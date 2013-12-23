Под небом гроб ледяной. Глава 3. Ночь в тайге

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:33

Fahrengeit Просмотров: 82 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:31 by

Впервые мы проводили ночь за пределами нашего селения. Будучи привыкшими к относительному уюту жилищ, мы не могли так просто приспособиться к окружающей нас сейчас действительности. Даже я, следопыт с немалым опытом, проведший половину своей жизни в тайге, поневоле ежился. Маттей вообще напоминал запуганного зверька, дрожа всем телом не только от холода. Лишь Ахрон казался совсем бесстрастным, молча и неподвижно глядя прямо в огонь, не моргая, и язычки пламени отражались в его зрачках. Со стороны зрелище казалось довольно-таки жутковатым.Дитя тайги - так мы нередко называли нашего шамана. Чувствовалась в нем некая связь с лесом, будто крепкая невидимая нить тянулась от него вглубь чащи. И звери дикие никогда его не боялись; порой он уходилв тайгу на несколько часов, а по возвращении обязательно приводил с собой сразу нескольких различных животных, и те покорно шли за ним, будто удерживаемые незримым поводком. Ходил Ахрон нечасто, но зато "добычи" его хватало на неделю, а то и больше, для всей деревни. Сам шаман к данной пище не притрагивался, кормился из своих собственных запасов. Честно говоря, я его подобного принципа никогда не понимал, но однажды решился обратиться к нему с этим вопросом, на что получил такой ответ:- Понимаешь, Ульрих, не могу я к ним прикоснуться, предателем себя ощущаю. Ведь они доверились мне, пошли за мной, а я на смерть их приволок. Вот с охотниками дело другое - там в смерти животины я не виновен. Да и надо хоть когда-нибудь есть, - с невеселой улыбкой закончил шаман, и я не смог, как ни старался, вытянуть из него более подробную информацию. Неужели этого достаточно, чтобы голодать?Время незаметно перевалило за полночь. Хворост заканчивался, а без него нам конец. Маловато мы с собой захватили, а искать его сейчас в лесу, в кромешной тьме, задача из разряда практически невыполнимых. Да уж, невеселая ситуация. Но выбора у нас не было.Взяв в одну руку факел и закинув за спину арбалет, я поднялся с места, дав знак спутникам охранять костер. Я не боялся заблудиться - чутье следопыта не позволит мне этого.В тайге было холоднее, намного холоднее, чем в селении. Куртка сама по себе мало помогала, поэтому пришлось смазать тела медвежьим жиром. Стало теплее, но все равно при каждом вдохе казалось, будто в горлол вонзаются тысячи крошечных ледяных иголок. Нельзя было даже сплюнуть нормально - слюна замерзала, не долетая до твердого, как камень, наста.Освещая кое-как тропинку факелом, я второй рукой подбирал редкие обледенелые хворостинки, невольно продвигаясь все глуже в чащу. Радовал лишь негаснущий огонек костра, мерцающий между стволами деревьев и не дающий мне свернуть не туда и очень долго искать путь обратно.Удивительно, но Дух даже и не думал препятствовать нам - его просто не было. Ни следов, ни каких-либо звуков, ни странного шевеления деревьев. Это настораживало, но мысли у нас витали в совершенно другом направлении.Стоит сказать, что конкретного плана у меня так и не появилось, а значит, придется на ходу импровизировать. Правда, как именно, я пока не знал. Надежда была, по сути, лишь на то, что Лесные, как мы их уже успели назвать, не ждут нападения. Возможно, они уверены, что в деревне никого не осталось, иначе почему мы втроем остались живы? Полной уверенности у меня, конечно же, не было, но что нам еще оставалось? Пленных спасать надо. И отомстить обидчикам также.В раздумьях я и не заметил, как отошел столь далеко, что отблеск костра выглядел не крупнее крошечной искорки. Стало холоднее, медвежий жир перестал быть достаточно эффективным, и пора было уже возвращаться. В этот момент краем глаза я заметил необычный предмет, торчащий прямиком из-под наста и формой напоминающий искривленный прямоугольник. Подойдя ближе, я разглядел полустершуюся надпись "...ден", а под ней цифры "37". Слева же от предмета расплылось грязно-желтое пятно, которое будто бы щупальцами тянулось по черной поверхности вверх подо льдом. И... как бы это описать? Пятно было полностью покрыто замерзшими пузырями! Создавалось впечатление, будто передо мной противоестественный обледенелый "кипяток". Да, именно так. Не могу объяснить, почему, но этот сгусток неведомой массы вызывал у меня едва ли не панический страх. Никогда в своей жизни я не ощущал ничего подобного. Мне казалось, что вещество вот-вот прорвется и облепит меня со всех сторон, сжигая и запекая заживо. Впечатления были столь сильными, что я аж рефлекторно отпрыгнул, вцепившись в рукоять арбалета. Чья-то рука легла мне на плечо, и я резко обернулся, вскидывая оружие, - и тут же вздохнул с облегчением - передо мной стоял Ахрон.- Зачем подкрадываешься? - буркнул я, повесив арбалет обратно. - Я едва болт тебе в лоб не выпустил.- Так-то и не думал даже, - шаман выглядел каким-то обескураженным. - Я просто подошел, но ты даже не дернулся. Что на тебя нашло?- Сам посмотри, - я отодвинулся, пропуская шамана к загадочному предмету и не менее загадочному пятну.Ахрон, нахмурившись, присел на корточки и начал разглядывать пятно, изредка делая над ним круговые движения ладонями и не обращая, казалось, никакого внимания на сам предмет.Время тянулось медленно, Ахрон все так же "колдовал" над "массой", во тьме леса слышался вой волков, а в верхушках гудел беспрерывной усиливающийся ветер - похоже, начиналась настоящая буря.Ахрон наконец поднялся. Его руки дрожали, а лицо было бледнее окружающего нас снега.- Мы последние, Ульрих, - проговорил он. - Нельзя сражаться с ними.Я опешил:- Ты вообще о чем?- Если поубиваем друг друга, это будет конец. Людей... больше нет, - с трудом закончил шаман.***Мы снова сидели у костра, но на этот раз поближе к одинокой лесной скале, сразу под каменным навесом. Метель разыгралась не на шутку - верхушки деревьев трещали, снег тоскливым танцем кружил вокруг, образуя вместе с гудящим беспрерывно ветром своеобразный музыкальный тандем. В такую пургу идти куда-либо не имело никакого смысла.- Что ты имеешь в виду под "последними"? - спросил Маттей, не отрывая взора от чащи, из которой то и дело продолжал раздаваться угрюмый волчий вой - хищники все не могли найти добычу.- То, что и сказал, - Ахрон подкинул хвороста. - Нет больше никого, лишь мы и они.- Неужели во всем мире никого?- Не только. Во всех мирах, юный охотник, во всех мирах. И не только людей больше нет. Наш мир - последний, где еще присутствует жизнь.- Ты никогда этого не рассказывал, - на этот раз заговорил уже я. - Почему?- А вы бы поверили разве? - усмехнулся шаман.- Проклятье, Ахрон! - я вспылил, сам того от себя не ожидая. - У нас по тайге бродит живая рогатая гора, а мы о ее существовании до позавчерашнего дня даже не подозревали. Мы охотимся камнями, луками и арбалетами, а в двух шагах живут хрен пойми кто с палицами, которые огонь и камни выпускают. Поверили ли бы мы в то, что есть какие-то другие миры? Да я уверен, что Лесные из одного из них явились! - все это я выпалил на одном дыхании, и теперь с большим трудом пытался отдышаться, что затруднялось ледяным воздухом.Шаман виновато повел плечами.- А где они, эти другие миры? - спрсил Маттей.- Все мы в ясную погоду смотрим в небо. Маленькие светящиеся точки, именуемые звездами, - Ахрон не отрывал взгляд от огня. - Они куда больше, чем кажутся... Намного больше. Ранее многие из них кишели самой разной жизнью. Вот мы привыкли к волкам, медведям, оленям и тому подобному, а представьте себе рогатого медведя с длинным голым хвостом. Или волка размером с хижину Янека, у которого верхник клыки из пасти на метр торчат... у волка, я имею в виду, - шаман выдавил подобие смешка. - И это еще далеко не все. Миров было тысячи, если не миллионы. Но однажды... все изменилось. Вы и сами могли заметить, что некоторые звезды погасли и больше никогда не появлялись на небосводе.- Так что ж случилось, Ахрон? - спросил я, пытаясь хоть как-то переварить все эту, на первый взгляд, чушь.- Опустошение, - ровным тихим голосом ответил шаман.Вдали, сквозь кроны деревьев, задребезжал крошечный огонек рассвета.

Ключевые слова: Ночь тайга миры авторская история

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