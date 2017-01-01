Моя жена вампир

Новость отредактировал Core - Вчера, 22:27

Митрич Просмотров: 379 Комментарии: 0 +4 Вчера, 22:27 by

Как то встретил я девчонку, её сильно полюбил,И ночами только с ней своё я время проводил.Но однажды я проснулся- в доме был какой-то шум,Посмотрел я на часы, время было ближе к двум.Я направился на звуки- ведь любимой рядом нет,Когда вышел в коридор, в тот же миг включил там свет.От увиденного там виски покрылись сединой,За окном я в тот же час услышал громкий, страшный вой.На полу лежит соседка, шея вся у той в крови,А на ней сидит жена, скалит на меня клыки."Ты не должен был узнать"- прошептала вдруг она," Что сейчас тут происходит?"- прокричал от шока я." Я вампир, мой дорогой"- вдруг последовал ответ," Пью я кровь живых людей, и уже мне двести лет"И в ту ночь мы говорили, объяснила она всё,Долго я не мог поверить- как же полюбил её.Вместе труп мы закопали, но сказал я ей тогда:- Чтоб с данной ты минуты только мою кровь пила.-И прошло уж много лет, до сих пор вдвоём живём,Только все так получилось, теперь оба кровь мы пьём..

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