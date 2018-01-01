Лиза. Часть 12

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:19

Estel_N Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:15 by

Лиза открыла глаза. Она медленно осмотрела комнату и поняла, что находится одна. В ее голову снова стукнула мысль о сыне, которая причинила боль. Она глубоко вздохнула и постаралась снова не расплакаться. Лиза медленно села в постели, достала из тумбочки гребень и начала расплетать косу.Лиза смотрела, не мигая, в одну точку и думала: "что теперь будет, и как сложится ее жизнь". Она не представляла жизни без сына, но потом вспомнила о Мише. В ее сердце еще теплилась надежда, что не все потеряно, что у него остались к ней чувства. И ей так захотелось все ему рассказать, что она чувствует, что из-за ревности она погубила девушку, которая случайно оказалась не на том месте, за которую расплатился ее маленький сын.Но сможет ли он ее простить?Лиза замерла на секунду, опустив руки на колени, и выронила гребень, стук о пол вернул ее к чувству. Оперевшись о спинку кровати, она встала, накинула на себя халат и вышла из комнаты. Она решила все рассказать Михаилу, и будь... что будет, ей больше нечего терять.Лиза, тихо ступая по ковру, прошла по коридору и дотронулась до ручки на двери - в комнате было тихо, еще секунду подумала и открыла дверь.- Миша, я должна тебе кое-что рассказать… - произнесла она и замерла на пороге.Перед ее взором предстала Наталья, которая сидела на стуле и, улыбаясь, позировала Михаилу, а он у окна выводил на ее портрете последние штрихи.Лиза увидела у стены холст, который был накрыт простынею, и поняла, что это ее портрет. Она заметила, как он смотрит на Наталью, и что для нее больше нет места. Затем ее привлекло большое зеркало, с которого Михаил снял простынь. В нем во весь рост отражалась Лиза, и за ее спиной была темная дымка, которая ничуть ее не удивила, она часто ее видела на протяжении всей жизни. Ноги подкосились, и она начала падать. Миша успел ее подхватить.Лиза молча посмотрела ему в глаза, и у нее заблестели слезы. Наталья тоже подошла к ним и положила куру на плечо Михаилу.- Ее нужно вернуть в постель, ей надо окрепнуть. – Сказала девушка.Михаил, придерживая Лизу, медленно повел ее обратно в комнату.- Что ты хотела мне рассказать? – По дороге спросил он.- Это уже не важно…Он не стал больше ее мучить вопросами. Покидая ее комнату, она сказала:- Ты уже не мой.- Набирайся сил, я позову врача. – Кратко ответил он.Лиза медленно шла на поправку, но мысли о сыне иногда заставляли ее плакать, но она старалась держаться изо всех сил. Частое отсутствие Михаила, в последнее время, тоже причиняло ей грусть, она знала, что он находится с Натальей. А неделю назад она случайно услышала, как Михаил разговаривал с другом о том, что скоро хочет попросить руки Натальи. И неволей в голову ей кралась мысль - устранить.

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