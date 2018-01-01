Лиза. Часть 13

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:26

Estel_N Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:26 by

После полудня Михаила не было дома. Лиза выбрала самый удобный момент и вошла в кабинет, пока ее никто не видел. Она достала из-под корсета книжечку с заклятиями, открыла ее на нужной странице и положила на стол рядом с портретом. Развернула лоскут черной ткани, накинула ее на край портрета, достала из корсета толстую иголку и зажгла свечу. В ее глазах запрыгали зловещие огоньки.Она подошла вплотную к картине и начала ее рассматривать. Немного помедлив, нагнулась ниже и стала нашептывать, вырисовывая круги свечой у головы на портрете, поставив иголку к груди.Неожиданно дверь распахнулась.- Лиза? Что ты делаешь? – В комнату вошел Миша.Он замер на пороге, не сразу понимая, что видит.Лиза вздрогнула, она нечаянно воткнула иголку в портрет и уронила свечу на ткань, которая свисала до пола. Мешковатая ткань с примесью шерсти быстро загорелась, огонь пополз вверх и охватил холст. Обряд не был закончен.Миша этим временем сорвал с окна плотную штору и накинул на огонь. Пока Михаил пытался его потушить, Лиза этим временем быстро забрала книжечку, пока он ее не заметил, сунула под корсет и хотела бежать, но Миша больно схватил ее за локоть.- Объясни мне, что ты делала! - В ярости закричал он.Лиза сжалась под его фигурой, она растерялась и не знала, что ответить. Миша заметил, что ей больно, и отпустил руку.- Лиза… - Уже спокойно произнес он. – Зачем?- Ты должен быть моим. – Рявкнула она.После этих слов Михаил взорвался и стал ходить по комнате взад-вперед. Он все понял.- Я бы все отдала, чтобы вернуть сына…- Но этим его не вернешь!- Но я нашла утешение в тебе! – Уже со слезами прокричала она.Михаил остановился и взялся за голову.- Что ты такое говоришь..? - У него не укладывалось в голове то, что он только что увидел. А что если бы он вернулся чуть позже и не успел своим приходом прервать обряд.Лиза молчала. Он собрался с мыслями и продолжил.- Скольких ты погубила? – Она подняла на него свой свирепый взгляд, от этого ему стало дурно, и он ослабил галстук, но продолжил говорить. – Твоего сына уже не вернуть. Кто следующий будет расплачиваться за твои грехи? - Немного помолчав, он добавил. – Уходи, я не хочу тебя видеть.После этих слов Лиза выбежала из кабинета и побежала прочь из дома, она не знала куда деться, ее переполняла боль, ей казалось, что сердце вот-вот разорвется.Она бежала по саду, когда ее ноги подкосились, и она упала в корни малины. Она задыхалась от слез, ей хотелось забыться, она потеряла сознание.

Ключевые слова: Лиза портрет обряд заклятия авторская история

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