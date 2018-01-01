Маленькая девочка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:00

slav Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:00 by

Декабрь выдался теплым. За всю свою жизнь Гриша не мог припомнить, чтобы в это время года стояла такая погода. Зато теперь январь отыгрывался во всю. Парень хорошо ощутил это на себе, когда подходил к своему подъезду. Разбушевавшаяся метель завалила дороги сугробами, холодный ветер продувал насквозь хорошо закутанное в теплую одежду тело. Снег, попадая в лицо, обжигал морозом, точно иголками. Он натянул куртку почти до носа, но это не спасало.Гриша сильно пожалел, что поехал домой с работы на автобусе, а не на такси. К вечеру температура опустилась до – 35, и, казалось, это был еще не предел.Очутившись возле подъезда, Гриша достал ключи из внутреннего кармана куртки, открыл дверь домофона и забежал в подъезд, стряхивая снег с ботинок и шапки. Он взметнулся по ступеням и вызвал лифт. Жил Гриша на девятом этаже. Шахта загудела, и парень прислонился спиной к горячей батарее. Как только он почувствовал приятное тепло, двери лифта открылись, и Гриша двинулся вперед.- Не надо! – раздался где-то на втором, а может быть, и на третьем этаже крик девочки. Крик маленькой девочки, находящейся на грани безумия, а может, уже даже перешагнувшей эту грань.Гриша замер.- Заткнись! – прорычал в ответ мужской голос.Ответа девочки не последовало, и от последнего крика осталось лишь ощущение ужаса: произошло что-то страшное, но худшее может быть еще впереди.Гриша стоял, не в силах пошевелиться. Двери лифта, не дождавшись пассажира, закрылись. От непонятно откуда взявшегося страха, тело парня пронзило холодом и по спине пробежали мурашки. В его сознание ворвался поток страшных образов. Наверху что-то происходило. Мысли, нахлынувшие на Гришу, были одна страшнее другой…"Нужно пойти и посмотреть, что там происходит. Кто это кричал и почему? Но…"Никаких но, оборвал он собственные мысленные дебаты. Если ему даже и суждено будет попасть в какую-то опасную ситуацию, он сможет в дальнейшем оглянуться на это с чувством гордости и душевного удовлетворения, что он не прошел мимо, что не оставил кого-то в беде.Не раздумывая (думать сейчас было нельзя), парень осторожно стал подниматься по лестнице. Он остановился, когда очутился на втором этаже, и внимательно прислушался. Ни звука.Возможно, стоило дойти до мусоропровода и посмотреть, нет ли там кого, но Гриша не стал этого делать и зашагал дальше вверх по лестнице.Он правильно поступил, потому что на третьем этаже послышался шорох, нарушаемый завыванием ветра, который с ожесточением бился в подъездные окна, грозя выбить их.Шум доносился из-за угла, который вел к мусоропроводу.- Я тебя прибью, маленькое отродье! – вновь зашипел мужской голос, но уже приглушеннее, словно опасаясь быть услышанным.Гриша как можно тише продвигался вперед, чувствуя, что если не поторопится, то может попросту опоздать. Но дрожащие ноги не позволяли двигаться быстрее. Его сердце отчаянно билось в груди. Нервы натянулись до предела в ожидании встречи."Что там происходит? Может быть, это просто отец со своей дочерью? Маловероятно…"Осторожно ступая, словно по минному полю, Гриша преодолел совершенно темный по углам, но слегка освещенный впереди уличными фонарями коридор, ведущий к мусоропроводу, и выглянул из-за угла.Его опасения подтвердились. На полу мужчина в черной куртке сидел на маленькой девочке и возвышался над ней словно башня. Коленями он прижал ее руки к полу. Лицо крохи было всё в крови, глаза были заплывшими. Подонок избил ее до такой степени, что, казалось, она даже не дышала.Не думая ни секунды, Гриша со всего размаху врезал незнакомцу ногой по затылку. От неожиданного удара мужчина повалился вперед и чудом не придавил собой девочку. Послышался звон, и Гриша увидел, что у незнакомца выпал из руки странного вида нож.- Какого хрена! - закричал мужчина, оборачиваясь в сторону Гриши.Глаза представшего перед ним человека не источали и намека на страх. Они смотрели прямо и не бегали из стороны в сторону, как у загнанного в ловушку зверя в поисках спасенья. Его грубое щетинистое лицо было изборождено следами гибельных желаний. Оно побагровело от ярости, на лбу вспухли вены. В нем, казалось, не было ничего человеческого. У него были большие ноздри и в то же время тонкогубый, как рана, рот, настоящий рот маньяка – крепко сжатый, грубый, точно рубец. Он говорил о равнодушии и словно подавал сигналы опасности потенциальным жертвам.Мужчина хотел было что-то сказать, но сказать ничего не успел, потому что Гриша со всей силы нанес ему еще один удар ногой по лицу. От этого человек раскинул руки и повалился на спину. Губы его тут же скривила отвратительная гримаса боли. Кровь, полившаяся из носа и из разбитых губ, стала заливать подбородок.- Что ты делаешь, придурок?! - простонал он, стирая кровь рукой с губ и пытаясь подняться. Голова его качалась из стороны в сторону, словно он был пьяным.Несмотря на то, что маньяк лежал на полу, Гриша чувствовал, что боится его. И в этом не было ничего удивительного – он не слишком-то сильный и крупный парень. Но тут его взгляд переместился на девочку, всё лицо которой было залито кровью, и его пробрала такая ярость, что он не смог сдержать себя. Его напряжение перешло в злость. Руки превратились в кулаки. Они сжались с такой силой, что парень ощутил, как ногти впились в кожу. Теперь ярость взяла вверх над испугом, и Гриша сделал шаг вперед, но тут же замер от удивления. Только что лежавшая без сознания девочка уже сидела.- Ухду… - прошипела она.До лица Гриши долетело зловонное дыхание. Он не понял, что она сказала, но от этого слова по коже пробежали мурашки, словно это слово было взято из страшной книги, которую используют для вызовов демонов и душ умерших людей.Глаза ее раскрылись. И эти глаза не были человеческими… Они походили на кошачьи, и в темноте их начал наполнять зловещий огонь, словно девочка смотрела в кошмарный радиоактивный закат. Маленькие губки превратились в мерзкую улыбку, обнажая острые зубки и длинный язык."О Господи, - мелькнуло в голове у Гриши, - эти зубы… они акульи?!"Холод пробрал Гришу до костей. Он попытался закричать, но не смог. Предпринял еще одну попытку – безрезультатно. Воздух не выходил из легких. Горло будто сдавили узлом. Его лицо исказила гримаса ужаса, и сидевшая девочка тут же прыгнула на него с ловкостью кошки. Это случилось так быстро, что Гриша даже не смог понять, что произошло. Девочка повалила его на бетонный пол, и парень сильно ударился головой. Перед глазами вспыхнули искры, а в ушах зазвенело. Гриша тут же почувствовал, как стал захлебываться кровью. Эта маленькая, казалось, попавшая в беду девочка стала растерзывать его горло, точно спущенное с цепи голодное животное. Ее острые зубы смыкались и размыкались, отхватывая кожу и мышцы. Боль, которая пронизывала горло, была куда сильней, чем удар головой об бетонный пол.Она обладала чудовищной силой. Гриша хотел было поднять руки, скинуть эту тварь c себя, но был уже без сил что-либо сделать. Даже мощный выброс адреналина, вызванный страхом и болью, не давал ему сил вырваться из цепких лап девочки.Он терял сознание, а может быть, умирал? По крайней мере, глаза затуманивались, и перед тем, как они закрылись, он увидел, как девочка с ревом ярости оторвалась от него, точно обожженная, и упала на пол. Тут в поле зрение показался только что избитый им человек. В руке он сжимал окровавленный нож. Щетина на его лице пропиталась кровью:- Зря ты мне помешал, парень, – прошептал он, глядя на него, и сплюнул.Лицо незнакомца обрело хладнокровие, в котором, казалось, таилось больше угрозы, чем в прежнем порыве ярости. У него был вид человека, который, возможно, прожил не одну жизнь, побывавшего в таких местах и навидавшегося такого, чего большинство людей даже и представить себе не может в самом кошмарном сне.Гриша хотел было ответить, но из горла донеслись лишь булькающие звуки, и он погрузился во мрак.

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