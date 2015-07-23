Договор с Сатаной

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:16

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 07:16 by

Сатана приподнял бровь.— Что, прости?..Гриша нетерпеливо переступил с ноги на ногу.— Я говорю: хочу продать душу.— Ах, душу, — кивнул Сатана. — Не вопрос. Какую валюту предпочитаешь?— Я не денег хочу, — пояснил Гриша. — Хочу ночь с ней.Он достал из кармана снимок и показал Сатане.— Ночь с фотографией?— Да нет же! С ней вот! Вот, которая на фото!Сатана даже не взглянул на девушку.— Формально это называется «бартер», — сказал он. — Продают за деньги, или там ценные бумаги, золото… Всякое такое, понял? Марками почтовыми даже могу отслюнявить, в денежном эквиваленте. А когда меняешь вещь на вещь — это уже бартер.— Ладно, ладно, — закивал Гриша. Он не был настроен спорить по вопросам терминологии, его интересовал результат. — Пусть будет бартер.Сатана неодобрительно посмотрел на него.— То он продает, то теперь бартер… Сами не знают, чего хотят.Он стоял в центре очерченной на полу мелом пентаграммы. Внутри пентаграммы было тесно, и Сатану это нервировало.— Хоть бы стул предложил, — проворчал он. — Тебя не учили, что ли, что старшим надо предложить сесть?— Извините, — смутился Гриша. — В следующий раз обязательно… Так что насчет моей просьбы?Он опять махнул фотографией.— Это кто у тебя там?.. Танька Мармозетка, что ли?..— Анджелина, — покраснел Гриша.— А-а-а, — протянул Сатана. — Джоли? Не признал. А вообще, если губы поярче накрасить, будет вылитая Танька с Нахимовского проспекта. Может, Танька сойдет?— Какая еще Танька? — возмутился Гриша, краснея еще сильнее. Очки сползли у него на кончик носа, и он поправил их пальцем. — Не знаю я никакой Таньки. Мне нужна только она. Только Анджелина. Я ее люблю.— Ну, это ежу понятно, — буркнул Сатана. — Кто ж Таньку-то полюбит, с таким-то характером… Так, ладно, понял. Стало быть, ночь с Анджелиной в обмен на душу?— Да! — подтвердил Гриша. — Все верно.— Сейчас посмотрим, — Сатана извлек из кармана записную книжку, порылся в ней. — Вот, нашел. Восьмого числа она летит ночным рейсом из Сан-Франциско в Сидней. Тринадцать часов в пути. Могу устроить тебя на соседнее сиденье.— Что? — удивился Гриша. — Нет! Я имел в виду… Ну, это… Всю ночь… Мы с ней вдвоем.— А-а-а! — Сатана хлопнул себя ладонью по лбу. — Ночь любви, в смысле?Гриша сумел добавить еще немного свекольного оттенка на лицо.— Так бы сразу и говорил, — сказал Сатана. — А то вечно вы говорите намеками, а я сиди, разгадывай… Так, ладно, к делу. Во-первых, у меня плохие новости: она такими вещами не занимается.Гриша поморгал глазами, потом еще раз поправил очки.— Я думал, вы можете помочь как-то, — неуверенно сказал он.Сатана почесал подбородок.— Могу сгонять к ней, показать твою фотку, — предложил он. — Вдруг да и согласится. Но шансы, сам понимаешь…— Понимаю, — уныло согласился Гриша.— Во-вторых, — продолжал Сатана, — можно, конечно, внушить ей страсть. Технически это несложно.Гриша приободрился.— Но твоей души на это явно не хватит.Гриша наморщил лоб.— В каком смысле?— В прямом! Не стоит она того, — пояснил Сатана. — У всего на свете есть своя ценность. Думаешь, мало идиотов хотели бы продать свою душу за ночь с Анджелиной?.. Пффф! Тут, знаешь ли, нужно что-то подороже.— Но это же целая душа! Я же целую душу прода… Меняю!— Ну и что в ней такого, в твоей душе? — парировал Сатана.Он помусолил пальцы, перелистнул в своей записной книжке несколько страниц.— Вот, у меня тут все записано. Григорий, двадцать один год. Совести на копейку, доброта — четыре балла из десяти, представления о любви сводятся к сексу с кинозвездой… А где широта души? Где величие?.. Где они, родной?Гриша не отвечал. Он безуспешно пытался открутить пуговицу от рубашки.— Некондиционный товар, — поморщился Сатана. — Извини уж за прямоту… Ну, ну!.. Не расстраивайся так. Ну, не вышло с Анджелиной, что теперь?.. Хочешь, могу попробовать Таньку уговорить.— Что?.. Какую еще Таньку?— Да Мармозетку же! — объяснил Сатана. — С Нахимовского проспекта. Почти то же самое, в темноте и не отличишь. Не на всю ночь, конечно. Так, минут на двадцать. Устроит?— Не, — сказал Гриша. — Не устроит.— Ладно, — сдался Сатана. — Тогда могу пиццу тебе привезти. С грибами и ветчиной.— Пиццу?— Да, отличную пиццу. Честная сделка.— В обмен на душу?Сатана кивнул.— Еще стакан капучино добавлю, — сказал он. — От себя лично. Подарок.— Не, — разочарованно протянул Гриша. — Пицца — это мало.Сатана фыркнул.— Ну, поищи, кто больше предложит, — сказал он. — У нас рынок, родной.Он плюнул себе под ноги.— Эх, мелкие душонки. Каждому Анджелину подавай!..Пентаграмму заволокло дымом, в воздухе запахло серой и гарью.Сатана удалился.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Просьба бартер Сатана

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