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Страшно интересно / Видео-страшилки

5 случаев, когда полиция имела дело с паранормальным

В этом видео я вам расскажу о 5 случаях, когда полиция была бессильна что-то сделать. А именно о случаях, когда полиция имело дело со сверхъестественным. Они посещали так называемые "одержимые дома" и были в шоке от увиденного.



Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:09
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 11:07 by Владимир СтанковПросмотров: 43Комментарии: 0
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