Лиза. Часть 11

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:08

Estel_N Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:08 by

Несколько дней Лиза пролежала в постели с сильным жаром и бредила. Без сознания она кричала, произносила странные слова, которые никто не мог разобрать, повторяла имя сына и просила у него прощения.В ее комнате постоянно дежурил врач. Он пытался ее удержать, когда она сильно рыдала со слезами на глазах и пыталась подняться, но обессиленная падала на подушку.Миша постоянно интересовался ее состоянием и старался помочь, чем мог, он даже предложил привести в дом священника, чтобы он попробовал унять ее душевную боль от потери сына.- Бог мне не поможет… - слабым голос отвечала Лиза, когда приходила в себя на короткое время. И Миша не стал ее больше мучить предложениями о священнике и рассказами о рае, в котором сейчас находится ее маленький Володя.Следующую неделю Лиза провела в больнице с диагнозом инфаркт. Когда ей стало немного лучше, ей разрешили вернуться домой. В этот же день она решила занять себя работой, чтобы не думать о сыне, но все равно была слаба и не могла долго держаться на ногах.За это время пришлось нанять домработницу на место Лизы, потому что у прислуги, которая была в доме, не хватало рук. Зеркала по всему дому были завешены белыми простынями, в доме не было ни гостей, ни посетителей, стояла абсолютная тишина, и так прошло две недели.Раздался стук в дверь. Женщина лет тридцати, которую наняли на место Лизы, поторопилась открыть. В дом вошла Наталья со своей служанкой.- Можно увидеть Михаила? – спросила она.Вера, поднялась в кабинет хозяина и со стуком открыла дверь. Миша сидел в кресле и держал в руках портрет Натальи.- К вам гости, – нарушая тишину, сказала Вера.Михаил поднялся и положил портрет в кресло. Он широкими шагами направился к выходу, ему хотелось отвлечься от всего, что на него навалилось в последнее время, хотелось убить тишину, которая поселилась в доме.Он вышел из своего кабинета и направился к ступенькам, ведущим на первый этаж, и увидел Наталью, которая стояла около входной двери и смотрела на него. На его лице появилась широкая улыбка, он буквально подлетел к ней и, поцеловав ее руку, сказал:- Я так рад вас видеть.- Уже больше двух недель прошло со смерти Насти, отец до сих пор не может отойти от удара. После смерти мамы он стал замкнутым, а теперь и вовсе ни с кем не разговаривает, все время сидит в своем кабинете и разбирает бумаги.- Мне так жаль… - выдавил из себя Миша.- Никто не может объяснить, что случилось с Настей в ту ночь. Перед смертью она говорила мне страшные вещи, о которых мне пришлось рассказать доктору, в тот момент мне показалось, что в нее вселился дьявол. В городе теперь ее считают сумасшедшей или одержимой и меня, наверное, тоже. Но скажите, что вы так не думаете? – взмолилась она.- Конечно, нет! – он взял ее руки и вложил в свои.- Сегодня утром я проснулась с мыслью о том, какая Настя была жизнерадостная и любила смеяться, – она смахнула слезу и продолжила: – и я распорядилась открыть в доме окна и принимать гостей, но все же не забывать о трауре. Может быть, если дом снова заживет, то и отец вернется к жизни и вспомнит, что у него есть еще одна дочь, ради которой стоит жить, – немного помолчав, она снова заговорила. - Я слышала, как этот ребенок был мил вашему сердцу и его мать, что у вас до сих пор мрак и тишина в доме, но давайте будем жить дальше, – Миша молча кивнул, и Наталья обратилась к домработнице Михаила, которая стояла позади и ждала распоряжения хозяина. – Раздвиньте шторы, впустите в дом солнечный свет, откройте окна, пусть войдет свежий воздух и запах лета! Катя, помоги, не стой столбом, ну же, – повернулась она к своей служанке, которая стояла, как телохранитель, чуть позади Натальи.Зашуршали тяжелые шторы, и открылись ставни, в комнату резко ворвался свет, и на солнце стало видно частички пыли, которые покоились на тяжелых шторах. Миша зажмурился от яркого света.- Я хочу вам кое-что показать, – взяв ее за руку, он повел Наталью в свой кабинет.Он взял с кресла холст и развернул ее к девушке.- Вы его закончили? – взяв портрет в руки и рассматривая его, сказала она.- Почти, осталось несколько штрихов.Этим временем он сорвал с большого зеркала простынь и накинул ее на портрет Лизы, который все время стоял на мольберте, и убрал его на пол к дальней стене.У Натальи застучало в висках, а в зеркале промелькнула темная тень, которую они не заметили.

Ключевые слова: Портрет смерть траур авторская история

Другие, подобные истории: