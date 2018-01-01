Лиза. Часть 12

Лиза. Часть 12Лиза открыла глаза. Она медленно осмотрела комнату и поняла, что находится одна. В ее голову снова стукнула мысль о сыне, которая причинила боль. Она глубоко вздохнула и постаралась снова не расплакаться. Лиза медленно села в постели, достала из тумбочки гребень и начала расплетать косу.
Лиза смотрела, не мигая, в одну точку и думала: "что теперь будет, и как сложится ее жизнь". Она не представляла жизни без сына, но потом вспомнила о Мише. В ее сердце еще теплилась надежда, что не все потеряно, что у него остались к ней чувства. И ей так захотелось все ему рассказать, что она чувствует, что из-за ревности она погубила девушку, которая случайно оказалась не на том месте, за которую расплатился ее маленький сын.
Но сможет ли он ее простить?
Лиза замерла на секунду, опустив руки на колени, и выронила гребень, стук о пол вернул ее к чувству. Оперевшись о спинку кровати, она встала, накинула на себя халат и вышла из комнаты. Она решила все рассказать Михаилу, и будь... что будет, ей больше нечего терять.
Лиза, тихо ступая по ковру, прошла по коридору и дотронулась до ручки на двери - в комнате было тихо, еще секунду подумала и открыла дверь.
- Миша, я должна тебе кое-что рассказать… - произнесла она и замерла на пороге.
Перед ее взором предстала Наталья, которая сидела на стуле и, улыбаясь, позировала Михаилу, а он у окна выводил на ее портрете последние штрихи.
Лиза увидела у стены холст, который был накрыт простынею, и поняла, что это ее портрет. Она заметила, как он смотрит на Наталью, и что для нее больше нет места. Затем ее привлекло большое зеркало, с которого Михаил снял простынь. В нем во весь рост отражалась Лиза, и за ее спиной была темная дымка, которая ничуть ее не удивила, она часто ее видела на протяжении всей жизни. Ноги подкосились, и она начала падать. Миша успел ее подхватить.
Лиза молча посмотрела ему в глаза, и у нее заблестели слезы. Наталья тоже подошла к ним и положила куру на плечо Михаилу.
- Ее нужно вернуть в постель, ей надо окрепнуть. – Сказала девушка.
Михаил, придерживая Лизу, медленно повел ее обратно в комнату.
- Что ты хотела мне рассказать? – По дороге спросил он.
- Это уже не важно…
Он не стал больше ее мучить вопросами. Покидая ее комнату, она сказала:
- Ты уже не мой.
- Набирайся сил, я позову врача. – Кратко ответил он.
Лиза медленно шла на поправку, но мысли о сыне иногда заставляли ее плакать, но она старалась держаться изо всех сил. Частое отсутствие Михаила, в последнее время, тоже причиняло ей грусть, она знала, что он находится с Натальей. А неделю назад она случайно услышала, как Михаил разговаривал с другом о том, что скоро хочет попросить руки Натальи. И неволей в голову ей кралась мысль - устранить.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:15 by Estel_NПросмотров: 22Комментарии: 0
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