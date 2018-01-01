5 случаев, когда полиция имела дело с паранормальным

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:09

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Владимир Станков Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:07 by

В этом видео я вам расскажу о 5 случаях, когда полиция была бессильна что-то сделать. А именно о случаях, когда полиция имело дело со сверхъестественным. Они посещали так называемые "одержимые дома" и были в шоке от увиденного.

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