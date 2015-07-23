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Несерьезные истории

Договор с Сатаной

Договор с Сатаной

Сатана приподнял бровь.
— Что, прости?..
Гриша нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
— Я говорю: хочу продать душу.
— Ах, душу, — кивнул Сатана. — Не вопрос. Какую валюту предпочитаешь?
— Я не денег хочу, — пояснил Гриша. — Хочу ночь с ней.
Он достал из кармана снимок и показал Сатане.
— Ночь с фотографией?
— Да нет же! С ней вот! Вот, которая на фото!
Сатана даже не взглянул на девушку.
— Формально это называется «бартер», — сказал он. — Продают за деньги, или там ценные бумаги, золото… Всякое такое, понял? Марками почтовыми даже могу отслюнявить, в денежном эквиваленте. А когда меняешь вещь на вещь — это уже бартер.
— Ладно, ладно, — закивал Гриша. Он не был настроен спорить по вопросам терминологии, его интересовал результат. — Пусть будет бартер.
Сатана неодобрительно посмотрел на него.
— То он продает, то теперь бартер… Сами не знают, чего хотят.
Он стоял в центре очерченной на полу мелом пентаграммы. Внутри пентаграммы было тесно, и Сатану это нервировало.
— Хоть бы стул предложил, — проворчал он. — Тебя не учили, что ли, что старшим надо предложить сесть?
— Извините, — смутился Гриша. — В следующий раз обязательно… Так что насчет моей просьбы?
Он опять махнул фотографией.
— Это кто у тебя там?.. Танька Мармозетка, что ли?..
— Анджелина, — покраснел Гриша.
— А-а-а, — протянул Сатана. — Джоли? Не признал. А вообще, если губы поярче накрасить, будет вылитая Танька с Нахимовского проспекта. Может, Танька сойдет?
— Какая еще Танька? — возмутился Гриша, краснея еще сильнее. Очки сползли у него на кончик носа, и он поправил их пальцем. — Не знаю я никакой Таньки. Мне нужна только она. Только Анджелина. Я ее люблю.
— Ну, это ежу понятно, — буркнул Сатана. — Кто ж Таньку-то полюбит, с таким-то характером… Так, ладно, понял. Стало быть, ночь с Анджелиной в обмен на душу?
— Да! — подтвердил Гриша. — Все верно.
— Сейчас посмотрим, — Сатана извлек из кармана записную книжку, порылся в ней. — Вот, нашел. Восьмого числа она летит ночным рейсом из Сан-Франциско в Сидней. Тринадцать часов в пути. Могу устроить тебя на соседнее сиденье.
— Что? — удивился Гриша. — Нет! Я имел в виду… Ну, это… Всю ночь… Мы с ней вдвоем.
— А-а-а! — Сатана хлопнул себя ладонью по лбу. — Ночь любви, в смысле?
Гриша сумел добавить еще немного свекольного оттенка на лицо.
— Так бы сразу и говорил, — сказал Сатана. — А то вечно вы говорите намеками, а я сиди, разгадывай… Так, ладно, к делу. Во-первых, у меня плохие новости: она такими вещами не занимается.
Гриша поморгал глазами, потом еще раз поправил очки.
— Я думал, вы можете помочь как-то, — неуверенно сказал он.
Сатана почесал подбородок.
— Могу сгонять к ней, показать твою фотку, — предложил он. — Вдруг да и согласится. Но шансы, сам понимаешь…
— Понимаю, — уныло согласился Гриша.
— Во-вторых, — продолжал Сатана, — можно, конечно, внушить ей страсть. Технически это несложно.
Гриша приободрился.
— Но твоей души на это явно не хватит.
Гриша наморщил лоб.
— В каком смысле?
— В прямом! Не стоит она того, — пояснил Сатана. — У всего на свете есть своя ценность. Думаешь, мало идиотов хотели бы продать свою душу за ночь с Анджелиной?.. Пффф! Тут, знаешь ли, нужно что-то подороже.
— Но это же целая душа! Я же целую душу прода… Меняю!
— Ну и что в ней такого, в твоей душе? — парировал Сатана.
Он помусолил пальцы, перелистнул в своей записной книжке несколько страниц.
— Вот, у меня тут все записано. Григорий, двадцать один год. Совести на копейку, доброта — четыре балла из десяти, представления о любви сводятся к сексу с кинозвездой… А где широта души? Где величие?.. Где они, родной?
Гриша не отвечал. Он безуспешно пытался открутить пуговицу от рубашки.
— Некондиционный товар, — поморщился Сатана. — Извини уж за прямоту… Ну, ну!.. Не расстраивайся так. Ну, не вышло с Анджелиной, что теперь?.. Хочешь, могу попробовать Таньку уговорить.
— Что?.. Какую еще Таньку?
— Да Мармозетку же! — объяснил Сатана. — С Нахимовского проспекта. Почти то же самое, в темноте и не отличишь. Не на всю ночь, конечно. Так, минут на двадцать. Устроит?
— Не, — сказал Гриша. — Не устроит.
— Ладно, — сдался Сатана. — Тогда могу пиццу тебе привезти. С грибами и ветчиной.
— Пиццу?
— Да, отличную пиццу. Честная сделка.
— В обмен на душу?
Сатана кивнул.
— Еще стакан капучино добавлю, — сказал он. — От себя лично. Подарок.
— Не, — разочарованно протянул Гриша. — Пицца — это мало.
Сатана фыркнул.
— Ну, поищи, кто больше предложит, — сказал он. — У нас рынок, родной.
Он плюнул себе под ноги.
— Эх, мелкие душонки. Каждому Анджелину подавай!..
Пентаграмму заволокло дымом, в воздухе запахло серой и гарью.
Сатана удалился.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:16
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Просьба бартер Сатана

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 07:30
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (443|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 735
- Да все можно. Надо заклинание прочитать. И пентаграмму нарисовать.
- И музыку включить! Поужаснее. Бритни Спирз например. Или Серова.
Лучше Серова тот еще сатанист.
- От Серова и Дьявол помрет. Ставим Бритни. Вот пентаграмма.
- Откуда в тебе ностальгия по СССР, Петька? Это ж звезда.
- Это пентаграмма, тупица. Я читаю. Ты у магнитофона стань. Готов?
- Готов!
- Бамбирдагльдот!! Трампикрутнгентс!!
- Хыыыыыыы. заржал Васька. Аллах акбар тебе, Петр.
Очень ты клево по-арабски чешешь. Алгриматриндинтыр!
- Вантуз! продолжал сосредоточенно читать Петька Окремтохрентельмение!
- Сам ты вантуз. обиделся Васька. - Арабский вантуз.
- Явись! заорал Петька. Включай Бритни!
Васька клацнул по бумбоксу. « Упссс аай дидиит эгеййн» - взвыл от обиды бумбокс.
- Доча поет умиленно сказал в пентаграмме Сатана.
- Получилось! зашептал Петька Смотри, смотри - получилось.
Это ж Сатана.
- На Иванову похож сказал Васька, приглядевшись. Один в один.(с)




Плюс)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: Летяга
Сегодня, 07:43
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8126|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 097
Душа ценою в пиццу? Наверное, перенасыщение рынка am Предложение превысило спрос crazy
Плюсанула)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:47
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (179|0)
Публикаций: 172
Комментариев: 1 074
Цитата: Летяга
Душа ценою в пиццу? Наверное, перенасыщение рынка am Предложение превысило спрос crazy
Плюсанула)))

Везде по жизни рыночные отношения. lol
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#4 написал: Estellan
Сегодня, 07:51
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (443|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 735
- Ду-у-уши? - протянул Сатана - Ваши? Значит так твоя Петя душа 60 рублей. Твоя Вася 38 рублей 14 копеек.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 11:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (628|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 532
Посмеялась от души (Танька Мармозетка))) Плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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