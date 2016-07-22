Страх

Страх

Невозможно словами его описать,

Обитает в кошмарных он снах, -

Наше самое сильное, древнее чувство -

Это, конечно же, страх!



Страх неизвестности, страх потерять,

Страх темноты или страх умирать...

Страх высоты или страх пауков,

Страх - многогранен, страх - он таков.

Фобии следуют прямо за нами,

Мерзким хвостом, так и не отставая,

И по пятам страх за нами ползёт,

Дышит нам в спину и шепчет, ревёт,

Тихим свои проворчит голоском -



Шеи коснется своим языком -

Холодным и склизким, а что же потом?

Потом всё ужасно, и всё кверху дном!



Мурашки и дрожь пробегутся по телу,

И сердце забьётся стальным молотком...

Мы в ступоре, в ужасе, лик цвета мела,

Стоит звон в ушах, пред глазами дурдом.



Не дав нам покоя, он душу грызёт -

Взгляд страха велик и чудовищен очень,

Опомниться трудно порой от него,

Особенно, тёмной и грозовой ночью...

И в голову, будто в просторные двери,

Врываются воображения атаки,

И шум в голове (или шум за спиною?!)

Приводит нас в ужас животный, не так ли?



Но можем его волей мы победить,

И лезвие смелости в сердце вонзить,

Уметь надо страх пресекать, как ножом,

И нервы свои в меру пощекотав,

Не нужно пред ним на колени вставать,

Не нужно быть страха пугливым рабом.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rekiss Просмотров: 81 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:34 by

Ключевые слова: Смелость нервы сердце страх авторский стих

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