Страх✝ Страх ✝
Невозможно словами его описать,
Обитает в кошмарных он снах, -
Наше самое сильное, древнее чувство -
Это, конечно же, страх!
Страх неизвестности, страх потерять,
Страх темноты или страх умирать...
Страх высоты или страх пауков,
Страх - многогранен, страх - он таков.
Фобии следуют прямо за нами,
Мерзким хвостом, так и не отставая,
И по пятам страх за нами ползёт,
Дышит нам в спину и шепчет, ревёт,
Тихим свои проворчит голоском -
Шеи коснется своим языком -
Холодным и склизким, а что же потом?
Потом всё ужасно, и всё кверху дном!
Мурашки и дрожь пробегутся по телу,
И сердце забьётся стальным молотком...
Мы в ступоре, в ужасе, лик цвета мела,
Стоит звон в ушах, пред глазами дурдом.
Не дав нам покоя, он душу грызёт -
Взгляд страха велик и чудовищен очень,
Опомниться трудно порой от него,
Особенно, тёмной и грозовой ночью...
И в голову, будто в просторные двери,
Врываются воображения атаки,
И шум в голове (или шум за спиною?!)
Приводит нас в ужас животный, не так ли?
Но можем его волей мы победить,
И лезвие смелости в сердце вонзить,
Уметь надо страх пресекать, как ножом,
И нервы свои в меру пощекотав,
Не нужно пред ним на колени вставать,
Не нужно быть страха пугливым рабом.
Возможно, вышло не так "читабельно", как мои прошлые творения, но всё равно всем спасибо за прочтение! Надеюсь, что вы прокомментируете моё творчество, друзья.
Добрых вам кошмаров!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:34 by RekissПросмотров: 81Комментарии: 0
Ключевые слова: Смелость нервы сердце страх авторский стих