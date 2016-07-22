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Стихи

Страх

Страх

Невозможно словами его описать,
Обитает в кошмарных он снах, -
Наше самое сильное, древнее чувство -
Это, конечно же, страх!

Страх неизвестности, страх потерять,
Страх темноты или страх умирать...
Страх высоты или страх пауков,
Страх - многогранен, страх - он таков.
Фобии следуют прямо за нами,
Мерзким хвостом, так и не отставая,
И по пятам страх за нами ползёт,
Дышит нам в спину и шепчет, ревёт,
Тихим свои проворчит голоском -

Шеи коснется своим языком -
Холодным и склизким, а что же потом?
Потом всё ужасно, и всё кверху дном!

Мурашки и дрожь пробегутся по телу,
И сердце забьётся стальным молотком...
Мы в ступоре, в ужасе, лик цвета мела,
Стоит звон в ушах, пред глазами дурдом.

Не дав нам покоя, он душу грызёт -
Взгляд страха велик и чудовищен очень,
Опомниться трудно порой от него,
Особенно, тёмной и грозовой ночью...
И в голову, будто в просторные двери,
Врываются воображения атаки,
И шум в голове (или шум за спиною?!)
Приводит нас в ужас животный, не так ли?

Но можем его волей мы победить,
И лезвие смелости в сердце вонзить,
Уметь надо страх пресекать, как ножом,
И нервы свои в меру пощекотав,
Не нужно пред ним на колени вставать,
Не нужно быть страха пугливым рабом.

Небо... И Луна)


Возможно, вышло не так "читабельно", как мои прошлые творения, но всё равно всем спасибо за прочтение! Надеюсь, что вы прокомментируете моё творчество, друзья.
Добрых вам кошмаров!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:34 by RekissПросмотров: 81Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смелость нервы сердце страх авторский стих

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