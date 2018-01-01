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Творческие истории

Лиза. Часть 13

После полудня Михаила не было дома. Лиза выбрала самый удобный момент и вошла в кабинет, пока ее никто не видел. Она достала из-под корсета книжечку с заклятиями, открыла ее на нужной странице и положила на стол рядом с портретом. Развернула лоскут черной ткани, накинула ее на край портрета, достала из корсета толстую иголку и зажгла свечу. В ее глазах запрыгали зловещие огоньки.

Она подошла вплотную к картине и начала ее рассматривать. Немного помедлив, нагнулась ниже и стала нашептывать, вырисовывая круги свечой у головы на портрете, поставив иголку к груди.

Неожиданно дверь распахнулась.
- Лиза? Что ты делаешь? – В комнату вошел Миша.
Он замер на пороге, не сразу понимая, что видит.
Лиза вздрогнула, она нечаянно воткнула иголку в портрет и уронила свечу на ткань, которая свисала до пола. Мешковатая ткань с примесью шерсти быстро загорелась, огонь пополз вверх и охватил холст. Обряд не был закончен.

Миша этим временем сорвал с окна плотную штору и накинул на огонь. Пока Михаил пытался его потушить, Лиза этим временем быстро забрала книжечку, пока он ее не заметил, сунула под корсет и хотела бежать, но Миша больно схватил ее за локоть.

- Объясни мне, что ты делала! - В ярости закричал он.

Лиза сжалась под его фигурой, она растерялась и не знала, что ответить. Миша заметил, что ей больно, и отпустил руку.

- Лиза… - Уже спокойно произнес он. – Зачем?
- Ты должен быть моим. – Рявкнула она.

После этих слов Михаил взорвался и стал ходить по комнате взад-вперед. Он все понял.

- Я бы все отдала, чтобы вернуть сына…
- Но этим его не вернешь!
- Но я нашла утешение в тебе! – Уже со слезами прокричала она.
Михаил остановился и взялся за голову.
- Что ты такое говоришь..? - У него не укладывалось в голове то, что он только что увидел. А что если бы он вернулся чуть позже и не успел своим приходом прервать обряд.
Лиза молчала. Он собрался с мыслями и продолжил.

- Скольких ты погубила? – Она подняла на него свой свирепый взгляд, от этого ему стало дурно, и он ослабил галстук, но продолжил говорить. – Твоего сына уже не вернуть. Кто следующий будет расплачиваться за твои грехи? - Немного помолчав, он добавил. – Уходи, я не хочу тебя видеть.

После этих слов Лиза выбежала из кабинета и побежала прочь из дома, она не знала куда деться, ее переполняла боль, ей казалось, что сердце вот-вот разорвется.

Она бежала по саду, когда ее ноги подкосились, и она упала в корни малины. Она задыхалась от слез, ей хотелось забыться, она потеряла сознание.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26 by Estel_NПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лиза портрет обряд заклятия авторская история

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