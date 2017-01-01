Моя жена вампир

Моя жена вампирКак то встретил я девчонку, её сильно полюбил,
И ночами только с ней своё я время проводил.
Но однажды я проснулся- в доме был какой-то шум,
Посмотрел я на часы, время было ближе к двум.
Я направился на звуки- ведь любимой рядом нет,
Когда вышел в коридор, в тот же миг включил там свет.
От увиденного там виски покрылись сединой,
За окном я в тот же час услышал громкий, страшный вой.
На полу лежит соседка, шея вся у той в крови,
А на ней сидит жена, скалит на меня клыки.
"Ты не должен был узнать"- прошептала вдруг она,
" Что сейчас тут происходит?"- прокричал от шока я.
" Я вампир, мой дорогой"- вдруг последовал ответ,
" Пью я кровь живых людей, и уже мне двести лет"
И в ту ночь мы говорили, объяснила она всё,
Долго я не мог поверить- как же полюбил её.
Вместе труп мы закопали, но сказал я ей тогда:
- Чтоб с данной ты минуты только мою кровь пила.-
И прошло уж много лет, до сих пор вдвоём живём,
Только все так получилось, теперь оба кровь мы пьём..
Новость отредактировал Core - Вчера, 22:27
Вчера, 22:27 by МитричПросмотров: 379Комментарии: 0
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