Под небом гроб ледяной. Глава 2. Охотники или Добыча?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:21

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 54 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 00:21 by

В тот день все обошлось. В деревне нашему рассказу не могли не поверить - многие видели Духа, а уж рев слышали все без исключения. Маттей ушел домой, лишь сухо попрощавшись, и я могу его понять - он очень надеялся на сегодняшнюю охоту, его решимость, огонь в глазах, многозначительные взгляды на Мауру. Да и рука его при занесении копья ни разу не дрогнула. Глаза меня обмануть не могли - наконечник был нацелем прямиком в голову. Я уверен, что на этот раз он бы не промахнулся. Кто знает, когда выпадет последний шанс, да и выпадет ли вообще? Когда мы опять решимся на охоту? Ведь рев и следы - одно дело, а вот когда воочию видишь их владельца, все меняется. Слух может подвести, глаза - никогда. Все это время чудовище находилось в двух шагах от нас, а мы даже не подозревали о его существовании. Что дальше? Как нам жить теперь? Запасов надолго не хватит, хвороста тоже. А что, если Дух покинет пределы леса и нападет? Несколько секунд - и нас нет. И лишь метель заметает развалины хижин и раздавленные тела. Пройдет совсем немного времени. - и будто бы не было ничего.Много времени меня преследовал один вопрос - а если наша деревня последняя во всем мире? На моей памяти нам никогда не попадались незнакомые люди. Тайга ведь лишь с одной стороны, с другой же - бесконечная снежная пустошь. И до самого горизонта ни следа, ни хотя бы дымка, намекающего на то, что где-то еще есть разумные существа, кроме нас. Вот умрем мы - замерзнем, от голода, или же Дух растопчет - что тогда? Безмолвный холодный мир, обреченные на вечное молчание. Есть ли смысл вообще об этом беспокоиться? Да, черт возьми есть! Наличие других людей могло бы хоть какую-то надежду дать. А теперь ее последние очаги погасли. Да катись оно все!Изнемозженный столь тяжелыми мыслями, я завалился на застеленную меджвежьями и оленьями шкурами лавку, закрыл глаза, и вскоре забылся сном.Я слышал голос, ее голос, моей Алиры. Он был далекий, очень далекий, и я шел на него, не сворачивая, и даже безумная метель не мешала мне, будто бы стыдливо отворачивая от меня напористый снег. Деревья расступались, кусты прямо на глазах исчезали, а я все шел, и шел.Голос привел меня к огромному рву, на самом краю которой стояла она. Ее нечеткий, будто призрачный силуэт, указывал рукой вперед, и я, будто против своей воли, подошел и стал рядом.Моему взору предстало зрелище, не менее удивительное, чем явление Духа. Ров оказался не слишком глубоким, но весь был застроен невероятными сооружениями. Они были идеальной формы, созданы из неизвестного материала, и разительно отличались друг от друга размерами. На их крышах будто проростали странные круглые или же длинные тонкие предметы, некоторые из которых вращались, причем совсем не по воле ветра. Между строениями сновали люди в такой же странной, как и все остальное, одежде. Некоторые из них держали в руках продолговатые блестящие предметы, порой вешая их за спины. Не было похоже, чтобы ужасный для нас холод хоть как-то им мешал. Были среди них и взрослые, и дети, и старики.- Берегись их, - снова услышал я голос Алиры. - Все берегитесь. Не принимайте этой ночью четверых пришедших. Иначе... конец.Ее голос начал меняться, принимая какое-то утробное звучание, пока окончательно не превратился в приглушенный рев. На моих глазах Алира начала увеличиваться в размерах, принимая новую и уже знакомую форму. Огромная рогатая голова смотрела на меня сверху вниз, а я даже страха не чувствовал - будто все так и должно быть.- Просыпайся, следопыт, - прозвучало снова.- Ульрих, вставай же ты наконец! - голос Маттея вырвал меня из сна. - Давай же, богатырь чертов!- Что случилось? - все еще пытаясь отогнать останки сновидения, пробормотал я.- Гости у нас, представляешь? - никогда еще я не видел друга в таком возбужденном состоянии. - Они из тайги вышли, четверо. Староста их сейчас у себя принимает.Я дернулся было за Маттеем, но тут же вспомнил слова Алиры. "Не принимайте этой ночью четверых пришедших". Ох, проклятье, что ж за день такой? С одной стороны, сказать, что я был рад тому, что есть и другие, кроме нас - это не сказать ничего, но я все же привык доверять своим чувствам. Что же, присмотрюсь к этим пришедшим. Сейчас уж точно самое главное - не терять бдительность.***Никогда еще в доме Старосты не было настолько людно - собралась вся деревня без исключения. Сам старик сидел на смастеренном специльно для него стуле - единственном в нашем поселении. Все четверо мужчин лет тридцати, сидели на шкурах, перед разведенным небольшим костром и, дрожа от холода, пытались согреться. Одеты были в старые обноски, местами дырявыми, и остается лишь удивляться, как они не замерзли по дороге сюда. Но, тем не менее, они совсем не были похожи на тех, из моего сна, так что, может, все и обойдется. Но я никак не мог избавиться от непонятной тревоги. Ладно, для начала стоит послушать, что они скажут.После продолжительной молчанки один из незнакомцев заговорил:- Мы из небольшой деревушки, которая в лесу расположена. Она мало от вашей чем отличается, но мы и подумать не могли, что найдем еще хоть кого-то. Мы на охоту отправились, но потеряли дорогу обратно и заблудились. Как выжили, сами понять не можем, будто бы боги пришли нам на помощь.Он все продолжал говорить, но я уже особо не вслушивался, чувствуя очень сильное недоверие к его словам. Если они так плохо разбираются в тропах, то зачем полезли в самую глушь? И как мимо Духа прошли? Почему этот говорящий никоим словом о нем не обмолвился? Ведь не могло быть такого, чтобы они его не заметили. У меня уже возникли мысли, что существо привязано к тайге и покинуть ее пределы не может, иначе давно бы уже сделало это, из чего возникает главный вопрос - как их деревня могла находится в самой тайге, буквально перед носом у Духа? Как они вообще охотились и хворост собирали с таким-то соседством? Но почему-то я так и не решился задать эти вопросы. Возможно, их жалобный вид и дрожащий голос говорящего остановили меня. Надо будет утром это все выяснить, а пока... Что ж, вряд ли эти четверо представляют для нас серьезную опасность.Староста распорядился устроить их на ночлег в хижину Янека - у него места достаточно, да и еда есть, а многого они не просили. Я же молча покинул дом, вспоминая отрывки из сна.Уснуть мне так и не удалось - что-то мешало мне, тревога все нарастала, и я наконец не выдержал и направился к выходу.Мои глаза уже были привычны к темноте, а метели, к счастью, не было. И это помогло мне разглядеть одного из пришедших, который что-то усердно вкручивал прямиком в снег. Я снял арбалет со стены и направился к нему, и увидел продолговатый предмет, похожий на те, что во сне были, но на его верхушке загорелся огонек, а сам он начал издавать звук, похожий на какой-то то ли писк, то ли свист.- Что ты делаешь? - спросил я, и увидел, как в руке незнакомца что-то блеснуло. Я вскинул было арбалет, но не успел. Раздался грохот, и мое тело пронзила страшная боль. Дыхание перехватило, и я, выронив оружие, упал наземь, успев заметить, как к деревне приближаются человеческие силуэты.***Не знаю, сколько я пролежал без сознания, но когда очнулся, был уже день. Я лежал в хижине Ахрона, под моей головой была скрученная куртка, а вокруг горели сразу несколько очагов. И я понял, почему - из одежды на мне были лишь штаны. Маттей сидел рядом, держась за голову и явно всхлипывая, а сам шаман возился рядом с одним из очагов, держа в огне длинный прут.- Потерпи, Ульрих, - сказал он. - Сейчас ненадолго будет больно.Прекрасно понимая, что произойдет, я намертво сцепил зубы, и издал лишь приглушенный стон, когда к моей груди прикоснулся горящий прут. Не впервой меня уже лечили подобным образом.- Что случилось? - спросил я, когда боль более-менее утихла.- Тебя ранили. Я никогда еще не видел подобного оружия, и без, сомнения, ни одно наше с ним не сравнится. Тебя куртка спасла от... я не знаю, как оно называется, сам посмотри, - и Ахрон положил мне в ладонь нечто, похожее на удлиненный обтесанный осколок, на котором осталась подсохшая кровь. Он не был похож на кусок камня или чего подобного. Это настораживало и пугало больше всего. Я приподнялся и, надев куртку, засунул осколок, или что бы это ни было, в карман.- Они полдеревни забрали, - подал голос Маттей. - Янек, Староста... Маура... теперь у них. Остальные мертвы. Мы пытались отбиваться, но без толку - их оружие разило наповал и с невероятной скоростью.Я снова вспомнил свой сон и заключительный взгляд Духа. И невиданная ранее решимость овладела мной. Это будет главная, хоть, возможно, и последняя охота в моей жизни.- Не бойся, - сказал я Маттею и Ахрону. - Мы их всех вернем.- Как? - с отчаянием в голосе простонал парнишка. - Ты не видел, что они творили.- Но тайга - НАШ дом, друг мой, - я перевел взгляд на шамана. - Никто не знает ее лучше нас. Кроме того, нам, возможно, помогут.

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