было немалое количество охраны вокруг сооружений. Получится ли? Я не знал этого, будь нас хотя бы десяток — другое дело, а так... Похоже, придется рассчитывать на импровизацию.Почему-то мне не давало покоя обнаруженное вещество. Неведомое всегда вызывает тривогу и опасения, а этот сгусток — еще и страх. На первый взгляд, беспричинный, ни с чем не сравнимый ужас. Даже Дух тайги не вызвал во мне ничего подобного. А тут еще рассказ Ахрона. Взаимосвязано ли это? Отбрасывать такую мысль невозможно.Путь до рва занял у нас около двух часов; во "сне" все казалось гораздо быстрее. Снег заменял нам воду, пару раз мы перекусили подстреленным зайцем, причем есть его пришлось практически сырым, — совершенно не хотелось терять больше времени. Мы легли рядом на верхушке, так, чтобы ров полностью был перед нашими глазами. В другое время я бы удивился увиденному, но ведь не впервые вижу. Маттей был шокирован — что естественно, Ахрон же казался абсолютно спокойным. Его выдержка нередко меня изумляла.Одно отличие от видения все же было — ров оказался совершенно безлюдным, ни единой души рядом с помещениями. Все предметы, о которых я упоминал ранее, "молчали" и не шевелились. Что-то здесь было не так. В этот момент из крайнего строения появилось двое мужчин. "Палицы" висели у них за спинами, одежда казалась неприспособленной к окружающей температуре, но не было похоже, чтобы холод им мешал. Они разошлись в разные стороны и остановились по краям рва. Нас они, к счастью, не заметили. Маттей достал копье, но я придержал его руку:— Не стоит, тревогу могут поднять раньше. Заходим с двух сторон, только тихо. Если услышат — нам конец, — я вытащил из колчана два болта и протянул один Маттею. — Тут копье не поможет, нужно действовать вблизи, — пояснил я. — Заходи со спины и бей в шею. Только я тебя прошу, давай не как с животными. Тут жизни на кону.— Не беспокойся, — прошептал он. — Не подведу.— Хорошо. Ахрон, останься здесь. Если увидишь кого-то еще, дай знак. Ну, там свист хотя бы какой-то нибудь, — шаман кивнул, и мы с Маттей поползли в противоположные друг от друга стороны.Оба Лесных стояли молча, не двигаясь. Казалось, будто они просто одеревенели. Как бы там ни было, нам удалось подобраться, и теперь мы нависали прямо над ними. Я подготовил болт, Маттей сделал то же самое. Он повторял все мои движения почти с идеальной точностью, что не могло не радовать. Синхронно мы приземлились за спинами охранников, и так же синхронно нанесли им удары в шею. Не издав ни звука, оба рухнули на землю, и мы, подхватив их, оттащили в угол рва.— Хорошее начало, — усмехнулся, Маттей, но я не разделял его оптимизма — как-то слишком легко все шло.Раздался еле слышимый свист Ахрона. Из здания вышeл немалых размеров мужчинa. Габариты его действительно впечатляли — явно более двух метров ростом, широченные плечи, и даже слой одежды едва мог скрыть мощные мышцы. Я поднял арбалет, понимая, что зайти со спины уже не удастся, так как незнакомец стоял почти вплотную к стене. Затаив дыхание, я прицелился ему в лоб и нажал на крючок. Но случилось неожиданное — мужчина вскинул руку и поймал болт в сантиметре от головы. Маттей, не раздумывая, метнул копье, но Лесной просто отодвинулся в сторону, и копье ударило в стену. Раздался треск, означавший, что метательное оружие теперь нам точно не поможет.— Недурно, — насмешливым голосом сказал гигант. — Но могли бы уж лучше приготовиться. Это, конечно, не помогло бы, но хоть как-нибудь веселее. Ох, вы и правда думали, что мы не знали о вашем приближении?Я застыл как вкопанный. Как это возможно? Если кто-то из них следил за нами, как же мы могли упустить его? И вот что теперь делать?— Ну, начнем, что ли, — он неспешно направился к нам; весь его вид говорил о том, что сейчас все и закончится.Маттей первым рванул вперед, остановить его я не успел. Увернувшись от встречной атаки, он тут же нанес гиганту удар в челюсть, но на того это не произвело никакого впечатления. С небольшим опозданием я бросился на помощь, и в этот момент кулак незнакомца опустился Маттею на затылок, и тот, как-то неестественно дернувшись, упал. Он не двигался.— Ты, вроде, крупнее, — со все той же насмешкой произнес Лесной. — Ну, покажи, что можешь. Не беспокойся, жив твой друг. Пока что, — и он ногой отодвинул Маттея назад.И он начал наносить удар за ударом. Мне удавалось их блокировать, но это было равносильно тому, чтобы подставляться под дубину. Я мог поклясться, что слышу хруст собственных костей и был удивлен, что они до сих пор целы. В один момент мне удалось увернуться и отпрыгнуть назад, переводя дыхание. Я окинул взглядом помещения. Где же остальные? Почему никто больше не вышел, если уж знали о нашем появлении заранее? И, черт побери, где Ахрон?!Маттей в этот момент наконец-то пришел в себя. Внимание гиганта было приковано ко мне, потому он этого не заметил. Я снова взвел тетиву, изо всех сил стараясь держать арбалет ровно. Гигант замедлился, не сводя взгляд с болта. Тут Маттей, присев, из последних сил ударил противника рукой прямо в пах. Тот как-то по-идиотскому взвигнул и опустился на колени. Я подошел к нему, готовый выпустить болт, Маттей еле поднялся на ноги и стал рядом.— Довольно! — внезапно раздался голос, и впереди появился еще один человек. Он был одет в странный даже по их меркам серебристый костюм, который поблескивал в свете солнца, при этом верхнюю часть одежды от нижней на глаз разделить было невозможно. Короткие светлые волосы, лицо, покрытое морщинами, и никакого оружия при себе.За спиной раздались шаги, и к нам подошел Ахрон.— Ты где был все это время? — зло спросил я, но шаман не обратил на меня никакого внимания и, выдвинувшись вперед, неожиданно склонился.— Приветствую, командор Сиин, — сказал он.***Предводитель Лесных, кем и оказался второй, провел нас длинным коридором в довольно просторное помещение, в центре которого находился стол и несколько стульев вокруг него. Дальнюю стену занимало что-то, отдаленно напоминающее окна, но за ними, вопреки ожиданиями, оказался не ров, а сама тайга, причем явно в совершенно разных местах. За одним из таких "окон" даже виднелось наше поселение.— Присаживайтесь, — пригласил Сиин, и нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться.Я не сводил глаз с Ахрона. Шаман не выглядел удивленным, все здесь было будто знакомо ему. И тот факт, что он знал предводителя Лесных, не просто не давало покоя, это прямо нарушало все, к чему мы привыкли. В который раз я понял, что встреча с Духом тайги — это самое безобидное, что с нами случалoсь за последнее время. И понемногу мне становилось все равно. Я не знал, что делать, ничего в голову не приходило, так пускай все плывет по течению. Что будет, то будет.Сиин подошел к соседней стене и что-то нажал. Прямиком из стены выдвинулся большой прозрачный предмет циллиндрической формы, почти полностью заполненный неизвестной мне жидкостью. После этого в помещение зашли еще двое, неся на плечах пострадавших от нашего нападения. "Циллиндр" с шипением открылся, и раненные были помещены внутри, после чего он закрылся вновь и исчез в стене.Сиин вновь вернулся к нам, но сам не стал садиться.— Ну что же, пришла вам пора узнать правду, — заговорил он. — Мне жаль, что пришлось ждать так долго, но на это были свои причины. Если вам интересно, где те, кого мы "похитили", то они — в крайнем помещении, осваиваются. Позже вы с ними встретитесь, не бойтесь.— Зачем же остальных убивать было? — бесцветным голосом спросил Маттей. Похоже, он, как и я, уже со всем смирился.— Мы никого не убивали, — Сиин усмехнулся. — Они, можно сказать, спят. Ну сам посуди, если бы мы убили их, зачем тогда вообще бы похищали и оставляли в живых вас?— Но как же?..— Всему свое время, сынок. Скоро они будут здесь и придут в себя. А нам предстоит долгий разговор. Кстати, Ахрон, ты молодец, — предводитель повернулся к шаману. — Хорошо свою работу проделал.— Какую работу?! — крикнул я. — Объясните же, наконец, что вообще происходит?Сиин подошел к "окнам" и провел по ним ладонью. Тайга исчезла, вместо нее появилась чернота, лишь местами в ней виднелись крошечные огоньки.— Ты был прав, Ульрих, — сказал он. — Мы действительно не из этого мира, — я уже и не удивился, что он все слышал. — Но и вы тоже. Этот ледник... эта планета не всегда была такой.Я решил не задавать пока вопросов.— Когда мы прибыли, здесь буйствовала растительность, повсюду бродили животные, росли величественные леса. Девственная природа, не познавшая деятельности человека. В том, что произошло дальше, есть и моя вина. Я не заметил, что кое-что проникло на борт корабля... и прибыло вместе с нами, — в этот момент появилось изображение замерзшего вещества. — Мы называем его Массой. Это и есть причина гибели миров и всего живого, что их населяло. Ахрон правду говорил, мы последние..., — он на мгновение запнулся. — Так вот, когда корабль приземлился, Масса попала наружу. Мы всегда были бессильны против нее, но случилось то, чего мы не ожидали. Тот, кого вы называете Духом тайги, буквально одним своих дыханием вызвал практически мгновенное понижение температуры. Масса замерзла, как и весь этот мир. Мы тогда ждали смерти, но он пощадил нас. Позволил жить здесь.— Почему мы всего этого не помним? — спросил я. — И как получилось, что вы здесь живете, а мы на границe этого леса?— Потому, Ульрих, — невеселая улыбка скривила губы Сиина, — что с момента нашего прибытия прошла тысяча лет.— Как же такое вообще возможно? — я вскочил на ноги, Маттей вслед за мной. — А ты все почему помнишь? И Ахрон?Время для меня течет совсем по-другому, — ответил предводитель. — Оно осталось напрямую связано с моим миром... планетой Фаэтон. Там время шло совсем по-другому, и теперь я, можно сказать, бессмертный. Ахрон оттуда же. Что же до остальных, то они просто прожили уже не один десяток поколений. Обзаводились семьями, детей рожали, так, впрочем, как и вы. Почему разделились? Твой предок, Ульрих, обвинил меня в крушении и ушел, забрав с собой часть команды. Он и основал ваше поселение. Я не стал его пытаться убедить в чем-либо, так как понимал, что частично ведь он прав. Но когда я понял, что больше мы не сможем поддерживать уровень жизни на таком расстоянии, то отправил к вам Ахрона.— Поддерживать уровень жизни? — я все пытался осмыслить его слова, но мозг уже практически закипал. — Что ты имеешь в виду?— А ты думаешь, почему в напрочь замерзшем и холодном мире сохранились животные и даже некоторые растения? При стандартных условиях все вымерло бы несколько сотен лет назад вместе с нами. Мы использовали уцелевшие части двигателей, чтобы прогреть землю в нескольких местах, что позволило части местной флоры и фауны выжить.— Что еще за двигатели? Что вообще такое этот корабль? — я не мог понять почти ничего из того, что говорил Сиин. Я чувствовал себя младенцем, который только начинает познавать мир. Не сказал бы, что это сильно мне понравилось.— Не беспокойся, — улыбнулся предводитель. — Скоро вы все поймете. Через несколько часов ваши спящие будут доставлены сюда, и мы их быстро на ноги поставим. А теперь вам стоило бы отдохнуть. Для вас новая жизнь начинается. Ну, и для нас тоже, чего греха таить, — и он протянул мне руку.Я оглянулся на Маттея, но тот лишь пожал плечами. Поколебавшись, я все же пожал руку Сиина. И правда, теперь все станет совершенно по-другому. Будет ли лучше? Время покажет.

Ключевые слова: Фаэтон лес пришельцы двигатели космический корабль планета авторская история

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